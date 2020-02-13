В доме-музее Хохрякова открывается выставка известного русского живописца Алексея Князева

В доме-музее художника Хохрякова открывается выставка "Алексей Князев - мастер пейзажа". Она приурочена к 125-летию со дня рождения художника.
Он принадлежит к числу тех людей, для которых искусство было любимым делом всей жизни. В его творчестве немало этюдов, написанных на Кавказе, под Москвой, на Рижском взморье. Но ничто так не вдохновляло художника как вятская природа - Князев словно проникал в её глубинную душу и старался перенести на холст неуловимое, ускользающее мгновение.
СВЕТЛАНА АРДАШЕВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ДОМОМ-МУЗЕЕМ ХУДОЖНИКА Н.Н. ХОХРЯКОВА:
«Так сложилось, что можно сказать, что это его первая персональная выставка. Изначально планировалось провести к 125-летию, но хотели показать работы, которые находились на реставрации и вот дождались и показываем».
На выставке представлено около 30 работ Алексея Князева из фондов Вятского художественного музея. Основное место в экспозиции занимает натюрморт с сиренью - единственный натюрморт Князева, поступивший в музей из частого собрания в 1996 году.
СВЕТЛАНА АРДАШЕВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ДОМОМ-МУЗЕЕМ ХУДОЖНИКА Н.Н. ХОХРЯКОВА:
«Внимательный зритель отметит, что календарь открыт и вот 20 июня - это был день, когда были отобраны работы для выставки в Москве. Это очень значимо для художника».
А еще - карандашные рисунки, на которых запечатлены виды Вятки в районе деревни Решетники, где на протяжении десятилетий находилась творческая дача кировских художников.
КАРИНА АЛОЯН, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«В экспозиции есть и графические портреты: интересные типажи современников художника - это женщины, старики, дети, позировавшие ему в музейной студии, а также друзья, служившие натурой».
Художник прекрасно чувствовал цветовое богатство природы и умел передать своеобразие колорита местности, впечатления воздушности, глубины пространства он достигал правдивостью цвета и тона в пейзаже. Чтобы даже через сотню лет оставаться таким же честным со своим зрителем.