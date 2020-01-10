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В музее Грина открылась выставка, посвященная Марине Цветаевой

В музее Грина открылась выставка, посвященная Марине Цветаевой

Вчера, 15:12
184
Елена Крылова
В музее Грина открылась выставка, посвященная Марине Цветаевой


"Я бы хотела жить с вами в маленьком городе" так назвали в музее Грина выставку, посвященную жизни и творчеству Марины Цветаевой. Организаторами проекта выступили министерства культуры Татарстана и Кировской области.

В экспозиции выставки представлены фотографии и стихи Марины Цветаевой, птицы-оригами с цитатами поэта на русском и немецком языках. А самым ценным экспонатом считается крошечная записная книжка в красном сафьяновом переплете, привезенная Цветаевой из Франции, эту книжку нашли в кармане фартука уже после ее смерти.

ЛИЛИЯ САГИРОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ЛИТЕРАТУРНЫМ МУЗЕЕМ М. И. ЦВЕТАЕВОЙ:
«Сделал это плотник, который изготовил для ее гроб, оставил себе на память, и вот волею случая записная книжка вернулась к нам много лет спустя после ухода Марины Цветаевой из жизни».

Выставка, посвященная Марине Цветаевой, это совместный проект Елабужского государственного музея-заповедника и Кировского областного краеведческого музея. Наиболее подробно в экспозиции представлен Елабужский период жизни поэта, эвакуация, поездка в Чистополь и трагическая гибель Цветаевой.

ЛИЛИЯ САГИРОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ЛИТЕРАТУРНЫМ МУЗЕЕМ М. И. ЦВЕТАЕВОЙ:
«Марина Цветаева свой жизненный путь завершила в Елабуге, она ушла из жизни в Елабуге, но в Елабуге же обрела свое поэтическое бессмертие. Мы - Елабужский государственный музей заповедник очень трепетно и бережно хранит память о великом поэте, вот частью масштабной работы по сохранению памяти поэта явилось создание этой выставки».

Свои первые стихи Марина Цветаева написала в шестилетнем возрасте, ее первый поэтический сборник "Вечерний альбом".

Годы революции и Гражданской войны были временем стремительного творческого роста Цветаевой. Она жила в Москве, много писала, но почти нигде не публиковалась. В 41-ом, когда началась война, желая спасти сына от гибели она приняла решение уехать в эвакуацию, это был город Елабуга, там Цветаева прожила всего 10 дней, 31 августа 41 года, она самостоятельно ушла из жизни.

Познакомиться с творчеством великого поэта 20-го столетия - Марины Цветаевой, можно на выставке "Я бы хотела жить с вами в маленьком городе" до середины февраля, в музее Грина.
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