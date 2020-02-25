В музее Александра Грина открылась выставка «Альма-матер вятского романтика»

В 2020 году будут отмечаться сразу две большие памятные даты: 140 лет со дня рождения нашего земляка писателя Александра Грина и 140-летие Вятского Александровского земского реального училища, где Грин учился. Альма-матер вятского романтика посвящена новая выставка в музее Александра Грина.Вятское Александровское земское реальное училище - альма-матер вятского романтика. Когда-то именно здесь он начал своё образование, написал свои первые стихи.Особое место отводилось изучению естественных наук. На выставке представлены минералы из коллекции Вятского земского музея, которая находилась в Александровском училище, полевое снаряжение геолога, труды и личные вещи выдающихся ученых. Также экспозиция познакомит с наглядными учебными пособиями по физике, химии, минералогии, учебной литературой, предметами для письма.Благодарственные письма того времени, эксклюзивные фотографии и аттестаты. Гордостью училища были также выдающиеся выпускники: художники Н. Хохряков, А. Рылов, А. Деньшин, искусствовед, член-корреспондент Академии художеств СССР Н. Машковцев и архитектор И. Чарушин. Их портреты так же можно увидеть на выставке.