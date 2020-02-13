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14 фев 18:02 Кировские библиотеки присоединились к общероссийской акции «Дарите книги с любовью» 14 фев 17:59 В ДХШ города Кирова открылась выставка рисунков, приуроченных к 75-годовщине Великой Победы 14 фев 17:54 В Кирове планируется модернизировать 10 перекрестков, признанных самыми опасными в городе 14 фев 16:12 По поселку Шабалино полдня гулял лось (фото). 14 фев 15:53 В Кирове выясняют обстоятельства гибели пенсионера в траншее теплотрассы. 14 фев 15:44 В Омутнинске заместитель начальника отдела полиции попался на взятке (видео). 14 фев 15:28 Житель Кирова подозревается в сутенерстве и похищении девушки. 14 фев 15:04 В Кирове проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Должник» 14 фев 10:53 Ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом в Кировской области 13 фев 18:13 В Пушкинке литературно-музыкальный вечер посвятили Анне Керн
В ДХШ города Кирова открылась выставка рисунков, приуроченных к 75-годовщине Великой Победы

В ДХШ города Кирова открылась выставка рисунков, приуроченных к 75-годовщине Великой Победы

Вчера, 17:59
142
Иван Швецов
В ДХШ города Кирова открылась выставка рисунков, приуроченных к 75-годовщине Великой Победы


В детской художественной школе города Кирова открылась выставка рисунков, приуроченных к 75-годовщине Великой Победы. Работы были представлены как часть конкурса-фестиваля "Баллада о солдате", который ежегодно объединяет не только музыкантов, но и живописцев.

На опыте детского рисунка нам становятся ясными самые простые,  самые насущные цели изобразительного искусства, когда речь идет о военной тематике. Наивный реализм этих рисунков не должен никого смущать,   главное не правила перспективы и цветовая гамма, а настроение, которое работы передают не хуже, чем шедевры именитых мастеров.

МАРИЯ ВАЧЕВСКИХ, ДИРЕКТОР ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ Г. КИРОВА:
«Баллада о солдате - это традиционный городской конкурс и всегда мы участвуем. Здесь мы показываем только работы победителей, посвященные военной тематике».

Впервые конкурс "Баллада  о солдате прошел в 2010 году в 65-ый юбилей Великой Победы. По традиции, в жюри конкурса приглашены известные деятели искусства  Кировской области. Педагоги стараются не столько помогать, сколько не мешать ребятам в творчестве, самостоятельность ценится высоко.  

АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВ, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ Г. КИРОВА:
«Было только пожелание, чтобы ребята откликнулись на этот конкурс, дело святое. И есть здесь очень удачные работы ребят».

Есть на выставке и те рисунки, которые стали победителями фестиваля. Например, работа Дарьи Мусихиной  "Во имя жизни".

ДАРЬЯ МУСИХИНА, УЧЕНИЦА ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ Г. КИРОВА:
«Я видела что-то  подобное в интернете, сама потом добавляла от себя. Когда я выбирала эту цветовую гамму, я не думала, что она будет нести какой-то цветовой смысловой нагрузки».

В детском изображении как бы сходятся два реализма — реализм ма¬териала и реализм идеи, и на этом создается образ. Отсюда, например, серые тона в детском рисунке о войне . Девочка, неодно¬кратно смотревшая фильмы об одной и самых страшных и кровопролитных войн в истории человечества , запомнила мрачную атмосферу ужаса и гибели, и  даже  не отдавая себе в этом до конца отчета, цветок на ее картине  такого же серо-коричневого цвета, как и земля.  При всей условности цветовой гаммы, в этом чувствуется реалистическое отношение к материалу.

Кстати, шансы увидеть эту выставку есть у всех кировчан, выход свободный, открыта экспозиция в художественной школе до конца февраля.
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