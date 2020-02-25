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В Кирове прошел фестиваль юных скрипачей "Оркестровая палитра"

В Кирове прошел фестиваль юных скрипачей "Оркестровая палитра"

Вчера, 17:50
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Артем Макаров
В Кирове прошел фестиваль юных скрипачей


Более десяти лет назад в Кирове впервые состоялся фестиваль юных скрипачей "Оркестровая палитра". В этом году жюри предстояло оценить пятьдесят номеров. С юными музыкантами пообщался Артем Макаров.

Последняя репетиция. Арина Топорова сегодня исполнит тарантеллу. Девочка занимается скрипкой. Этот инструмент непрост в освоении, но несмотря на это играть на нем - одно удовольствие.

АРИНА ТОПОРОВА:
«Это сложный инструмент потому, что нужно следить за интонацией. За руками. Постоянно нужно работать над этим».

Арина после репетиции сразу отправляется на сцену. Она участница фестиваля скрипачей, который состоялся во второй музыкальной школе. В нем участвуют юные скрипачи не только из Кирова, но и из районов области. Ребята разделены на возрастные группы. Всего жюри оценивало около 50-ти номеров.

С каждым годом юные вятские скрипачи поражают все больше и больше, говорит председатель жюри. Александр Греков особо выделяет младшую возрастную группу. Между ними шла очень напряженная борьба за призовые места.

АЛЕКСАНДР ГРЕКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ "ОРКЕСТРОВАЯ ПАЛИТРА":
«Мы сейчас как раз младшую группу подсчитывали баллы. Даже не знаешь, какое место давать. Первое или второе. Получилось несколько человек на первое место».

Самому младшему участнику фестиваля - 6-т лет, а самому старшему - 19-ть. По словам членов жюри, на сцену вышло очень много талантливых детей, которые могут стать со временем настоящими виртуозами.
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