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07 февраля 17:37
07 фев 16:33 В Кирове проверяют сообщение о медике-убийце из ветеранского госпиталя. 07 фев 15:03 В «Галерее Прогресса» открылась выставка, приуроченная к 150-летию художника Аркадия Рылова 07 фев 11:10 В доме на улице Маклина в городе Кирове не работают лифты из-за долгов УК 07 фев 11:04 Депутаты ОЗС провели расширенное выездное заседание в городе Уржуме 07 фев 11:02 Общественные обсуждения по проекту техзадания объекта «Лубягино» пройдут 11 марта 07 фев 09:52 В поселке Садаковском сгорел "Ниссан Патрол". 06 фев 17:46 В Кирове прошло совещание председателей арбитражных судов 06 фев 15:22 Кировчанин изобрел снегоплавильное устройство для очистки зимних улиц 06 фев 15:14 Жители Кирова жалуются на состояние уличных лестниц 06 фев 13:16 Сити-менджера города Кирова выберут 16 марта.
В «Галерее Прогресса» открылась выставка, приуроченная к 150-летию художника Аркадия Рылова

В «Галерее Прогресса» открылась выставка, приуроченная к 150-летию художника Аркадия Рылова

Сегодня, 15:03
98
Иван Швецов
В «Галерее Прогресса» открылась выставка, приуроченная к 150-летию художника Аркадия Рылова


В "Галерее Прогресса" открылась выставка, приуроченная к 150-летию  великого вятского художника Аркадия Рылова, чье имя носит кировское художественное училище.  От авангарда к классике и снова к авангарду:  как современные художники осмысляют творческое наследие "романтики Рылова"?  

Пейзаж - сравнительно молодой жанр по отношению к портрету, батальной или религиозной живописи, но при этом очень популярный. Картины способны передавать зрителю настроение и впечатление живописца от природы в момент творческого вдохновения, как ни какое другое искусство.  Это может быть безмятежная тишина и спокойствие туманного утра или уныние холодной ненастной осени. Для выпускников кировского училища имени Рылова - пейзаж можно сказать, ведущий жанр в творчестве.

ДАНИИЛ МИХАЙЛОВ, ХУДОЖНИК, ВЫПУСКНИК КИРОВСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО УЧИЛИЩА ИМЕНИ А. РЫЛОВА:
«Самые яркие впечатления для меня - это всегда пейзаж, идешь по городу смотришь на какие-то тени, отражения на сыром асфальте, это хочется запечатлеть, этот привлекательный момент».

На выставке представлены работы членов союза художников России, которые учились и преподавали в Вятском художественном училище имени Рылова. Есть на экспозиции и копии работ самого мастера.  Кстати, они  стилистически никак не выбиваются из общего авангардистского ряда и  одновременно с этим  не выглядят копиями или эпигонскими подражаниями Рылову.  Это самостоятельные и сильные работы, но при этом, продолжающие традицию романтического пейзажа.

НАТАЛЬЯ ПЫШКО, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА "ГАЛЕРЕЯ ПРОГРЕССА":
«Нельзя назвать нашу кировскую живопись каким-то чистейшим реализмом. Очень сильно влияют 60-ки, авангардная живопись. Художники стараются держаться классики, но их при этом очень тянет к авангарду».

Жизнь Аркадия Рылова совпала с самой сложной эпохой русской истории и культуры революцией и коренной перестройкой жизни, но при этом а фоне бурь своей эпохи он остается  один из наиболее гармоничных художников. То же самое можно сказать и о последователях его творчества - вятские пейзажисты смогли создать  одновременно целостный и эклектичный живописный мир, любоваться которым может каждый независимо от его эстетических убеждений.
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