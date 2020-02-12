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12 фев 17:41 В южных микрорайонах Кирова активно возводят жилые многоквартирные дома 12 фев 17:19 В Кировской области появится служба профессиональных нянь. 12 фев 17:09 В Кирове приводят в порядок общегородские катки. 12 фев 16:59 В п. Лесном замерзает 18-квартирный жилой дом. 12 фев 16:55 Трое жителей Кирово-Чепецка подозреваются в организации азартных игр (видео). 12 фев 15:05 «Сто лет в объективе»: в областном краеведческом музее открылась выставка фотографий старой Вятки 12 фев 13:56 Стали известны все члены конкурсной комиссии по выбору сити-менеджера Кирова. 12 фев 13:47 На улице Московской произошло ДТП с участием скорой помощи. 12 фев 13:43 Кировчан приглашают стать донорами крови. 12 фев 12:01 В регионе проходят мероприятия, посвященные борьбе с онкозаболеваниями
«Сто лет в объективе»: в областном краеведческом музее открылась выставка фотографий старой Вятки

«Сто лет в объективе»: в областном краеведческом музее открылась выставка фотографий старой Вятки

Вчера, 15:05
189
Юлия Шалаева
«Сто лет в объективе»: в областном краеведческом музее открылась выставка фотографий старой Вятки


Областной краеведческий музей предлагает отправиться в путешествие во времени по памятным местам города Кирова. Выставка "Сто лет в объективе" - это подлинные снимки, без обработки, сохранившиеся в фондах музея.

Любовь длинною в столетие - так можно назвать увлечение человека фотографией. Чего только не придумывали наши предшественники, чтобы сделать снимок. Так, в 20-е годы прошлого века в Вятке нельзя было просто придти в магазин и купить фотоаппарат. Но фотолюбителей было не остановить - часто фотокамеру собирали сами.

ЮРИЙ КИСЛИЦЫН, КУРАТОР ВЫСТАВКИ "СТО ЛЕТ В ОБЪЕКТИВЕ":
«Это сейчас мы достаем гаджеты и моментально делаем снимок, а тогда приходилось найти где-то объектив, своими руками сделать фотоаппарат и только потом появлялась возможность сделать фотографию».

В фондах областного краеведческого музея накопилось большое количество фотоснимков разных лет. На них запечатлен город Киров в разные годы - начиная с 30-х, когда фотография только-только появилась, продолжая снимками сороковых, 50-х, 60-х, вплоть до наших дней.

ЮРИЙ КИСЛИЦЫН, КУРАТОР ВЫСТАВКИ "СТО ЛЕТ В ОБЪЕКТИВЕ":
«Фотографии очень разные. Это и классика - Лобовиков, Шишкин, три поколения фотографов нашего музея. Нам хотелось показать не оцифрованные, не обработанные фотографии, а те, которые проявлялись, когда делался сам снимок».

Выставка "Сто лет в объективе" выглядит как путешествие по городу прошлого. Черно-белые снимки, хранители ушедшей эпохи, открывают вид на знакомые места: вокзал, речной порт, Октябрьский проспект, Халтуринский парк, Театральная площадь. Здесь, кстати, можно чуть задержаться - площади посвящен целый зал. Мы видим деревянный драмтеатр, затем как строили новое здание с колоннами, а это беззаботные пионеры, которые еще не знают, что со дня на день начнется война.

ЮРИЙ КИСЛИЦЫН, КУРАТОР ВЫСТАВКИ "СТО ЛЕТ В ОБЪЕКТИВЕ":
«Июнь, 41 года, война еще не началась. Они улыбаются и даже не догадываются, какие испытания их ждут».

Выставка расположилась в нескольких залах - всего 120 фотографий. Авторы старались охватить весь столетний период. Уже были случаи, когда посетители узнают на фотоснимках себя или своих знакомых. Вот и мы разглядели в толпе знакомое лицо - это телеоператор ГТРК "Вятка" Владимир Подлевских в 87-м снимает демонстрацию у ТЮЗа.
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