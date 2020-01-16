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В Нововятске выступили студенты Нижегородской консерватории

В Нововятске выступили студенты Нижегородской консерватории

Вчера, 17:45
207
Юлия Шалаева
В Нововятске выступили студенты Нижегородской консерватории


Студенты Нижегородской государственной консерватории имени Глинки дали сразу три концерта в Кирове и Кирово-Чепецке. У зрителей была возможность услышать баян, причем как в классическом исполнении, так и на музыку современных композиторов. Наша съемочная группа побывала на одном из концертов, который проходил в Нововятской детской школе искусств.

Это трио существует уже три года. Его участники студенты из Нижегородской консерватории. Музыкантов объединило желание как можно чаще выступать на сцене, где у них есть возможность обыгрывать изучаемые произведения.

ЕВГЕНИЙ СКУРИХИН, СТУДЕНТ НИЖЕГОРОДСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОНСЕРВАТОРИИ ИМ. М.И. ГЛИНКИ:
«Мы активно концертируем по Нижегородской области, часто выезжаем на концерты, участвуем в проекте "Сельская филармония", играем в консерватории. У нас уже сложившийся коллектив со своим репертуаром».

К слову, в репертуаре баянистов есть и классические произведения, и пьесы современных авторов. Например, сегодня, в детской школе искусств, прозвучал концерт для баяна и фортепиано композитора Кирилла Волкова - эту сложную, интеллектуальную музыку сегодня  практически не исполняют.

Основой концерта является трио баянистов. Однако, практически на все свои гастроли ребята приглашают с собой друзей. В основном это тоже студенты консерваторий. В этот раз позвали первокурсника Геннадия Лямина, который исполнил пьесу Виктора Власова "Праздник на Молдаванке".

ГЕННАДИЙ ЛЯМИН, СТУДЕНТ НИЖЕГОРОДСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОНСЕРВАТОРИИ ИМ. М.И. ГЛИНКИ:
«Это очень виртуозное произведение - в этом сложность и заключается - сыграть в характере, здорово, чтобы всем понравилось».
 
Студенты-баянисты выступали больше часа. Перед каждым номером они рассказывали о том, что будут играть, о композиторе. По словам ребят, баян сегодня вновь набирает популярность.

ЕВГЕНИЙ СКУРИХИН, СТУДЕНТ НИЖЕГОРОДСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОНСЕРВАТОРИИ ИМ. М.И. ГЛИНКИ:
«Поскольку баян является своеобразным полем для экспериментов, зритель очень внимательно к нему относится и интересуется. Недавно у нас в консерватории прошел концерт современной баянной музыки - с большим успехом».

В Киров баянисты приезжают уже третий год подряд. Для них это музыкальное приношение своей Альма-матер - училищу музыкального искусства имени Казенина, выпускниками которого они являются.
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