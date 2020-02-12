«Сто лет в объективе»: в областном краеведческом музее открылась выставка фотографий старой Вятки

Областной краеведческий музей предлагает отправиться в путешествие во времени по памятным местам города Кирова. Выставка "Сто лет в объективе" - это подлинные снимки, без обработки, сохранившиеся в фондах музея.Любовь длинною в столетие - так можно назвать увлечение человека фотографией. Чего только не придумывали наши предшественники, чтобы сделать снимок. Так, в 20-е годы прошлого века в Вятке нельзя было просто придти в магазин и купить фотоаппарат. Но фотолюбителей было не остановить - часто фотокамеру собирали сами.В фондах областного краеведческого музея накопилось большое количество фотоснимков разных лет. На них запечатлен город Киров в разные годы - начиная с 30-х, когда фотография только-только появилась, продолжая снимками сороковых, 50-х, 60-х, вплоть до наших дней.Выставка "Сто лет в объективе" выглядит как путешествие по городу прошлого. Черно-белые снимки, хранители ушедшей эпохи, открывают вид на знакомые места: вокзал, речной порт, Октябрьский проспект, Халтуринский парк, Театральная площадь. Здесь, кстати, можно чуть задержаться - площади посвящен целый зал. Мы видим деревянный драмтеатр, затем как строили новое здание с колоннами, а это беззаботные пионеры, которые еще не знают, что со дня на день начнется война.Выставка расположилась в нескольких залах - всего 120 фотографий. Авторы старались охватить весь столетний период. Уже были случаи, когда посетители узнают на фотоснимках себя или своих знакомых. Вот и мы разглядели в толпе знакомое лицо - это телеоператор ГТРК "Вятка" Владимир Подлевских в 87-м снимает демонстрацию у ТЮЗа.