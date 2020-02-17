Юные исполнители приняли участие в фестивале искусств «Музыкальное содружество»

Около 200 музыкантов приняли участие в межрайонном фестивале искусств "Музыкальное содружество 2020", но лишь лучшие смогли принять участие в гала-концерте и сыграть в дуэте с органом.У музыканта Софьи Воронцовой за пять лет обучения на флейте возникали разные ситуации, бывали и слезы, но несмотря на это желание идти в музыкальную школу было всегда. Принять участие в фестивале ей предложила учительница, Софья, не раздумывая согласилась, да и опыт игры в дуете с органом у девочки уже имелся.Юная Аня Суворова занимается на мандолине всего несколько месяцев и уже принимает участие в гала-концерте "Музыкальное содружество". А вот Назара Бондаренко можно назвать опытным музыкантом, он играет на кларнете уже 6 лет, этот инструмент он выбрал из-за необычного звучания и тембра. На гала-концерте Назару предстояло сыграть в дуэте с Артемом, оба кларнетиста выбрали для участия в фестивале произведение французского композитора Жюля Массне "Размышление".Фестиваль музыкальное содружество проводится в нашем городе уже в 4 раз, его особенностью является то, что он впервые проводится в рамках культурно-образовательного проекта поддержки юных музыкантов Кировской области "Симфония на колесах", который был удостоен победы Фонда Президентских грантов.С каждым годом количество участников фестиваля увеличивается, а потому принять участие в гала-концерте не так уже и просто. В этом году в конкурсном отборе приняли участие около 200 музыкантов, а это более 40 солистов и 10-ти творческих коллективов.Награда за талант - возможность сыграть в ансамбле с замечательным органистом, лауреатом международных конкурсов Ильей Ризаевым.