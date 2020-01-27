Коллектив эстрадного танца "Лотос" завоевал Гран-при международного конкурса

Образцовый хореографический коллектив эстрадного танца "Лотос" вернулся с высшей наградой - Гран-при с международного конкурса, проходившего в Санкт-Петербурге. С победителями и теми, кто подготовил танцоров и болел за них, пообщалась Альбина Самигуллина.
Долгие месяцы репетиций, пошив костюмов, преодоление волнения, чёткие, отточенные движения на финальном выступлении - и Гран-при, а также 1 место международного конкурса "Невские изумруды" в копилке танцоров из Кирова. Как говорит их преподаватель, танцы настолько отшлифованы, что если ночью разбудить и попросить станцевать - то всё будет идеально.
К постановке танца подошли тщательно - у каждого - своя идея и мысль, которую ребята передавали зрителям. Танцоры младшей группы, в которой дети семи и восьми лет, представляли танец "Вороны" - это целая постановка, где есть небольшой сюжет. Вика Фоминых в танце играла ворону, которую обвинили в краже, но это было всего лишь недоразумение.
ВИКТОРИЯ ФОМИНЫХ, ТАНЦОР:
«Кармана не было, поэтому никто ничего не украл».
У второклассницы Насти Казаковой за спиной 4 года занятий танцами, фестивали и награды, но на конкурсе международного уровня она оказалась впервые, признаётся - волновалась до мурашек, но Настя справилась.
АНАСТАСИЯ КАЗАКОВА, ТАНЦОР:
«Я просто поверила в себя и начала танцевать».
Кроме тренировок на занятии по хореографии, дети постоянно занимались и в свободное время, важно было выполнить как техническую составляющую, так и почувствовать музыку, передать эмоции.
АННА КАЗАКОВА, МАМА АНАСТАСИИ КАЗАКОВОЙ:
«Они дома готовятся, какие-то элементы, когда вот еще сама подготовка номера шла, многие элементы снимали на видео, репетировали дома отдельно, потому что сначала довольно сложно было, но вот уже на протяжении последнего полугода, даже больше, вот они ходят на различные концерты, конкурсы, и всё получается».
Некоторые девочки настолько увлечены танцами, что давали интервью нашей съемочной группе, стоя в третьей балетной позиции. Рассказывают, что очень переживали за результат и совсем не ожидали такой высокой награды.
СОФЬЯ ПЕТИШЕВА, ТАНЦОР:
«Мы сначала думали, что и третьего места не займем, потому что у нас были как бы сильные конкуренты».
Дети из более старшей возрастной категории - 11-12 лет - демонстрировали несколько номеров, один из них - "Услышать неуслышанное".
ОЛЬГА СКВОРЦОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ КОЛЛЕКТИВА "ЛОТОС":
«В номере участвовала солистка, которая говорила о том, что её не слышат, и дети показывали людей, которые не понимают, не слышат, не видят, поэтому у нас были рты, уши закрыты в номере, вот, и в самом конце номера уже люди услышали, прислушались и дали руку помощи».
Отдельным разговором стали костюмы ребят - у коллектива свой художник по костюмам, который прорабатывает каждую деталь, в них даже отдельная пуговица несёт свой смысл. Жюри конкурса назвали костюмы произведением искусства. Несмотря на значительную победу, танцоры не прекращают занятия и готовятся к следующим победам.