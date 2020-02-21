24 февраля, в понедельник, начнется масленичная неделя. А сегодня в музейно-выставочном центре «Диорама» можно побывать на выставке «Гуляй, Вятка!», которая рассказывает, как раньше праздновали всеми любимую Масленицу и другие народные праздники.Название выставки "Гуляй, Вятка" говорит само за себя. Все экспонаты так или иначе связаны с традиционными праздниками. Центральное место отведено масленице. Эту композицию придумал и сделал народный мастер Кировской области Геннадий Яковлевич Лопатин. Атмосферу прошлого он передал, воссоздав из дерева деревенский быт.Создатели выставки напомнили и об исконно вятском празднике - Свистунье, а также о том, как гуляли в Вятке на Троицу, и какие еще народные праздники у нас традиционно отмечались. Кроме того, экспозиция наполнена уникальными фотографиями, рассказывающими о крупных вятских ярмарках. Не обошлось и без инсталляция ярмарочного балагана.Экспонаты из фондов краеведческого музея помогают воссоздать картину прошлого – это костюмы городских и сельских жителей начала XX века, изделия народных мастеров, дымковская игрушка, народные куклы. Но среди всех экспонатов есть один мимо которого сложно пройти - и взрослому, и ребенку.Дети в восторге от этого журчащего экспоната. Впрочем, для них в Диораме организована не только выставка, но и интерактивная игровая программа "масленичные гуляния".