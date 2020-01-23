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Кировские ложкари получили гран-при Международного фестиваля

Кировские ложкари получили гран-при Международного фестиваля

Вчера, 17:57
212
Валентина Палкина
Кировские ложкари получили гран-при Международного фестиваля


Ансамбль ложкарей Детской школы искусств «Элегия» успешно выступил в Великом Устюге на Международном фестивале «Время чудес».  Гран-при юным музыкантам вручил главный Дед Мороз страны.

На творческом форуме юные музыканты представили оригинальные композиции «Русская пляска» и «На ярмарке». Выступили слаженно и артистично. Высокие награды - это результат большой репетиционной работы.
 
Жюри Международного фестиваля детского и юношеского творчества «Время чудес» высоко оценило мастерство кировчан, и на церемонии награждения на сцену их вызывали дважды - для получения диплома лауреата I степени и диплома Гран-при. Особый восторг у ребят вызвало получение наград из рук самого Деда Мороза. Следует отметить, что практически все участники ансамбля ложкарей - баянисты с народного отделения.

- На ложках тоже нравится играть.
- На них, мне кажется, легче играть, чем на других инструментах.
- Очень интересно, и развиваются руки.
- Мне очень нравится, потому что мы все собираемся и общаемся.

Создавая ансамбль, Наталье Погудиной пришлось самой учиться правильно держать ложки, осваивать движения, упражнения, придумывать, как соединить. Потом к творческому процессу подключились и школьники. Выступления в коллективе имеют свои особенности, непросто играть при ускорении темпа и всё надо вместе отработать.

НАТАЛЬЯ ПОГУДИНА, РУКОВОДИТЕЛЬ АНСАМБЛЯ ЛОЖКАРЕЙ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ "ЭЛЕГИЯ":
«Ребята мне помогают и сочинять движения, у нас совместное музицирование, отрабатываем все по партиям, это все очень сложно соединять, они и путаются, и вовремя надо стукнуть, и вовремя повернуться, определенные сложности есть в работе».

Ансамбль ложкарей Детской школы искусств "Элегия" успешно выступает на фестивалях, участвует в концертах и проектах Вятского оркестра русских народных инструментов. Сейчас коллектив готовит новую композицию к 75-летию Победы.
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