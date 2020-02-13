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13 февраля 22:09
13 фев 18:13 В Пушкинке литературно-музыкальный вечер посвятили Анне Керн 13 фев 18:09 В доме-музее Хохрякова открывается выставка известного русского живописца Алексея Князева 13 фев 18:07 В Кирове проходит фестиваль авторского и исполнительского творчества «Баллада о солдате» 13 фев 18:04 В Кировском кванториуме стартовал чемпионат "ЮниорПрофи" 13 фев 17:59 Кировчане вновь проголосуют за тротуары, нуждающиеся в ремонте 13 фев 15:30 Кировские спортсмены успешно выступили на Чемпионате и Первенстве ПФО по ушу 13 фев 15:25 Областной суд города Кирова рассмотрел апелляцию по делу "Электронного проездного" 13 фев 12:04 Кировчанин представил Россию в Италии на международном фестивале "Следуй за битом" 13 фев 11:08 В Киров прибыл казачий крестный ход с иконой Божией Матери «Избавительница от бед» 13 фев 11:04 Жители улицы Цеховой и ее окрестностей жалуются на отсутствие тепла и горячей воды
В доме-музее Хохрякова открывается выставка известного русского живописца Алексея Князева

В доме-музее Хохрякова открывается выставка известного русского живописца Алексея Князева

Сегодня, 18:09
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Карина Алоян
В доме-музее Хохрякова открывается выставка известного русского живописца Алексея Князева


В доме-музее художника Хохрякова открывается выставка "Алексей Князев - мастер пейзажа". Она приурочена к 125-летию со дня рождения художника.

Он принадлежит к числу тех людей, для которых искусство было любимым делом всей жизни. В его творчестве немало этюдов, написанных на Кавказе, под Москвой, на Рижском взморье. Но ничто так не вдохновляло художника как вятская природа -  Князев словно проникал в её глубинную душу и старался перенести на холст неуловимое, ускользающее мгновение.

СВЕТЛАНА АРДАШЕВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ДОМОМ-МУЗЕЕМ ХУДОЖНИКА Н.Н. ХОХРЯКОВА:
«Так сложилось, что можно сказать, что это его первая персональная выставка. Изначально планировалось провести к 125-летию, но хотели показать работы, которые находились на реставрации и вот дождались и показываем».

На выставке  представлено около 30 работ Алексея Князева из фондов Вятского художественного музея. Основное место в экспозиции занимает натюрморт с сиренью - единственный натюрморт Князева, поступивший в музей из частого собрания в 1996 году.

СВЕТЛАНА АРДАШЕВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ДОМОМ-МУЗЕЕМ ХУДОЖНИКА Н.Н. ХОХРЯКОВА:
«Внимательный зритель отметит, что календарь открыт и вот 20 июня - это был день, когда были отобраны работы для выставки в Москве. Это очень значимо для художника».

А еще - карандашные рисунки, на которых запечатлены виды Вятки в районе деревни Решетники, где на протяжении десятилетий находилась творческая дача кировских художников.

КАРИНА АЛОЯН, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«В экспозиции есть и графические портреты: интересные типажи современников художника - это женщины, старики, дети, позировавшие ему в музейной студии, а также друзья, служившие натурой».

Художник прекрасно чувствовал цветовое богатство природы и умел передать своеобразие колорита местности, впечатления воздушности, глубины пространства он достигал правдивостью цвета и тона в пейзаже. Чтобы даже через сотню лет оставаться таким же честным со своим зрителем.
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