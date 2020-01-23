Кировские ложкари получили гран-при Международного фестиваля

Ансамбль ложкарей Детской школы искусств «Элегия» успешно выступил в Великом Устюге на Международном фестивале «Время чудес». Гран-при юным музыкантам вручил главный Дед Мороз страны.На творческом форуме юные музыканты представили оригинальные композиции «Русская пляска» и «На ярмарке». Выступили слаженно и артистично. Высокие награды - это результат большой репетиционной работы.Жюри Международного фестиваля детского и юношеского творчества «Время чудес» высоко оценило мастерство кировчан, и на церемонии награждения на сцену их вызывали дважды - для получения диплома лауреата I степени и диплома Гран-при. Особый восторг у ребят вызвало получение наград из рук самого Деда Мороза. Следует отметить, что практически все участники ансамбля ложкарей - баянисты с народного отделения.Создавая ансамбль, Наталье Погудиной пришлось самой учиться правильно держать ложки, осваивать движения, упражнения, придумывать, как соединить. Потом к творческому процессу подключились и школьники. Выступления в коллективе имеют свои особенности, непросто играть при ускорении темпа и всё надо вместе отработать.Ансамбль ложкарей Детской школы искусств "Элегия" успешно выступает на фестивалях, участвует в концертах и проектах Вятского оркестра русских народных инструментов. Сейчас коллектив готовит новую композицию к 75-летию Победы.