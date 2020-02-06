В «Галерее Прогресса» открылась выставка, приуроченная к 150-летию художника Аркадия Рылова

В "Галерее Прогресса" открылась выставка, приуроченная к 150-летию великого вятского художника Аркадия Рылова, чье имя носит кировское художественное училище. От авангарда к классике и снова к авангарду: как современные художники осмысляют творческое наследие "романтики Рылова"?
Пейзаж - сравнительно молодой жанр по отношению к портрету, батальной или религиозной живописи, но при этом очень популярный. Картины способны передавать зрителю настроение и впечатление живописца от природы в момент творческого вдохновения, как ни какое другое искусство. Это может быть безмятежная тишина и спокойствие туманного утра или уныние холодной ненастной осени. Для выпускников кировского училища имени Рылова - пейзаж можно сказать, ведущий жанр в творчестве.
ДАНИИЛ МИХАЙЛОВ, ХУДОЖНИК, ВЫПУСКНИК КИРОВСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО УЧИЛИЩА ИМЕНИ А. РЫЛОВА:
«Самые яркие впечатления для меня - это всегда пейзаж, идешь по городу смотришь на какие-то тени, отражения на сыром асфальте, это хочется запечатлеть, этот привлекательный момент».
На выставке представлены работы членов союза художников России, которые учились и преподавали в Вятском художественном училище имени Рылова. Есть на экспозиции и копии работ самого мастера. Кстати, они стилистически никак не выбиваются из общего авангардистского ряда и одновременно с этим не выглядят копиями или эпигонскими подражаниями Рылову. Это самостоятельные и сильные работы, но при этом, продолжающие традицию романтического пейзажа.
НАТАЛЬЯ ПЫШКО, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА "ГАЛЕРЕЯ ПРОГРЕССА":
«Нельзя назвать нашу кировскую живопись каким-то чистейшим реализмом. Очень сильно влияют 60-ки, авангардная живопись. Художники стараются держаться классики, но их при этом очень тянет к авангарду».
Жизнь Аркадия Рылова совпала с самой сложной эпохой русской истории и культуры революцией и коренной перестройкой жизни, но при этом а фоне бурь своей эпохи он остается один из наиболее гармоничных художников. То же самое можно сказать и о последователях его творчества - вятские пейзажисты смогли создать одновременно целостный и эклектичный живописный мир, любоваться которым может каждый независимо от его эстетических убеждений.