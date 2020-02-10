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11 февраля 00:21
10 фев 17:52 В чепецком "Перекопе" состоялся чемпионат страны по биатлону по неолимпийским дисциплинам 10 фев 17:50 В Кирово-Чепецком районе был зарегистрирован первый в этом году случай бешенства 10 фев 17:48 В Кирове в общественном транспорте тестируется повременный электронный проездной 10 фев 15:15 Юные исследователи представили свои изобретения на областном конкурсе "Бионик" 10 фев 14:48 Кировчанин подозревается в избиении соседей и вымогательстве. 10 фев 14:08 В Госархиве Кировской области нашли уникальные документы XVII века. 10 фев 13:35 В Кирове отменены занятия в 22 школах и 5 детсадах. 10 фев 12:33 В Нолинске ВАЗ-2114 врезался в опору ЛЭП. 10 фев 12:00 В Кирове завершила работу лаборатория молодых режиссёров театров кукол «Жизнь замечательных людей» 10 фев 11:01 Кировская область занимает 72 место в РФ под доступности бензина.
В Госархиве Кировской области нашли уникальные документы XVII века.

В Госархиве Кировской области нашли уникальные документы XVII века.

Вчера, 14:08
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В Госархиве Кировской области нашли уникальные документы XVII века.

В Госархиве Кировской области нашли уникальные документы XVII века. Экспертно-проверочная комиссия в сфере архивного дела при министерстве культуры включила находки в государственный региональный реестр уникальных документов Архивного фонда России.

Это три документа XVII века: «Купчая Аникея Евсеева сына Потапова на покосные угодья около реки Вятки» от 19 ноября 1664 года, «Купчая на покосные угодья за рекой Вяткой напротив Борисо-Глебской церкви села Никулицкого» от 26 февраля 1667 года и «Заемная и закладная кабала Тимофея Якимова сына Сунцова в пяти рублях» от 23 февраля 1668 года.

Документы содержат ценные сведения о Борисо-Глебской (с 1763 года - Покровской) церкви - древнейшем храме Вятской земли. В одном из свидетельств упоминается вятский воевода Григорий Козловский, при котором в 1663 году началась перестройка Хлыновского (Вятского) кремля.

Находки внесены в государственный региональный реестр уникальных документов Архивного фонда России.

Реестр ведётся с 2003 года и уже содержит 64 исторически значимых документа. В том числе - сказание «О вятчанех, как они поселились на Вятке» (начало XVIII века), ряд грамот XVII-XVIII веков, собственноручно подписанное сообщение великого русского полководца Александра Суворова, подлинные письма писателей Максима Горького и Михаила Шолохова.
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