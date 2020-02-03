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04 февраля 17:33
04 фев 15:20 В Кирове прошел областной Чемпионат и Первенство по чир спорту 04 фев 12:16 В Кирове прошло городское Первенство по самбо 04 фев 12:13 Две юные вокалистки из Кирова успешно выступили на международном фестивале эстрадной песни 04 фев 12:10 Кировчане могут спасти чью-то жизнь, став донорами кроветворных стволовых клеток 04 фев 12:05 Жители деревни Лубягино обеспокоены строительством предприятия по комплексному обращению с отходами 04 фев 10:11 МХК «Олимпия» открывает серию домашних матчей. 04 фев 09:50 В Омутнинске выявили сеть незаконных игровых залов (ВИДЕО). 03 фев 19:30 В Кирове продолжился суд над одним из руководителей запрещённой организации «Свидетели Иеговы» 03 фев 17:56 Киров принял первый этап плавательного «Кубка Золотого кольца» 03 фев 17:53 В Кирове прошел зимний фестиваль исторической реконструкции «Хлыновская застава»
Две юные вокалистки из Кирова успешно выступили на международном фестивале эстрадной песни

Две юные вокалистки из Кирова успешно выступили на международном фестивале эстрадной песни

Сегодня, 12:13
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Валентина Палкина
Две юные вокалистки из Кирова успешно выступили на международном фестивале эстрадной песни


Две юные вокалистки из Кирова были отмечены наградами Международного детско-юношеского фестиваля эстрадной песни "Взлетай!". Воспитанницы ДЮЦ имени Александра Невского получили дипломы 1 степени.

Девушки занимаются в студии творческого развития "Милашки". В концертах участвуют чаще, чем в конкурсах. К этому, в Нижнем Новгороде, решили подготовить совместную композицию, где Екатерина исполняла не вокальную, а танцевальную партию. И подобный опыт был для нее внове.

ЕКАТЕРИНА ОГОРОДНИКОВА, ВОСПИТАННИЦА ДЮЦ ИМ. А. НЕВСКОГО:
«Мы приглашали хореографа, он помогал, что-то сама придумывала, подготовка была очень долгой, репетировали, костюм шили».

Адриана Машковцева занимается вокалом с семи лет,  для выступления на международном фестивале "Взлетай!" выбрала одну из самых любимых песен.

Международный детско-юношеский фестиваль эстрадной песни собрал более 350 участников из Нижнего Новгорода, Москвы, Курска, Казани, Астрахани, Йошкар-Олы, Перми и других городов. Кировчанка стала дипломантом 1 степени.

АДРИАНА МАШКОВЦЕВА, ВОСПИТАННИЦА ДЮЦ ИМ. А. НЕВСКОГО:
«Там было очень много детей талантливых. очень понравились их песни, как они исполняли».

Дипломом 1 степени также была награждена Полина Барышникова. Этот конкурс стал еще одной ступенькой к новым высотам для воспитанниц Детско-юношеского центра имени Александра Невского.
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