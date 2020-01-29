В Вятском художественном училище открыли мемориальную доску Аркадию Рылову

Сегодня исполняется 150 лет со дня рождения известного русского художника, профессора Всероссийской академии художеств, уроженца Вятского края Аркадия Рылова. В рамках празднования юбилея в Вятском художественном училище, которое носит имя Рылова, открыли памятную доску и подвели итоги конкурса изобразительного искусства.
Это творческое состязание по изобразительному искусству традиционно собирает начинающих художников. Композиция, дизайн, декоративно-прикладное искусство - всего 203 работы из 9 регионов Российской Федерации. Конкурс академического рисунка традиционно проходит в канун дня рождения выдающегося живописца и великого мастера - уроженца Вятки - Аркадия Рылова, его 150-летия.
МАКСИМ НАУМОВ, ДИРЕКТОР ВЯТСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО УЧИЛИЩА ИМ. А. А РЫЛОВА:
«На протяжении 7 лет проходит межрегиональный конкурс, в котором участвуют студенты Вузов, ссузов и это возможность проявить себя, показаться себя. Такие конкурсы важны для студентов, потому что вариться в собственном соку - одна ситуация, а посмотреть на работы других ребят - уже другая».
В честь дня рождения художника открыли и праздничную парадную вывеску. Её сделали в кратчайшие сроки - всего за несколько месяцев, чтобы успеть к значимой дате. И вот она уже украшает здание, как бы напоминая студентам, настоящим и будущим - здесь был сам Аркадий Рылов.
ТАТЬЯНА МАЗУР, МИНИСТР КУЛЬТУРЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Это действительно уникальный художник, ученик Куинджи, но для нас он дорог, потому что благодаря его усилиям в том числе для Вятского художественного кружка был создан и художественный музей и художественное училище. Огромный вклад внес художник вообще в развитие русской культуры».
Его творчество изучают в художественных школах. В честь него организовывают выставки. Ему посвятили немало добрых слов коллеги. Друг художника Михаил Нестеров писал: "Рыловых природой отпускается очень, очень скупо".