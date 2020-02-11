Работы вятского художника представили "Другой Восток".

В Москве в Музее современного искусства «Гараж» открылась выставка «Мы храним наши белые сны. Другой Восток и сверхчувственное познание в русском искусстве. 1905 – 1969». В этом арт-проекте принимает участие Вятский художественный музей.
Из фондов музея на выставке предоставлены три живописных работы Алексея Исупова 1921 года: «Старший брат. (Три лица. Узбеки)», «Продавец фарфора» и «Мать и дети». Перед выставкой картина «Старший брат» прошла реставрацию во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени академика И.Э. Грабаря.
Осмысление древней культуры Востока подвигло вятского художника Алексея Исупова (1889-1957) к работе над иллюстрациями к альбому «Улугбек», посвященному выдающемуся ученому-астроному, правителю Самарканда первой половины XV века. Художник создал серию картин, стилистика которых сложилась на основе своеобразной авторской интерпретации приемов, характерных для восточной миниатюры и древнерусской иконы.
Добавим, что Вятский художественный музей будет представлен 12 февраля в Центральном выставочном зале «Манеж» в Санкт-Петербурге на выставке «Лаборатория будущего: Кинетическое искусство в России» (совместная экспозиция Третьяковской галереи и Русского музея).
Выставка посвящена развитию отечественного кинетизма в 1960-е и 1970-е годы и его связи с авангардистскими экспериментами начала XX века. Посетители увидят работы советских художников второй половины XX века, произведения представителей русского авангарда и современное искусство.
ятский художественный музей на выставке в «Манеже» представит работы Александра Родченко («Черное на черном», № 82. 1918; «Линии на зеленом», № 92. 1919; «Беспредметная композиция», № 8. 1918), Павла Мансурова («Орнамент»; «Беспредметное». 1917-1918) и Густава Клуциса («Чертеж». 1922).