В эти дни в Кирове проходит Межрегиональный фестиваль-конкурс «Рояль-концерт». В творческом состязании участвуют юные пианисты от шести до шестнадцати лет. Победители выступят на гала-концерте вместе с Камерным оркестром Вятской филармонии.Григ, Роули, Баневич. Одно произведение - обязательное, другие - по выбору. Все три у Софьи Полежаевой уже в репертуаре, но к конкурсу все равно пришлось готовиться основательно. Тем более, что претендовать на звание лауреата могут только участники, выступившие во всех номинациях.К каждому фестивалю композиторы пишут новое произведение. Не стал исключением и этот год - впервые юные пианисты исполняют «Концертино» для фортепиано и струнного оркестра Андрея Килина, преподавателя музыкальной школы при Казанской консерватории. Новшество нынешнего творческого конкурса - методическая школа по его итогам.Дарья Котельникова для конкурса тоже готовила три произведения. Признается, что одной играть легче, потому что отвечаешь только за себя, но и совместное творчество тоже привлекает.Победители во всех номинациях выступят на заключительном Гала-концерте. Также лауреаты получат уникальную возможность сыграть в сопровождении Камерного филармонического оркестра под руководством Константина Маслюка.VI фестиваль-конкурс "Рояль-концерт" собрал более 80 участников не только из Кирова и районов области, но также из Удмуртии, Нижегородской области и республики Коми.