Две юные вокалистки из Кирова успешно выступили на международном фестивале эстрадной песни

Две юные вокалистки из Кирова были отмечены наградами Международного детско-юношеского фестиваля эстрадной песни "Взлетай!". Воспитанницы ДЮЦ имени Александра Невского получили дипломы 1 степени.Девушки занимаются в студии творческого развития "Милашки". В концертах участвуют чаще, чем в конкурсах. К этому, в Нижнем Новгороде, решили подготовить совместную композицию, где Екатерина исполняла не вокальную, а танцевальную партию. И подобный опыт был для нее внове.Адриана Машковцева занимается вокалом с семи лет, для выступления на международном фестивале "Взлетай!" выбрала одну из самых любимых песен.Международный детско-юношеский фестиваль эстрадной песни собрал более 350 участников из Нижнего Новгорода, Москвы, Курска, Казани, Астрахани, Йошкар-Олы, Перми и других городов. Кировчанка стала дипломантом 1 степени.Дипломом 1 степени также была награждена Полина Барышникова. Этот конкурс стал еще одной ступенькой к новым высотам для воспитанниц Детско-юношеского центра имени Александра Невского.