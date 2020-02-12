«Сто лет в объективе»: в областном краеведческом музее открылась выставка фотографий старой Вятки

Областной краеведческий музей предлагает отправиться в путешествие во времени по памятным местам города Кирова. Выставка "Сто лет в объективе" - это подлинные снимки, без обработки, сохранившиеся в фондах музея.
Любовь длинною в столетие - так можно назвать увлечение человека фотографией. Чего только не придумывали наши предшественники, чтобы сделать снимок. Так, в 20-е годы прошлого века в Вятке нельзя было просто придти в магазин и купить фотоаппарат. Но фотолюбителей было не остановить - часто фотокамеру собирали сами.
ЮРИЙ КИСЛИЦЫН, КУРАТОР ВЫСТАВКИ "СТО ЛЕТ В ОБЪЕКТИВЕ":
«Это сейчас мы достаем гаджеты и моментально делаем снимок, а тогда приходилось найти где-то объектив, своими руками сделать фотоаппарат и только потом появлялась возможность сделать фотографию».
В фондах областного краеведческого музея накопилось большое количество фотоснимков разных лет. На них запечатлен город Киров в разные годы - начиная с 30-х, когда фотография только-только появилась, продолжая снимками сороковых, 50-х, 60-х, вплоть до наших дней.
ЮРИЙ КИСЛИЦЫН, КУРАТОР ВЫСТАВКИ "СТО ЛЕТ В ОБЪЕКТИВЕ":
«Фотографии очень разные. Это и классика - Лобовиков, Шишкин, три поколения фотографов нашего музея. Нам хотелось показать не оцифрованные, не обработанные фотографии, а те, которые проявлялись, когда делался сам снимок».
Выставка "Сто лет в объективе" выглядит как путешествие по городу прошлого. Черно-белые снимки, хранители ушедшей эпохи, открывают вид на знакомые места: вокзал, речной порт, Октябрьский проспект, Халтуринский парк, Театральная площадь. Здесь, кстати, можно чуть задержаться - площади посвящен целый зал. Мы видим деревянный драмтеатр, затем как строили новое здание с колоннами, а это беззаботные пионеры, которые еще не знают, что со дня на день начнется война.
ЮРИЙ КИСЛИЦЫН, КУРАТОР ВЫСТАВКИ "СТО ЛЕТ В ОБЪЕКТИВЕ":
«Июнь, 41 года, война еще не началась. Они улыбаются и даже не догадываются, какие испытания их ждут».
Выставка расположилась в нескольких залах - всего 120 фотографий. Авторы старались охватить весь столетний период. Уже были случаи, когда посетители узнают на фотоснимках себя или своих знакомых. Вот и мы разглядели в толпе знакомое лицо - это телеоператор ГТРК "Вятка" Владимир Подлевских в 87-м снимает демонстрацию у ТЮЗа.