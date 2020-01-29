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30 января 19:38
30 янв 18:11 В библиотеке Грина можно познакомиться с уникальным видом настенного декора 30 янв 18:03 Кировчане, живущие на Московской и у Северной больницы, могут доехать до вокзала только с пересадками 30 янв 17:49 В УМВД России по Кировской области подвели итоги работы за 2019 год 30 янв 17:27 Кировчанка Юлия Погодина стала абсолютным победителем юниорского первенства России по пауэрлифтингу. 30 янв 15:17 В районах Кировской области высадился "Снежный десант" 30 янв 15:08 Рабочая группа Госсовета по образованию и науке посетила Кировский центр дистанционного образования детей 30 янв 11:17 В Кирове прошел финал регионального этапа Всероссийских соревнований "Золотая шайба" 30 янв 11:15 Активисты ОНФ проверили, как работает система вызова низкопольного транспорта в Кирове 30 янв 11:07 Депутаты Кировской городской Думы единогласно поддержали отставку Ильи Шульгина 29 янв 19:30 Рабочая группа Госсовета РФ по образованию посетила среднюю школу № 26 г. Кирова
В библиотеке Грина можно познакомиться с уникальным видом настенного декора

В библиотеке Грина можно познакомиться с уникальным видом настенного декора

Сегодня, 18:11
82
Юлия Шалаева
В библиотеке Грина можно познакомиться с уникальным видом настенного декора


В загадочное зазеркалье приглашает читателей библиотека Грина. Там открылась выставка работ из стекла, зеркал и камней. Картины, созданные молодым художником и дизайнером Ириной Ситниковой, представляют собой уникальный вид настенного декора.

Игра зеркал и благородный блеск камней. С помощью многослойной техники Ирина Ситникова создает свои фантазийные работы. Каждая из них - уникальна и неповторима. И даже после того, как сделан эскиз, Ирина сама до конца не знает, что у неё получится. Бывает так, что сам материал подсказывает художнику путь. Особенно, когда в работе присутствуют натуральные камни.

- Тут использовался агат, тигровый глаз, не только срезы, но и целые камни. Смотришь иногда на камни, на саму природы и видишь, что в окантовке присутствуют бордовые оттенки. Думаю, ага, нужно тоже добавить бордовые оттенки и добавила гранат нюансом.

Ирина - выпускница кафедры художественной обработки материалов. Она работала в фэшн-индустрии, более 10 лет занималась витражами. Однажды решила попробовать что-то новое, стала экспериментировать с материалами. Так в её работах появились зеркала, минералы, камни, а вместе с ними и своя авторская техника.

ИРИНА СИТНИКОВА, АВТОР ВЫСТАВКИ "ЗАГАДОЧНОЕ ЗАЗЕРКАЛЬЕ":
«Я скажу, что я непростой художник - для меня кисти - это стеклорез, а краски - это зеркало, стекло, минералы. Практика, плюс свое видение прекрасного сформировалось и появились такие полотна, которые в новинку для нашего города».

Ирина не ограничивает тематику своих работ - на её полотнах люди, птицы, деревья и цветы. Реальное переплетается с абстрактным, вовлекая зрителя в игру света и тени. На выставке "Загадочное зазеркалье" в библиотеке Грина также можно познакомиться с книгами, которые рассказывают о работе с различными материалами.
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