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07 фев 18:10 В Кирове проходит Межрегиональный фестиваль-конкурс «Рояль-концерт» 07 фев 18:00 Кировские школьники попробовали себя в коммерции 07 фев 17:57 Запретят ли в кировских школах использование смартфонов? 07 фев 15:03 В «Галерее Прогресса» открылась выставка, приуроченная к 150-летию художника Аркадия Рылова 07 фев 11:10 В доме на улице Маклина в городе Кирове не работают лифты из-за долгов УК 07 фев 11:04 Депутаты ОЗС провели расширенное выездное заседание в городе Уржуме 07 фев 11:02 Общественные обсуждения по проекту техзадания объекта «Лубягино» пройдут 11 марта 07 фев 09:52 В поселке Садаковском сгорел "Ниссан Патрол". 06 фев 17:46 В Кирове прошло совещание председателей арбитражных судов 06 фев 15:22 Кировчанин изобрел снегоплавильное устройство для очистки зимних улиц
В Кирове проходит Межрегиональный фестиваль-конкурс «Рояль-концерт»

В Кирове проходит Межрегиональный фестиваль-конкурс «Рояль-концерт»

Вчера, 18:10
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Валентина Палкина
В Кирове проходит Межрегиональный фестиваль-конкурс «Рояль-концерт»


В эти дни в Кирове проходит Межрегиональный фестиваль-конкурс «Рояль-концерт». В творческом состязании участвуют юные пианисты от шести до шестнадцати лет. Победители выступят на гала-концерте вместе с Камерным оркестром Вятской филармонии.

Григ, Роули, Баневич. Одно произведение - обязательное, другие - по выбору. Все три у Софьи Полежаевой уже в репертуаре, но к конкурсу все равно пришлось готовиться основательно. Тем более, что претендовать на звание лауреата могут только участники, выступившие во всех номинациях.

СОФЬЯ ПОЛЕЖАЕВА, УЧАСТНИЦА КОНКУРСА:
«Если честно, мне все нравится. потому что музыка красивая».

К каждому фестивалю композиторы пишут новое произведение. Не стал исключением и этот год - впервые юные пианисты исполняют «Концертино» для фортепиано и струнного оркестра Андрея Килина, преподавателя музыкальной школы при Казанской консерватории. Новшество нынешнего творческого конкурса - методическая школа по его итогам.

Дарья Котельникова для конкурса тоже готовила три произведения. Признается, что одной играть легче, потому что отвечаешь только за себя, но и совместное творчество тоже привлекает.

ДАРЬЯ КОТЕЛЬНИКОВА, УЧАСТНИЦА КОНКУРСА:
«Мне больше нравится исполнять в ансамбле, потому что это работа в команде».

Победители во всех номинациях выступят на заключительном Гала-концерте. Также лауреаты получат уникальную возможность сыграть в сопровождении Камерного филармонического оркестра под руководством Константина Маслюка.

КОНСТАНТИН МАСЛЮК, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ,  ГЛАВНЫЙ ДИРИЖЕР ВЯТСКОГО СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА ИМЕНИ В А. РАЕВСКОГО:
«Я первый раз выступил в качестве солиста с оркестром, когда мне было 20 лет, поэтому я в чем-то завидую этим детям, у которых есть возможность уже в очень юном возрасте ощутить это счастье - солировать, когда рядом с тобой работает профессиональный коллектив большой».

VI фестиваль-конкурс "Рояль-концерт" собрал более 80 участников не только из Кирова и районов области, но также из Удмуртии, Нижегородской области и республики Коми.
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