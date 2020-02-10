В Кирове завершила работу лаборатория молодых режиссёров театров кукол «Жизнь замечательных людей». Студенты 4 курса РГИСИ мастерской Руслана Кудашова поставили три спектакля-эскиза. Каждый из них рассказывает об известных людях Вятского края.Петр Ильич Чайковский - герой спектакля, придуманного молодым режиссером Ириной Криворуковой. Это единственная кукла в спектакле, но управляют ей сразу несколько актеров.Ирина приехала в Киров из Санкт-Петербурга в рамках лаборатории молодых режиссёров театров кукол «Жизнь замечательных людей». Задумка проекта - сделать эскизы спектаклей об известных уроженцах Вятского края. Ирину заинтересовала личность Петра Чайковского. А когда она прочитала его биографию появилась идея как рассказать историю этого человека.Молодые режиссеры провели в Кирове неделю. Итогом работы лаборатории стали три эскиза к спектаклям - о Петре Чайковском, Фёдоре Шаляпине и Иване Шишкине. Все постановки в один день показали зрителям.Как рассказал руководитель проекта Денис Казачук, лаборатория – это не создание конечного театрального продукта, а творческий процесс, работа на будущее. Впрочем, как показала практика других лабораторий эскиз вполне может стать полноценным спектаклем.В Кировском театре кукол - это первая творческая лаборатория. По словам главного режиссера театра, Наталии Красильниковой, она надеется и на дальнейшее сотрудничество с Петербургскими кукольниками.После просмотра у зрителей была возможность проголосовать за понравившуюся историю, а также обсудить постановки с молодыми режиссерами.