Коллектив эстрадного танца "Лотос" завоевал Гран-при международного конкурса

Образцовый хореографический коллектив эстрадного танца "Лотос" вернулся с высшей наградой - Гран-при с международного конкурса, проходившего в Санкт-Петербурге. С победителями и теми, кто подготовил танцоров и болел за них, пообщалась Альбина Самигуллина.Долгие месяцы репетиций, пошив костюмов, преодоление волнения, чёткие, отточенные движения на финальном выступлении - и Гран-при, а также 1 место международного конкурса "Невские изумруды" в копилке танцоров из Кирова. Как говорит их преподаватель, танцы настолько отшлифованы, что если ночью разбудить и попросить станцевать - то всё будет идеально.К постановке танца подошли тщательно - у каждого - своя идея и мысль, которую ребята передавали зрителям. Танцоры младшей группы, в которой дети семи и восьми лет, представляли танец "Вороны" - это целая постановка, где есть небольшой сюжет. Вика Фоминых в танце играла ворону, которую обвинили в краже, но это было всего лишь недоразумение.У второклассницы Насти Казаковой за спиной 4 года занятий танцами, фестивали и награды, но на конкурсе международного уровня она оказалась впервые, признаётся - волновалась до мурашек, но Настя справилась.Кроме тренировок на занятии по хореографии, дети постоянно занимались и в свободное время, важно было выполнить как техническую составляющую, так и почувствовать музыку, передать эмоции.Некоторые девочки настолько увлечены танцами, что давали интервью нашей съемочной группе, стоя в третьей балетной позиции. Рассказывают, что очень переживали за результат и совсем не ожидали такой высокой награды.Дети из более старшей возрастной категории - 11-12 лет - демонстрировали несколько номеров, один из них - "Услышать неуслышанное".Отдельным разговором стали костюмы ребят - у коллектива свой художник по костюмам, который прорабатывает каждую деталь, в них даже отдельная пуговица несёт свой смысл. Жюри конкурса назвали костюмы произведением искусства. Несмотря на значительную победу, танцоры не прекращают занятия и готовятся к следующим победам.