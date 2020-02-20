В колледже музыкального искусства города Кирова проходит фестиваль "Эхо прошедшей войны"

В колледже музыкального искусства проходит Межрегиональный фестиваль-конкурс детского, юношеского и педагогического творчества "Эхо прошедшей войны". На открытии конкурса побывала Альбина Самигуллина.
Полный зал зрителей, многие толпятся в проходах, кто-то выглядывает из-за двери, ведущей в актовый зал. А всё потому, что открытие конкурса - не просто формальная встреча организаторов с участниками, а масштабный концерт. "Если мы войну забудем" - это целая история, музыкальная композиция, включающая в себя выступление творческих коллективов и солистов колледжа искусств.
ЕЛЕНА ГАЛИЦКИХ, ДОКТОР ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК:
«Этот концерт обращен и к уму, и к сердцу каждого, кто находится в зале, трудно сдержать эмоций, слезы и то удивительное чувство восхищения молодыми людьми, которые находятся на сцене: и оркестром, и хором и всеми, кто сочинил это и написал текст и теми хроникальными кадрами, которые выстроены на экране, потому что они тревожат душу, потому что они пробуждают совесть».
Конкурс носит масштабный характер - он проводится в седьмой раз, а своё начало берёт с 2008 года. Его тематика всегда разная, нынешний фестиваль посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
НИНА ЗАКОЛЮКИНА, НАЧАЛЬНИК УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ОТДЕЛА КИРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО КОЛЛЕДЖА МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА ИМ. И.В. КАЗЕНИНА:
«В этом году, в год юбилейный к нам приехали гости из Санкт-Петербурга, гости из Сыктывкара, из Ижевска, из Нижнего Новгорода, Казани и, конечно же, вся Кировская область - от Лузы до Вятских Полян. Это творческие коллективы, это оркестры, это хоровые коллективы, это солисты».
Хор Первой детской музыкальной школы представил на конкурсе 3 композиции.
ВАРВАРА ОЛЕНЕВА, УЧАСТНИЦА МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА "ЭХО ПРОШЕДШЕЙ ВОЙНЫ":
«Мне больше нравится песня "Тетрадные листочки", потому что она такая душевная, она про Таню Савичеву, которая девочка очень смелая».
Возраст участников от 6 до 60 лет. В этом году в составе жюри присутствует приглашенный артист Большого Театра России. Кроме конкурсных прослушиваний организована научно-практическая конференция "С чего начинается Родина".
ТАМАРА КИСЛИЦЫНА, УЧАСТНИК МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ "С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА":
«Сегодня я буду рассказывать о роли женщины на войне, я хочу осветить проблему того, что женщин не всегда помнят, то есть говорят о дедушках, об отцах, но не упоминают то, что и матери, и бабушки работали и в тылу, и воевали плечом к плечу вместе с мужчинами».
Несмотря на то, что этот 2020-й объявлен Годом Памяти и Славы, о том, что пережили и сделали наши предки, нужно помнить не в зависимости от определенных дат и праздников. По итогам конференции выпущен сборник, в котором можно узнать о судьбах героев, прошедших Великую Отечественную, о подлинной цене Победы, а также познакомиться с темой войны и мира, отраженной в искусстве. Каждый участник фестиваля получил необычный приз - солдатскую пилотку и значок.