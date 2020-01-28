Кировчане стали лучшими на Международном конкурсе "Славянские встречи"

Кировчане стали лучшими на Международном конкурсе музыкально-художественного творчества "Славянские встречи". Участники хореографического коллектива "Акварель" победили сразу в нескольких номинациях. С юными артистами пообщалась Александра Гуляева.
Народный удмуртский танец участницы коллектива репетировали несколько месяцев. Идеальным должно быть все - и каждое движение, и реквизит - удмуртские ковры, и национальные костюмы - согласно традициям удмуртского народа они украшены монетками. Этот номер принес ансамблю диплом первой степени.
ОЛЕСЯ ШАМРИКОВА, УЧАСТНИЦА КОЛЛЕКТИВА "АКВАРЕЛЬ"
«Очень долго репетировали, старались, работали над дробями, над выразительностью и над манерой исполнения. Сам конкурс очень вдохновил на работу. Очень много было конкурентов, которые тоже были достойны, но мы оказались лучше».
Над выразительностью и манерой исполнения на долгих репетициях трудились и Владислава Зонова и Мария Сыкчина. Их дуэт стал лучшим в номинации "Народный танец", а также получил специальный диплом "За артистизм".
ВЛАДИСЛАВА ЗОНОВА, УЧАСТНИЦА КОЛЛЕКТИВА "АКВАРЕЛЬ":
«Я получила кучу эмоций и очень рада, что побывала в этом городе, поучаствовала в этом фестивале, попыталась сразиться с другими коллективами это было очень восхитительно».
Также диплом первой степени получил и младший состав коллектива "Акварель", диплом второй степени - танцевальный квартет. Наградами отметили и руководителей: Ольга Шмелева получила диплом "Лучший преподаватель", а Светлана Сколова - "Лучший руководитель". Перед выступлением наставники помогали ученикам справиться с волнением.
СВЕТЛАНА СКОЛОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ КОЛЛЕКТИВА "АКВАРЕЛЬ":
«Это труд, прежде всего, любовь к тому делу, которым мы занимаемся, ну и дарили радость зрителю».
Сейчас кубки и дипломы украшают репетиционный зал, где занимается ансамбль. Но юные танцоры уже начали готовиться к новым конкурсам - осенью планируют съездить на фестиваль в Калининград.