В Вятском художественном музее открылась выставка народного художника России Виктора Харлова. Экспозицию назвали «Пейзаж русской души».
Виктор Харлов - это художник традиционной русской пейзажной школы. Он яркий представитель поколения художников-деревенщиков, почвенников, вошедших в художественную культуру страны в 1970-е годы. Именно тогда определились ведущие линии развития его творчества - красота русской природы и судьба вятской деревни. На долгие годы местом вдохновения для художника стал один из уголков Вятского Севера – окрестности старинного городка Лальска . Деревня Русиново, где художник купил старый дом, долгие годы служила ему мастерской. Избушку с расписными интерьерами часто можно увидеть в работах мастера. Он хотел сохранить её не только в памяти, но и на холсте, предчувствуя разлуку.
ВИКТОР ХАРЛОВ, НАРОДНЫЙ ХУДОЖНИК РФ, АКАДЕМИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ:
«Изображаю нашу избу, уже здесь практически мы не живем. Вера Ивановна Ушакова смотрит оттуда сюда. Вот бабочка, вот стол пустой. Все чисто, признаков житийности нет».
Сильные впечатления от деревенской жизни вылились в серию работ, посвященных лальской земле. Картина «Последние жители деревни Русиново» стала одним из символов времени, драматическим предчувствием грядущих изменений в судьбах деревенских жителей. Эта работа была высоко отмечена на крупных всесоюзных и зарубежных выставках, а для художника она стала символом времени.
ВИКТОР ХАРЛОВ, НАРОДНЫЙ ХУДОЖНИК РФ, АКАДЕМИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ:
«На горизонте деревня, вот те люди, которые там еще жили. Я почему их перед воротами сделал таким клином, уходящим вниз, я видимо интуитивно почувствовал, что все деревня уходит».
Это уже вторая персональная выставка Виктора Харлова в Вятском художественном музее. Здесь мы видим творчество разных лет: от ранних работ до полотен последнего десятилетия. В экспозицию входит более 100 произведений различных жанров большая часть которых из мастерской автора.
АННА ШАКИНА, ДИРЕКТОР ВЯТСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ ИМЕНИ В.М. И А.М. ВАСНЕЦОВЫХ:
«На этой выставке он представлен и как великолепный мастер интерьера. Представлены произведения, посвященные городу, храмовому искусству. Выставка получилась многогранная и раскрывает творчество Виктора Георгиевича с различных сторон».
Работы Виктора Георгиевича стали близки людям во всех уголках нашей страны. Они реалистичны, даже документальны, но самое главное - русские по духу. Лучшие из произведений мастера вошли в сокровищницу отечественного изобразительного искусства. А сегодня и у кировского зрителя есть возможность взглянуть на мир глазами Виктора Харлова.