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В Вятском художественном музее представлены сказочные иллюстрации художников Ю. Васнецова и Е. Чарушина

В Вятском художественном музее представлены сказочные иллюстрации художников Ю. Васнецова и Е. Чарушина

Сегодня, 18:22
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Юлия Шалаева
В Вятском художественном музее представлены сказочные иллюстрации художников Ю. Васнецова и Е. Чарушина


Два художника-иллюстратора в одном пространстве. В Вятском художественном музее год открыли семейной выставкой "Ребятам о зверятах". В экспозиции - работы Юрия Васнецова и Евгения Чарушина.

- Лисичка со скалочкой, гуси-лебеди, царевна-лягушка, курочка Ряба.

Серия иллюстраций по русским народным сказкам по задумке Юрия Васнецова должна была стать азбукой для самых маленьких. Однако в сложное послевоенное время реализовать этот проект у художника не получилось. Зато остались живописные рисунки, которые хранятся в фондах Вятского художественного музея.

ОЛЬГА ЧЕТВЕРТНЫХ, КУРАТОР ВЫСТАВКИ "РЕБЯТАМ О ЗВЕРЯТАХ":
«Он сделал только шесть таких эскизов и они были дальше созданы для распространения в детских садах - эти альбомы поступали с иллюстрациями, со сказками».

Выставка иллюстраций Юрия Васнецова и Евгения Чарушина "Ребятам о зверятах" изначально была задумана как семейная. И действительно в музей сегодня приходит много юных посетителей. Однако, эти работы не оставляют равнодушными и взрослую аудиторию. Все они кажутся до боли знакомыми - сошедшими с потертых страниц советских книжек.

ЮЛИЯ ШАЛАЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Неповторимый, яркий, сказочный стиль Юрия Васнецова оценили далеко за пределами нашей страны. Например, японцы, когда увидели вот эту иллюстрацию к сказке "Три медведя" захотели переиздать ее на японском языке».

На книгах иллюстрированных Юрием Васнецовым и Евгением Чарушиным выросло несколько поколений читателей. Они издаются до сих пор и пользуются большим спросом. Их персонажи вне времени - покоряют своей добротой, обаянием и непременно вызывают улыбку.

ОЛЬГА ЧЕТВЕРТНЫХ, КУРАТОР ВЫСТАВКИ "РЕБЯТАМ О ЗВЕРЯТАХ":
«Это произведение называется котик. Художник создает его после рождения его первой дочери - Елизаветы Чарушиной».

Оба художника родились в городе Вятке, учились в Вятской мужской гимназии, после продолжили обучение в Ленинграде. С детства они дружили и сохраняли близкие отношения на протяжении всей жизни. Крепкой дружбе не помешала даже творческая конкуренция - когда анималист Евгений Чарушин решил попробовать себя в роли художника-сказочника.

ОЛЬГА ЧЕТВЕРТНЫХ, КУРАТОР ВЫСТАВКИ "РЕБЯТАМ О ЗВЕРЯТАХ":
«Юрий Васнецов ревностно относился к тому, что Евгений Иванович стал заниматься сказочными сюжетами. Он ему даже смеясь говорил - Женя, это не твоя тема».

Но все же они были разными. Если Юрий Васнецов наделял своих героев человеческими чертами и изображал их с детской наивностью и простотой, то Чарушина больше интересовал сам животный мир - зверушки, которых и в жизни очень любил Евгений Иванович. Обоих художников уже давно с нами нет, но осталось их наследие, созданное в другом веке, но наполненное добрым и светлым ощущением детства.
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