В Кирове прошел фестиваль юных скрипачей "Оркестровая палитра"

Более десяти лет назад в Кирове впервые состоялся фестиваль юных скрипачей "Оркестровая палитра". В этом году жюри предстояло оценить пятьдесят номеров. С юными музыкантами пообщался Артем Макаров.Последняя репетиция. Арина Топорова сегодня исполнит тарантеллу. Девочка занимается скрипкой. Этот инструмент непрост в освоении, но несмотря на это играть на нем - одно удовольствие.Арина после репетиции сразу отправляется на сцену. Она участница фестиваля скрипачей, который состоялся во второй музыкальной школе. В нем участвуют юные скрипачи не только из Кирова, но и из районов области. Ребята разделены на возрастные группы. Всего жюри оценивало около 50-ти номеров.С каждым годом юные вятские скрипачи поражают все больше и больше, говорит председатель жюри. Александр Греков особо выделяет младшую возрастную группу. Между ними шла очень напряженная борьба за призовые места.Самому младшему участнику фестиваля - 6-т лет, а самому старшему - 19-ть. По словам членов жюри, на сцену вышло очень много талантливых детей, которые могут стать со временем настоящими виртуозами.