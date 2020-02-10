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В Кирове завершила работу лаборатория молодых режиссёров театров кукол «Жизнь замечательных людей»

В Кирове завершила работу лаборатория молодых режиссёров театров кукол «Жизнь замечательных людей»

Вчера, 12:00
180
Юлия Шалаева
В Кирове завершила работу лаборатория молодых режиссёров театров кукол «Жизнь замечательных людей»


В Кирове завершила работу лаборатория молодых режиссёров театров кукол «Жизнь замечательных людей». Студенты 4 курса РГИСИ мастерской Руслана Кудашова поставили три спектакля-эскиза. Каждый из них рассказывает об известных людях Вятского края.

- Посмотрите руки очень выразительные, музыкальные.

Петр Ильич Чайковский - герой спектакля, придуманного молодым режиссером Ириной Криворуковой. Это единственная кукла в спектакле, но управляют ей сразу несколько актеров.

ПАВЕЛ СТВОЛОВ, АКТЕР КИРОВСКОГО ТЕАТРА КУКОЛ ИМ. А.Н. АФАНАСЬЕВА:
«Полный вдохновения он у нас летает - это режиссером не возбраняется».

Ирина приехала в Киров из Санкт-Петербурга в рамках лаборатории молодых режиссёров театров кукол «Жизнь замечательных людей».  Задумка проекта - сделать эскизы спектаклей об известных уроженцах Вятского края. Ирину заинтересовала личность Петра Чайковского. А когда она прочитала его биографию появилась идея как рассказать историю этого человека.

ИРИНА КРИВОРУКОВА, СТУДЕНТКА 4 КУРСА  МАСТЕРСКОЙ РУСЛАНА КУДАШОВА:
«Когда мы играем его детские годы он уже старичок. Люди гениальные в них с детства есть что-то стариковское, какое-то знание».

Молодые режиссеры провели в Кирове неделю. Итогом работы лаборатории стали три эскиза к спектаклям - о Петре Чайковском,  Фёдоре  Шаляпине и Иване Шишкине. Все постановки в один день показали зрителям.

Как рассказал руководитель проекта Денис Казачук, лаборатория – это не создание конечного театрального продукта, а творческий процесс, работа на будущее. Впрочем, как показала практика других лабораторий эскиз вполне может стать полноценным спектаклем.

ДЕНИС КАЗАЧУК,  РЕЖИССЁР, АКТЁР И ПРЕПОДАВАТЕЛЬ РГИСИ :
«В прошлом году была лаборатория в Красноярске, туда поехало 4 студентов, сейчас трое из них выпускают там спектакли.  Цель - сделать заявку, эскиз, чтобы он впоследствии мог быть доработан и как спектакль войти в репертуар театра».

В Кировском театре кукол - это первая творческая лаборатория. По словам главного режиссера театра, Наталии Красильниковой, она надеется и на дальнейшее сотрудничество с  Петербургскими кукольниками.

НАТАЛИЯ КРАСИЛЬНИКОВА, ГЛАВНЫЙ РЕЖИССЕР КИРОВСКОГО ТЕАТРА КУКОЛ ИМ. А.Н. АФАНАСЬЕВА:
«Я очень надеюсь, что это взаимовыгодное сотрудничество, потому что ребята получают опыт работы в профессиональном театре, а для нас это проверка театра и встряска всему коллективу, актерам прежде всего».

После просмотра у зрителей была возможность проголосовать за понравившуюся историю, а также обсудить постановки с молодыми режиссерами.
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