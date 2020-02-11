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11 февраля 20:22
11 фев 18:00 В Кировской области выявлен первый с начала года случай бешенства. 11 фев 17:50 В Центральном государственном архиве Кировской области выявлены документы XVII века 11 фев 17:48 Жители дома на улице Воровского 157 почти полтора года живут в антисанитарных условиях 11 фев 17:44 В Кирове в новом детском саду № 181 пока продолжается адаптация 11 фев 15:06 Сильнейшие конькобежцы разыграли приз Кирова на стадионе "Динамо" 11 фев 15:00 В Кирове будут судить бывшую воспитательницу детского сада №67. 11 фев 12:33 Четверо россиян, эвакуированных из КНР в Тюмень, после карантина приедут в Киров. 11 фев 12:14 В Кирове прошла «Открытая лабораторная» с участием известного ученого Михаила Гельфанда 11 фев 11:39 В Кировской области инспекторы ДПС спасли водителя из Удмуртии. 11 фев 11:04 В Кирове пожилым людям с расстройством памяти выдают специальные значки с QR-кодом
Работы вятского художника представили "Другой Восток".

Работы вятского художника представили "Другой Восток".

Сегодня, 10:36
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Работы вятского художника представили

В Москве в Музее современного искусства «Гараж» открылась выставка «Мы храним наши белые сны. Другой Восток и сверхчувственное познание в русском искусстве. 1905 – 1969». В этом арт-проекте принимает участие Вятский художественный музей.

Из фондов музея на выставке предоставлены три живописных работы Алексея Исупова 1921 года: «Старший брат. (Три лица. Узбеки)», «Продавец фарфора» и «Мать и дети». Перед выставкой картина «Старший брат» прошла реставрацию во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени академика И.Э. Грабаря.

Осмысление древней культуры Востока подвигло вятского художника Алексея Исупова (1889-1957) к работе над иллюстрациями к альбому «Улугбек», посвященному выдающемуся ученому-астроному, правителю Самарканда первой половины XV века. Художник создал серию картин, стилистика которых сложилась на основе своеобразной авторской интерпретации приемов, характерных для восточной миниатюры и древнерусской иконы. 

Добавим, что Вятский художественный музей будет представлен 12 февраля в Центральном выставочном зале «Манеж» в Санкт-Петербурге на выставке «Лаборатория будущего: Кинетическое искусство в России» (совместная экспозиция Третьяковской галереи и Русского музея).

Выставка посвящена развитию отечественного кинетизма в 1960-е и 1970-е годы и его связи с авангардистскими экспериментами начала XX века. Посетители увидят работы советских художников второй половины XX века, произведения представителей русского авангарда и современное искусство.

ятский художественный музей на выставке в «Манеже» представит работы Александра Родченко («Черное на черном», № 82. 1918; «Линии на зеленом», № 92. 1919; «Беспредметная композиция», № 8. 1918), Павла Мансурова («Орнамент»; «Беспредметное». 1917-1918) и Густава Клуциса («Чертеж». 1922).
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