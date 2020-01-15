В Вятском художественном музее представлены сказочные иллюстрации художников Ю. Васнецова и Е. Чарушина

Два художника-иллюстратора в одном пространстве. В Вятском художественном музее год открыли семейной выставкой "Ребятам о зверятах". В экспозиции - работы Юрия Васнецова и Евгения Чарушина.Серия иллюстраций по русским народным сказкам по задумке Юрия Васнецова должна была стать азбукой для самых маленьких. Однако в сложное послевоенное время реализовать этот проект у художника не получилось. Зато остались живописные рисунки, которые хранятся в фондах Вятского художественного музея.Выставка иллюстраций Юрия Васнецова и Евгения Чарушина "Ребятам о зверятах" изначально была задумана как семейная. И действительно в музей сегодня приходит много юных посетителей. Однако, эти работы не оставляют равнодушными и взрослую аудиторию. Все они кажутся до боли знакомыми - сошедшими с потертых страниц советских книжек.На книгах иллюстрированных Юрием Васнецовым и Евгением Чарушиным выросло несколько поколений читателей. Они издаются до сих пор и пользуются большим спросом. Их персонажи вне времени - покоряют своей добротой, обаянием и непременно вызывают улыбку.Оба художника родились в городе Вятке, учились в Вятской мужской гимназии, после продолжили обучение в Ленинграде. С детства они дружили и сохраняли близкие отношения на протяжении всей жизни. Крепкой дружбе не помешала даже творческая конкуренция - когда анималист Евгений Чарушин решил попробовать себя в роли художника-сказочника.Но все же они были разными. Если Юрий Васнецов наделял своих героев человеческими чертами и изображал их с детской наивностью и простотой, то Чарушина больше интересовал сам животный мир - зверушки, которых и в жизни очень любил Евгений Иванович. Обоих художников уже давно с нами нет, но осталось их наследие, созданное в другом веке, но наполненное добрым и светлым ощущением детства.