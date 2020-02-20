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20 фев 15:49 В ДХШ города Кирова открылась выставка «Доисторический мир и древние цивилизации» 20 фев 15:45 В колледже музыкального искусства города Кирова проходит фестиваль "Эхо прошедшей войны" 20 фев 15:41 В Кстинино прозвучал первый звон колокола, установленного в память о Кристине Яковлевой 20 фев 15:38 Какой должна быть уличная реклама? 20 фев 15:17 В Кирове ищут обманутых дольщиков МКД на улице Современной, 13. 20 фев 14:59 В Кировской области планируют открыть Центр ядерной медицины. 20 фев 14:27 Из Кирова в Москву в праздничные дни отправятся дополнительные поезда. 20 фев 13:51 С 1 апреля 2020 года социальные пенсии в РФ проиндексируют на 6,1%. 20 фев 13:45 Жительница Тужи отдала "сотруднику пенсионного фонда" 227 тысяч рублей. 20 фев 13:27 В Кировской области 29 человек заболели гриппом.
В колледже музыкального искусства города Кирова проходит фестиваль "Эхо прошедшей войны"

В колледже музыкального искусства города Кирова проходит фестиваль "Эхо прошедшей войны"

Сегодня, 15:45
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Альбина Самигуллина
В колледже музыкального искусства города Кирова проходит фестиваль


В колледже музыкального искусства проходит Межрегиональный фестиваль-конкурс детского, юношеского и педагогического творчества "Эхо прошедшей войны". На открытии конкурса побывала Альбина Самигуллина.

Полный зал зрителей, многие толпятся в проходах, кто-то выглядывает из-за двери, ведущей в актовый зал. А всё потому, что открытие конкурса - не просто формальная встреча организаторов с участниками, а масштабный концерт. "Если мы войну забудем" - это целая история, музыкальная композиция, включающая в себя выступление творческих коллективов и солистов колледжа искусств.

ЕЛЕНА ГАЛИЦКИХ, ДОКТОР ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК:
«Этот концерт обращен и к уму, и к сердцу каждого, кто находится в зале, трудно сдержать эмоций, слезы и то удивительное чувство восхищения молодыми людьми, которые находятся на сцене: и оркестром, и хором и всеми, кто сочинил это и написал текст и теми хроникальными кадрами, которые выстроены на экране, потому что они тревожат душу, потому что они пробуждают совесть».

Конкурс носит масштабный характер - он проводится в седьмой раз, а своё начало берёт с 2008 года. Его тематика всегда разная, нынешний фестиваль посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

НИНА ЗАКОЛЮКИНА, НАЧАЛЬНИК УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ОТДЕЛА КИРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО КОЛЛЕДЖА МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА ИМ. И.В. КАЗЕНИНА:
«В этом году, в год юбилейный к нам приехали гости из Санкт-Петербурга, гости из Сыктывкара, из Ижевска, из Нижнего Новгорода, Казани и, конечно же, вся Кировская область - от Лузы до Вятских Полян. Это творческие коллективы, это оркестры, это хоровые коллективы, это солисты».

Хор Первой детской музыкальной школы представил на конкурсе 3 композиции.

ВАРВАРА ОЛЕНЕВА, УЧАСТНИЦА МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА "ЭХО ПРОШЕДШЕЙ ВОЙНЫ":
«Мне больше нравится песня "Тетрадные листочки", потому что она такая душевная, она про Таню Савичеву, которая девочка очень смелая».

Возраст участников от 6 до 60 лет. В этом году в составе жюри присутствует приглашенный артист Большого Театра России. Кроме конкурсных прослушиваний организована научно-практическая конференция "С чего начинается Родина".

ТАМАРА КИСЛИЦЫНА, УЧАСТНИК МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ "С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА":
«Сегодня я буду рассказывать о роли женщины на войне, я хочу осветить проблему того, что женщин не всегда помнят, то есть говорят о дедушках, об отцах, но не упоминают то, что и матери, и бабушки работали и в тылу, и воевали плечом к плечу вместе с мужчинами».

Несмотря на то, что этот 2020-й объявлен Годом Памяти и Славы, о том, что пережили и сделали наши предки, нужно помнить не в зависимости от определенных дат и праздников. По итогам конференции выпущен сборник, в котором можно узнать о судьбах героев, прошедших Великую Отечественную, о подлинной цене Победы, а также познакомиться с темой войны и мира, отраженной в искусстве. Каждый участник фестиваля получил необычный приз - солдатскую пилотку и значок.
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