В доме-музее Хохрякова открывается выставка известного русского живописца Алексея Князева

В доме-музее художника Хохрякова открывается выставка "Алексей Князев - мастер пейзажа". Она приурочена к 125-летию со дня рождения художника.Он принадлежит к числу тех людей, для которых искусство было любимым делом всей жизни. В его творчестве немало этюдов, написанных на Кавказе, под Москвой, на Рижском взморье. Но ничто так не вдохновляло художника как вятская природа - Князев словно проникал в её глубинную душу и старался перенести на холст неуловимое, ускользающее мгновение.На выставке представлено около 30 работ Алексея Князева из фондов Вятского художественного музея. Основное место в экспозиции занимает натюрморт с сиренью - единственный натюрморт Князева, поступивший в музей из частого собрания в 1996 году.А еще - карандашные рисунки, на которых запечатлены виды Вятки в районе деревни Решетники, где на протяжении десятилетий находилась творческая дача кировских художников.Художник прекрасно чувствовал цветовое богатство природы и умел передать своеобразие колорита местности, впечатления воздушности, глубины пространства он достигал правдивостью цвета и тона в пейзаже. Чтобы даже через сотню лет оставаться таким же честным со своим зрителем.