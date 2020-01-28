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28 января 22:24
28 янв 17:55 В Кирове прошел Чемпионат и Первенство по спортивному туризму в закрытых помещениях 28 янв 17:52 Кировские педагоги вновь отмечены на федеральном уровне 28 янв 17:47 В Кирове у Трифонова монастыря открылся пункт обогрева для лиц БОМЖ 28 янв 15:16 С 1 февраля проезд в общественном транспорте Кирова будет стоить 26 рублей. 28 янв 14:57 Кировчане отметили День памяти жертв геноцида Второй мировой войны 28 янв 12:12 Кировчане стали лучшими на Международном конкурсе "Славянские встречи" 28 янв 12:11 Ежегодный студенческий бал в Кирове посвятили 75-летию Победы 28 янв 12:08 Кировчане отметили день полного снятия блокады Ленинграда 28 янв 10:57 Председатель ОЗС Владимир Бакин с рабочим визитом посетил Нолинский район 28 янв 10:53 Улица Казанская в Кирове из-за прорыва трубы оказалась затоплена кипятком
Кировчане стали лучшими на Международном конкурсе "Славянские встречи"

Кировчане стали лучшими на Международном конкурсе "Славянские встречи"

Сегодня, 12:12
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Александра Гуляева
Кировчане стали лучшими на Международном конкурсе


Кировчане стали лучшими на Международном конкурсе музыкально-художественного творчества "Славянские встречи". Участники хореографического коллектива "Акварель" победили сразу в нескольких номинациях. С юными артистами пообщалась Александра Гуляева.

Народный удмуртский танец участницы коллектива репетировали несколько месяцев. Идеальным должно быть все - и каждое движение, и реквизит - удмуртские ковры, и национальные костюмы - согласно традициям удмуртского народа они украшены монетками. Этот номер принес ансамблю диплом первой степени.

ОЛЕСЯ ШАМРИКОВА, УЧАСТНИЦА КОЛЛЕКТИВА "АКВАРЕЛЬ"
«Очень долго репетировали, старались, работали над дробями, над выразительностью и над манерой исполнения. Сам конкурс очень вдохновил на работу. Очень много было конкурентов, которые тоже были достойны, но мы оказались лучше».

Над выразительностью и манерой исполнения на долгих репетициях трудились и Владислава Зонова и Мария Сыкчина. Их дуэт стал лучшим в номинации "Народный танец", а также получил специальный диплом "За артистизм".

ВЛАДИСЛАВА ЗОНОВА, УЧАСТНИЦА КОЛЛЕКТИВА "АКВАРЕЛЬ":
«Я получила кучу эмоций и очень рада, что побывала в этом городе, поучаствовала в этом фестивале, попыталась сразиться с другими коллективами это было очень восхитительно».

Также диплом первой степени получил и младший состав коллектива "Акварель", диплом второй степени - танцевальный квартет. Наградами отметили и руководителей: Ольга Шмелева получила диплом "Лучший преподаватель", а Светлана Сколова - "Лучший руководитель". Перед выступлением наставники помогали ученикам справиться с волнением.

СВЕТЛАНА СКОЛОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ КОЛЛЕКТИВА "АКВАРЕЛЬ":
«Это труд, прежде всего, любовь к тому делу, которым мы занимаемся, ну и дарили радость зрителю».

Сейчас кубки и дипломы украшают репетиционный зал, где занимается ансамбль. Но юные танцоры уже начали готовиться к новым конкурсам - осенью планируют съездить на фестиваль в Калининград.
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