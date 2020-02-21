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21 февраля 22:34
21 фев 17:44 У кировских мемориалов встали почетные караулы и прошли линейки юнармейцев 21 фев 17:42 Кировчане жалуются на неблагоустроенные объекты, передвигаться по которым опасно 21 фев 15:11 В ДЮЦ им. Александра Невского подвели итоги городской краеведческой конференции школьников "Отчий дом" 21 фев 15:07 В Кирове прошел совместный инструктаж нарядов сил ОВД и членов Добровольных народных дружин 21 фев 14:24 Молодёжная команда «Олимпия» отправляется в последнюю в этом сезоне командировку. 21 фев 12:21 В музейно-выставочном центре «Диорама» можно побывать на выставке «Гуляй, Вятка!» 21 фев 11:26 20 февраля 2020 года стало популярным у молодоженов 21 фев 11:23 Кировчане присоединились к областному проекту "Чистая память" 21 фев 11:21 В Законодательном Собрании Кировской области состоялось первое в этом году пленарное заседание 21 фев 11:17 В Кировской области сохраняется высокий уровень заболеваемости ОРВИ
В музейно-выставочном центре «Диорама» можно побывать на выставке «Гуляй, Вятка!»

В музейно-выставочном центре «Диорама» можно побывать на выставке «Гуляй, Вятка!»

Сегодня, 12:21
179
Юлия Шалаева
В музейно-выставочном центре «Диорама» можно побывать на выставке «Гуляй, Вятка!»


24 февраля, в понедельник, начнется масленичная неделя. А сегодня в музейно-выставочном центре «Диорама» можно побывать на выставке «Гуляй, Вятка!», которая рассказывает, как раньше праздновали всеми любимую Масленицу и другие народные праздники.

Название выставки "Гуляй, Вятка" говорит само за себя. Все экспонаты так или иначе связаны с традиционными праздниками. Центральное место отведено масленице. Эту композицию придумал и сделал народный мастер Кировской области Геннадий Яковлевич Лопатин. Атмосферу прошлого он передал, воссоздав из дерева деревенский быт.

ЕЛЕНА КАЗАНЦЕВА, ЭКСКУРСОВОД МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНОГО ЦЕНТРА "ДИОРАМА":
«Все могут увидеть замечательную избушку бабы Яги. Эта избушка не только красивая, но и функциональная. Дети, которые к нам приходят они очень любят заглядывать внутрь и можно увидеть, как детально проработано внутреннее убранство. А это мельница - её можно потрогать, покрутить, представить себя в роли мельника».

Создатели выставки напомнили и об исконно вятском празднике - Свистунье, а также о том, как гуляли в Вятке на Троицу, и какие еще народные праздники у нас традиционно отмечались. Кроме того, экспозиция наполнена уникальными фотографиями, рассказывающими о крупных вятских ярмарках. Не обошлось и без инсталляция ярмарочного балагана.

ЕЛЕНА КАЗАНЦЕВА, ЭКСКУРСОВОД МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНОГО ЦЕНТРА "ДИОРАМА":
«Здесь мы попытались представить, как выглядел ярмарочный прилавок. Ярмарка для народа была не только местом, где можно выгодно купить или продать, но и местом, где можно было повеселиться, развлечься. На ярмарках были различные театрализованные представления, состязания».

Экспонаты из фондов краеведческого музея помогают воссоздать картину прошлого – это костюмы городских и сельских жителей начала XX века, изделия народных мастеров, дымковская игрушка, народные куклы. Но среди всех экспонатов есть один мимо которого сложно пройти - и взрослому, и ребенку.

ЮЛИЯ ШАЛАЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Это не просто колодец. Мастер придумал замкнутую систему. Здесь есть волшебная кнопка, сейчас ее нажмем и польется вода».

Дети в восторге от этого журчащего экспоната. Впрочем, для них в Диораме организована не только выставка, но и интерактивная игровая программа "масленичные гуляния".
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