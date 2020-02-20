В ДХШ города Кирова открылась выставка «Доисторический мир и древние цивилизации»

Начинающие художники открывают для кировчан «Другой мир». В Детской художественной школ открылась выставка «Доисторический мир и древние цивилизации».
Пластилин, гуашь, акварель, цветные карандаши - в ход идет все. Главное показать — какой же она была, жизнь доисторического мира и тех самых загадочных древних цивилизаций.
ВИКТОРИЯ МАЙБУК, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ Г. КИРОВА
«Все представляют себе только динозавров и древнего человека с дубиной, поэтому пришлось рассказывать, приносить из Герценки книжки, рассказывать, что вот такая цивилизация есть - для них это расширение кругозора и кто-то даже захотел попутешествовать в другие страны».
Эту выставку уже можно назвать традиционной. Ежегодно ребята на художественном языке рассказывают про "другой, древний мир". Цивилизации Египта, Месопотамии, Древнего Китая. Есть место и древним ящерам - динозаврам.
ЕКАТЕРИНА УШАКОВА, УЧАСТНИЦА ВЫСТАВКИ:
«У меня есть дома книжка про динозавров, я её иногда читаю, там картинки очень интересные».
Уже сейчас в каждой картине можно проследить индивидуальный стиль начинающих художников. Несмотря на общую историю, каждый видит что-то своё в том, другом мире. Маша Любимова выбрала для своей работы тоже тему "древних животных" - есть в них какая-то своя определенная красота.
МАРИЯ ЛЮБИМОВА, УЧАСТНИЦА ВЫСТАВКИ:
- У меня здесь мама-трецерапторс хочет защитить от птеродактиля своего малыша, хотя птеродактили для трицератопсов не слишком опасны.
- А как ты выбрала этот сюжет, почему именно его?
- Потому что это два моих любимых вида динозавров.
Здесь и живописные, и графические и скульптурные работы - больше ста работ. Не только животные, но и древние цивилизации. Дмитрий Прокошев и вовсе вдохновился книгой и выбрал для конкурсного рисунка Маугли.
ДМИТРИЙ ПРОКОШЕВ, УЧАСТНИК ВЫСТАВКИ:
«Главное, чтобы получился сам герой, ну а задний фон как получится».
Одни стремятся к монументальным формам, другие, наоборот, к миниатюрным. Юные мастера реализуют собственные замыслы и по-разному сочетают материалы. Познакомиться с творчеством начинающих художников и окунуться в историю возникновения мира можно до конца марта.