В Вятском художественном училище открыли мемориальную доску Аркадию Рылову

Сегодня исполняется 150 лет со дня рождения известного русского художника, профессора Всероссийской академии художеств, уроженца Вятского края Аркадия Рылова. В рамках празднования юбилея в Вятском художественном училище, которое носит имя Рылова, открыли памятную доску и подвели итоги конкурса изобразительного искусства.Это творческое состязание по изобразительному искусству традиционно собирает начинающих художников. Композиция, дизайн, декоративно-прикладное искусство - всего 203 работы из 9 регионов Российской Федерации. Конкурс академического рисунка традиционно проходит в канун дня рождения выдающегося живописца и великого мастера - уроженца Вятки - Аркадия Рылова, его 150-летия.В честь дня рождения художника открыли и праздничную парадную вывеску. Её сделали в кратчайшие сроки - всего за несколько месяцев, чтобы успеть к значимой дате. И вот она уже украшает здание, как бы напоминая студентам, настоящим и будущим - здесь был сам Аркадий Рылов.Его творчество изучают в художественных школах. В честь него организовывают выставки. Ему посвятили немало добрых слов коллеги. Друг художника Михаил Нестеров писал: "Рыловых природой отпускается очень, очень скупо".