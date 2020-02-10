В Госархиве Кировской области нашли уникальные документы XVII века. Экспертно-проверочная комиссия в сфере архивного дела при министерстве культуры включила находки в государственный региональный реестр уникальных документов Архивного фонда России.
Это три документа XVII века: «Купчая Аникея Евсеева сына Потапова на покосные угодья около реки Вятки» от 19 ноября 1664 года, «Купчая на покосные угодья за рекой Вяткой напротив Борисо-Глебской церкви села Никулицкого» от 26 февраля 1667 года и «Заемная и закладная кабала Тимофея Якимова сына Сунцова в пяти рублях» от 23 февраля 1668 года.
Документы содержат ценные сведения о Борисо-Глебской (с 1763 года - Покровской) церкви - древнейшем храме Вятской земли. В одном из свидетельств упоминается вятский воевода Григорий Козловский, при котором в 1663 году началась перестройка Хлыновского (Вятского) кремля.
Находки внесены в государственный региональный реестр уникальных документов Архивного фонда России.
Реестр ведётся с 2003 года и уже содержит 64 исторически значимых документа. В том числе - сказание «О вятчанех, как они поселились на Вятке» (начало XVIII века), ряд грамот XVII-XVIII веков, собственноручно подписанное сообщение великого русского полководца Александра Суворова, подлинные письма писателей Максима Горького и Михаила Шолохова.