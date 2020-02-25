В Вятском художественном музее открылась выставка народного художника России Виктора Харлова. Экспозицию назвали «Пейзаж русской души».Виктор Харлов - это художник традиционной русской пейзажной школы. Он яркий представитель поколения художников-деревенщиков, почвенников, вошедших в художественную культуру страны в 1970-е годы. Именно тогда определились ведущие линии развития его творчества - красота русской природы и судьба вятской деревни. На долгие годы местом вдохновения для художника стал один из уголков Вятского Севера – окрестности старинного городка Лальска . Деревня Русиново, где художник купил старый дом, долгие годы служила ему мастерской. Избушку с расписными интерьерами часто можно увидеть в работах мастера. Он хотел сохранить её не только в памяти, но и на холсте, предчувствуя разлуку.Сильные впечатления от деревенской жизни вылились в серию работ, посвященных лальской земле. Картина «Последние жители деревни Русиново» стала одним из символов времени, драматическим предчувствием грядущих изменений в судьбах деревенских жителей. Эта работа была высоко отмечена на крупных всесоюзных и зарубежных выставках, а для художника она стала символом времени.Это уже вторая персональная выставка Виктора Харлова в Вятском художественном музее. Здесь мы видим творчество разных лет: от ранних работ до полотен последнего десятилетия. В экспозицию входит более 100 произведений различных жанров большая часть которых из мастерской автора.Работы Виктора Георгиевича стали близки людям во всех уголках нашей страны. Они реалистичны, даже документальны, но самое главное - русские по духу. Лучшие из произведений мастера вошли в сокровищницу отечественного изобразительного искусства. А сегодня и у кировского зрителя есть возможность взглянуть на мир глазами Виктора Харлова.