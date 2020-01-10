В музее Грина открылась выставка, посвященная Марине Цветаевой

"Я бы хотела жить с вами в маленьком городе" так назвали в музее Грина выставку, посвященную жизни и творчеству Марины Цветаевой. Организаторами проекта выступили министерства культуры Татарстана и Кировской области.В экспозиции выставки представлены фотографии и стихи Марины Цветаевой, птицы-оригами с цитатами поэта на русском и немецком языках. А самым ценным экспонатом считается крошечная записная книжка в красном сафьяновом переплете, привезенная Цветаевой из Франции, эту книжку нашли в кармане фартука уже после ее смерти.Выставка, посвященная Марине Цветаевой, это совместный проект Елабужского государственного музея-заповедника и Кировского областного краеведческого музея. Наиболее подробно в экспозиции представлен Елабужский период жизни поэта, эвакуация, поездка в Чистополь и трагическая гибель Цветаевой.Свои первые стихи Марина Цветаева написала в шестилетнем возрасте, ее первый поэтический сборник "Вечерний альбом".Годы революции и Гражданской войны были временем стремительного творческого роста Цветаевой. Она жила в Москве, много писала, но почти нигде не публиковалась. В 41-ом, когда началась война, желая спасти сына от гибели она приняла решение уехать в эвакуацию, это был город Елабуга, там Цветаева прожила всего 10 дней, 31 августа 41 года, она самостоятельно ушла из жизни.Познакомиться с творчеством великого поэта 20-го столетия - Марины Цветаевой, можно на выставке "Я бы хотела жить с вами в маленьком городе" до середины февраля, в музее Грина.