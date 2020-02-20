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20 фев 15:49 В ДХШ города Кирова открылась выставка «Доисторический мир и древние цивилизации» 20 фев 15:45 В колледже музыкального искусства города Кирова проходит фестиваль "Эхо прошедшей войны" 20 фев 15:41 В Кстинино прозвучал первый звон колокола, установленного в память о Кристине Яковлевой 20 фев 15:38 Какой должна быть уличная реклама? 20 фев 15:17 В Кирове ищут обманутых дольщиков МКД на улице Современной, 13. 20 фев 14:59 В Кировской области планируют открыть Центр ядерной медицины. 20 фев 14:27 Из Кирова в Москву в праздничные дни отправятся дополнительные поезда. 20 фев 13:51 С 1 апреля 2020 года социальные пенсии в РФ проиндексируют на 6,1%. 20 фев 13:45 Жительница Тужи отдала "сотруднику пенсионного фонда" 227 тысяч рублей. 20 фев 13:27 В Кировской области 29 человек заболели гриппом.
В ДХШ города Кирова открылась выставка «Доисторический мир и древние цивилизации»

В ДХШ города Кирова открылась выставка «Доисторический мир и древние цивилизации»

Сегодня, 15:49
135
Карина Алоян
В ДХШ города Кирова открылась выставка «Доисторический мир и древние цивилизации»


Начинающие художники открывают для кировчан «Другой мир». В Детской художественной школ открылась выставка «Доисторический мир и древние цивилизации».

Пластилин, гуашь, акварель, цветные карандаши - в ход идет все.  Главное показать — какой же она была, жизнь  доисторического мира и тех самых загадочных древних цивилизаций.

ВИКТОРИЯ МАЙБУК, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ Г. КИРОВА
 «Все представляют себе только динозавров и древнего человека с дубиной, поэтому пришлось рассказывать, приносить из Герценки книжки, рассказывать, что вот такая цивилизация есть - для них это расширение кругозора и кто-то даже захотел попутешествовать в другие страны».

Эту выставку уже можно назвать традиционной. Ежегодно ребята на художественном языке рассказывают про "другой, древний мир". Цивилизации Египта, Месопотамии, Древнего Китая. Есть место и древним ящерам - динозаврам.

ЕКАТЕРИНА УШАКОВА, УЧАСТНИЦА ВЫСТАВКИ:
«У меня есть дома книжка про динозавров, я её иногда читаю, там картинки очень интересные».

Уже сейчас в каждой картине можно проследить индивидуальный стиль начинающих художников. Несмотря на общую историю, каждый видит что-то своё в том, другом мире. Маша Любимова выбрала для своей работы тоже тему "древних животных" - есть в них какая-то своя  определенная красота.

МАРИЯ ЛЮБИМОВА, УЧАСТНИЦА ВЫСТАВКИ:
- У меня здесь мама-трецерапторс хочет защитить от птеродактиля своего малыша, хотя птеродактили для трицератопсов не слишком опасны.
- А как ты выбрала этот сюжет, почему именно его?
- Потому что это два моих любимых вида динозавров.

Здесь и живописные, и графические и  скульптурные работы - больше ста работ. Не только животные, но и древние цивилизации. Дмитрий Прокошев и вовсе вдохновился книгой и выбрал для конкурсного рисунка Маугли.

ДМИТРИЙ ПРОКОШЕВ, УЧАСТНИК ВЫСТАВКИ:
«Главное, чтобы получился сам герой, ну а задний фон как получится».

Одни стремятся к монументальным формам, другие, наоборот, к миниатюрным. Юные мастера реализуют собственные замыслы и по-разному сочетают материалы. Познакомиться с творчеством начинающих художников и окунуться в историю возникновения мира можно до конца марта.
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