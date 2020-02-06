В эти дни в Кирове проходит Межрегиональный фестиваль-конкурс «Рояль-концерт». В творческом состязании участвуют юные пианисты от шести до шестнадцати лет. Победители выступят на гала-концерте вместе с Камерным оркестром Вятской филармонии.
Григ, Роули, Баневич. Одно произведение - обязательное, другие - по выбору. Все три у Софьи Полежаевой уже в репертуаре, но к конкурсу все равно пришлось готовиться основательно. Тем более, что претендовать на звание лауреата могут только участники, выступившие во всех номинациях.
СОФЬЯ ПОЛЕЖАЕВА, УЧАСТНИЦА КОНКУРСА:
«Если честно, мне все нравится. потому что музыка красивая».
К каждому фестивалю композиторы пишут новое произведение. Не стал исключением и этот год - впервые юные пианисты исполняют «Концертино» для фортепиано и струнного оркестра Андрея Килина, преподавателя музыкальной школы при Казанской консерватории. Новшество нынешнего творческого конкурса - методическая школа по его итогам.
Дарья Котельникова для конкурса тоже готовила три произведения. Признается, что одной играть легче, потому что отвечаешь только за себя, но и совместное творчество тоже привлекает.
ДАРЬЯ КОТЕЛЬНИКОВА, УЧАСТНИЦА КОНКУРСА:
«Мне больше нравится исполнять в ансамбле, потому что это работа в команде».
Победители во всех номинациях выступят на заключительном Гала-концерте. Также лауреаты получат уникальную возможность сыграть в сопровождении Камерного филармонического оркестра под руководством Константина Маслюка.
КОНСТАНТИН МАСЛЮК, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ, ГЛАВНЫЙ ДИРИЖЕР ВЯТСКОГО СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА ИМЕНИ В А. РАЕВСКОГО:
«Я первый раз выступил в качестве солиста с оркестром, когда мне было 20 лет, поэтому я в чем-то завидую этим детям, у которых есть возможность уже в очень юном возрасте ощутить это счастье - солировать, когда рядом с тобой работает профессиональный коллектив большой».
VI фестиваль-конкурс "Рояль-концерт" собрал более 80 участников не только из Кирова и районов области, но также из Удмуртии, Нижегородской области и республики Коми.