На телеканале «Россия 1» стартует первый народный музыкальный фестиваль.
В Москве, в павильоне киноконцерна «Мосфильм», состоялась презентация нового сезона шоу «Ну-ка, все вместе!», премьерный выпуск которого выйдет 2 февраля в 17:50 на телеканале «Россия 1».
На сцену вышли продюсеры и звезды шоу: генеральный продюсер телеканала «Россия 1» Игорь Шестаков, генеральный продюсер компании-производителя «ВайТ Медиа» Юлия Сумачёва, предводитель самого большого жюри «Ну-ка, все вместе!» Сергей Лазарев и ведущий проекта Николай Басков.
Проект «Ну-ка, все вместе!», успешно дебютировавший на канале год назад, отличает состав жюри: он насчитывает сто человек. Сотня состоит исключительно из профессионалов: это певцы, композиторы, продюсеры, преподаватели лучших вокальных вузов страны, музыкальные блогеры.
В новом сезоне состав жюри обновился, в Сотню вошли: DJ Грув, Настя Макаревич, Алексей Глызин, Никита Малинин, Лена Катина (Тату), Ирина Ортман и многие другие. Кроме того, в жюри войдут самые яркие участники первого сезона: Илья Римар, Елена Чарквиани, Мария Кирпичева, Вячеслав Макаров. В каждом выпуске к Сотне будет присоединяться звездный гость, чье выступление будет открывать шоу: Диана Арбенина, Юлия Савичева, Алексей Чумаков и другие популярные исполнители. Бессменный предводитель Большой Сотни – Сергей Лазарев. Одна из особенностей нового сезона – специальный выпуск, посвященный детям: юные исполнители будут не только петь, но и оценивать выступления своих ровесников. Впервые на пресс-конференции прозвучало заявление об открытии Первого народного музыкального фестиваля, принять участие, в котором сможет любой исполнитель любого возраста, а оценивать его выступление будет практически неограниченное количество зрителей.
Игорь Шестаков, генеральный продюсер телеканала «Россия 1»:
«Часто бывает так, что конкурс прошел, люди спели, отыграли и пропали. Мы о них больше ничего не узнаем. А нам хочется, чтобы появлялись новые талантливые исполнители со своей программой и своими концертами. «Россия 1» – это не просто канал. Это гигантский холдинг с колоссальными платформами. Наши радиостанции, интернет-площадки, собственные телеканалы могут дать всё, чтобы талантливые люди росли, развивались и становились новыми звёздами. Федеральные каналы часто упрекают в том, что у нас выступают всегда одни и те же исполнители. Но мы сделаем всё, чтобы найти новых людей и зажечь новые звёзды. Хочется, чтобы Россия их узнала и полюбила!»
Шоу «Ну-ка, все вместе!» станет настоящей фабрикой по созданию звезд! В ходе масштабного кастинга, который продолжался весь год, из 10 000 певцов, подавших заявки, на сцену проекта выйдет только 70 исполнителей. Они приехали со всех концов России, Украины, Прибалтики и стран СНГ, многие из них выйдут на сцену в первый раз. Среди участников – и те, кто выступает сольно, и музыкальные группы.
Задача участников – исполнить любую музыкальную композицию так, чтобы Сотне захотелось встать и петь вместе. В каждом выпуске шоу «Ну-ка, все вместе!» соревнуются 8 исполнителей, и побеждает тот, кому подпевало больше голосов судейской Сотни. Один голос = один балл.
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