В ДХШ города Кирова открылась выставка «Доисторический мир и древние цивилизации»

Начинающие художники открывают для кировчан «Другой мир». В Детской художественной школ открылась выставка «Доисторический мир и древние цивилизации».Пластилин, гуашь, акварель, цветные карандаши - в ход идет все. Главное показать — какой же она была, жизнь доисторического мира и тех самых загадочных древних цивилизаций.Эту выставку уже можно назвать традиционной. Ежегодно ребята на художественном языке рассказывают про "другой, древний мир". Цивилизации Египта, Месопотамии, Древнего Китая. Есть место и древним ящерам - динозаврам.Уже сейчас в каждой картине можно проследить индивидуальный стиль начинающих художников. Несмотря на общую историю, каждый видит что-то своё в том, другом мире. Маша Любимова выбрала для своей работы тоже тему "древних животных" - есть в них какая-то своя определенная красота.Здесь и живописные, и графические и скульптурные работы - больше ста работ. Не только животные, но и древние цивилизации. Дмитрий Прокошев и вовсе вдохновился книгой и выбрал для конкурсного рисунка Маугли.Одни стремятся к монументальным формам, другие, наоборот, к миниатюрным. Юные мастера реализуют собственные замыслы и по-разному сочетают материалы. Познакомиться с творчеством начинающих художников и окунуться в историю возникновения мира можно до конца марта.