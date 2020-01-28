Кировчане стали лучшими на Международном конкурсе "Славянские встречи"

Кировчане стали лучшими на Международном конкурсе музыкально-художественного творчества "Славянские встречи". Участники хореографического коллектива "Акварель" победили сразу в нескольких номинациях. С юными артистами пообщалась Александра Гуляева.Народный удмуртский танец участницы коллектива репетировали несколько месяцев. Идеальным должно быть все - и каждое движение, и реквизит - удмуртские ковры, и национальные костюмы - согласно традициям удмуртского народа они украшены монетками. Этот номер принес ансамблю диплом первой степени.Над выразительностью и манерой исполнения на долгих репетициях трудились и Владислава Зонова и Мария Сыкчина. Их дуэт стал лучшим в номинации "Народный танец", а также получил специальный диплом "За артистизм".Также диплом первой степени получил и младший состав коллектива "Акварель", диплом второй степени - танцевальный квартет. Наградами отметили и руководителей: Ольга Шмелева получила диплом "Лучший преподаватель", а Светлана Сколова - "Лучший руководитель". Перед выступлением наставники помогали ученикам справиться с волнением.Сейчас кубки и дипломы украшают репетиционный зал, где занимается ансамбль. Но юные танцоры уже начали готовиться к новым конкурсам - осенью планируют съездить на фестиваль в Калининград.