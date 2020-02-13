В Кирове проходит фестиваль авторского и исполнительского творчества «Баллада о солдате»

В областном центре проходит городской фестиваль-конкурс авторского и исполнительского творчества «Баллада о солдате». В этот раз он посвящён 75-летию Великой Победы. На первых прослушиваниях побывал Михаил Конышев.Организаторы мероприятия ставят перед собой высокую цель воспитания средствами литературы и искусства патриотизма, любви и уважения к Родине, подвигу советского солдата, воина-защитника. Напомним, что впервые этот конкурс прошёл в 2010 году, когда в Кирове, как и по всей стране, широко отмечали 65-летие Великой Победы. Фестиваль стал ежегодным и успел полюбиться кировчанам. В этом году впервые организаторы предусмотрели возможность заочного участия в конкурсе. В адрес оргкомитета было отправлено 18 конкурсных видеоработ .С каждым годом число конкурсантов неуклонно растёт. В этом году в фестивале принимают участие более 200 школьников, студентов и преподавателей. Возраст условиями конкурса не ограничивается. Каждый конкурсант представит произведение героико-патриотической тематики в одной из пяти номинаций: «Автор», «Чтец», «Художник», «Композитор», «Исполнитель».Оценивать выступления участников и их конкурсные работы будут известные деятели культуры и искусства города Кирова. Добавим, что на фестивале будет работать выставка конкурсных работ в номинации «Художник». На ней представят свыше 100 произведений живописи, графики и скульптуры на тему Великой Отечественной войны.