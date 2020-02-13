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13 февраля 22:09
13 фев 18:13 В Пушкинке литературно-музыкальный вечер посвятили Анне Керн 13 фев 18:09 В доме-музее Хохрякова открывается выставка известного русского живописца Алексея Князева 13 фев 18:07 В Кирове проходит фестиваль авторского и исполнительского творчества «Баллада о солдате» 13 фев 18:04 В Кировском кванториуме стартовал чемпионат "ЮниорПрофи" 13 фев 17:59 Кировчане вновь проголосуют за тротуары, нуждающиеся в ремонте 13 фев 15:30 Кировские спортсмены успешно выступили на Чемпионате и Первенстве ПФО по ушу 13 фев 15:25 Областной суд города Кирова рассмотрел апелляцию по делу "Электронного проездного" 13 фев 12:04 Кировчанин представил Россию в Италии на международном фестивале "Следуй за битом" 13 фев 11:08 В Киров прибыл казачий крестный ход с иконой Божией Матери «Избавительница от бед» 13 фев 11:04 Жители улицы Цеховой и ее окрестностей жалуются на отсутствие тепла и горячей воды
В Кирове проходит фестиваль авторского и исполнительского творчества «Баллада о солдате»

В Кирове проходит фестиваль авторского и исполнительского творчества «Баллада о солдате»

Сегодня, 18:07
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Михаил Конышев
В Кирове проходит фестиваль авторского и исполнительского творчества «Баллада о солдате»


В областном центре проходит городской фестиваль-конкурс авторского и исполнительского творчества «Баллада о солдате». В этот раз он посвящён 75-летию Великой Победы. На первых прослушиваниях побывал Михаил Конышев.

Организаторы мероприятия ставят перед собой высокую цель воспитания средствами литературы и искусства патриотизма, любви и уважения к Родине, подвигу советского солдата, воина-защитника. Напомним, что впервые этот конкурс прошёл в 2010 году, когда в Кирове, как и по всей стране, широко отмечали 65-летие Великой Победы. Фестиваль стал ежегодным и успел полюбиться кировчанам. В этом году впервые организаторы предусмотрели возможность заочного участия в конкурсе. В адрес оргкомитета было отправлено 18 конкурсных видеоработ .

ТАТЬЯНА КЛЕСТОВА, ДИРЕКТОР ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ №4:
«И надо сказать, что этот этап  в этом году очень успешен. Благодаря такому новшеству в конкурсе примут участие дошкольники, дети с ограниченными возможностями здоровья и те, кто живет достаточно далеко от нашего города».

С каждым годом число конкурсантов неуклонно растёт. В этом году в фестивале принимают участие более 200 школьников, студентов и преподавателей. Возраст  условиями конкурса не ограничивается. Каждый конкурсант представит произведение героико-патриотической тематики в одной из пяти номинаций: «Автор», «Чтец», «Художник», «Композитор», «Исполнитель».

ВЛАДИМИР БАБОШИН, РУКОВОДИТЕЛЬ ОРКЕСТРА БАЯНИСТОВ И АККОРДЕОНИСТОВ:
«Сам оркестровки делаю для оркестра, специально их нет. Одна из них  "В лесу при фронтовом". Интересная не только как вокальная, но и инструментальная. И еще одна - это песня Дунаевского "Моя Москва"».

Оценивать выступления участников и их конкурсные работы будут известные деятели культуры и искусства города Кирова. Добавим, что на фестивале будет работать выставка конкурсных работ в номинации «Художник». На ней представят свыше 100 произведений живописи, графики и скульптуры на тему Великой Отечественной войны.
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