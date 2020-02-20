В колледже музыкального искусства города Кирова проходит фестиваль "Эхо прошедшей войны"

В колледже музыкального искусства проходит Межрегиональный фестиваль-конкурс детского, юношеского и педагогического творчества "Эхо прошедшей войны". На открытии конкурса побывала Альбина Самигуллина.Полный зал зрителей, многие толпятся в проходах, кто-то выглядывает из-за двери, ведущей в актовый зал. А всё потому, что открытие конкурса - не просто формальная встреча организаторов с участниками, а масштабный концерт. "Если мы войну забудем" - это целая история, музыкальная композиция, включающая в себя выступление творческих коллективов и солистов колледжа искусств.Конкурс носит масштабный характер - он проводится в седьмой раз, а своё начало берёт с 2008 года. Его тематика всегда разная, нынешний фестиваль посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.Хор Первой детской музыкальной школы представил на конкурсе 3 композиции.Возраст участников от 6 до 60 лет. В этом году в составе жюри присутствует приглашенный артист Большого Театра России. Кроме конкурсных прослушиваний организована научно-практическая конференция "С чего начинается Родина".Несмотря на то, что этот 2020-й объявлен Годом Памяти и Славы, о том, что пережили и сделали наши предки, нужно помнить не в зависимости от определенных дат и праздников. По итогам конференции выпущен сборник, в котором можно узнать о судьбах героев, прошедших Великую Отечественную, о подлинной цене Победы, а также познакомиться с темой войны и мира, отраженной в искусстве. Каждый участник фестиваля получил необычный приз - солдатскую пилотку и значок.