В ДХШ города Кирова открылась выставка рисунков, приуроченных к 75-годовщине Великой Победы

В детской художественной школе города Кирова открылась выставка рисунков, приуроченных к 75-годовщине Великой Победы. Работы были представлены как часть конкурса-фестиваля "Баллада о солдате", который ежегодно объединяет не только музыкантов, но и живописцев.На опыте детского рисунка нам становятся ясными самые простые, самые насущные цели изобразительного искусства, когда речь идет о военной тематике. Наивный реализм этих рисунков не должен никого смущать, главное не правила перспективы и цветовая гамма, а настроение, которое работы передают не хуже, чем шедевры именитых мастеров.Впервые конкурс "Баллада о солдате прошел в 2010 году в 65-ый юбилей Великой Победы. По традиции, в жюри конкурса приглашены известные деятели искусства Кировской области. Педагоги стараются не столько помогать, сколько не мешать ребятам в творчестве, самостоятельность ценится высоко.Есть на выставке и те рисунки, которые стали победителями фестиваля. Например, работа Дарьи Мусихиной "Во имя жизни".В детском изображении как бы сходятся два реализма — реализм ма¬териала и реализм идеи, и на этом создается образ. Отсюда, например, серые тона в детском рисунке о войне . Девочка, неодно¬кратно смотревшая фильмы об одной и самых страшных и кровопролитных войн в истории человечества , запомнила мрачную атмосферу ужаса и гибели, и даже не отдавая себе в этом до конца отчета, цветок на ее картине такого же серо-коричневого цвета, как и земля. При всей условности цветовой гаммы, в этом чувствуется реалистическое отношение к материалу.Кстати, шансы увидеть эту выставку есть у всех кировчан, выход свободный, открыта экспозиция в художественной школе до конца февраля.