В библиотеке Грина можно познакомиться с уникальным видом настенного декора

В загадочное зазеркалье приглашает читателей библиотека Грина. Там открылась выставка работ из стекла, зеркал и камней. Картины, созданные молодым художником и дизайнером Ириной Ситниковой, представляют собой уникальный вид настенного декора.Игра зеркал и благородный блеск камней. С помощью многослойной техники Ирина Ситникова создает свои фантазийные работы. Каждая из них - уникальна и неповторима. И даже после того, как сделан эскиз, Ирина сама до конца не знает, что у неё получится. Бывает так, что сам материал подсказывает художнику путь. Особенно, когда в работе присутствуют натуральные камни.Ирина - выпускница кафедры художественной обработки материалов. Она работала в фэшн-индустрии, более 10 лет занималась витражами. Однажды решила попробовать что-то новое, стала экспериментировать с материалами. Так в её работах появились зеркала, минералы, камни, а вместе с ними и своя авторская техника.Ирина не ограничивает тематику своих работ - на её полотнах люди, птицы, деревья и цветы. Реальное переплетается с абстрактным, вовлекая зрителя в игру света и тени. На выставке "Загадочное зазеркалье" в библиотеке Грина также можно познакомиться с книгами, которые рассказывают о работе с различными материалами.