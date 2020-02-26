Киров в ожидании "Вятской весны". 1 марта стартует Международный музыкальный фестиваль. "Вятская весна" пройдет уже в 14-ый раз. Кировчане смогут побывать на выступлениях известных музыкантов. Свою искусство продемонстрируют артисты из России, Армении, США, Италии, Польши.
Именитые музыканты из разных уголков мира выступят в рамках 14-того Международного музыкального фестиваля "Вятская весна - 2020". Традиционно откроется фестиваль концертом Вятского симфонического оркестра имени Раевского.
КОНСТАНТИН МАСЛЮК, ГЛАВНЫЙ ДИРИЖЕР ВЯТСКОГО СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА ИМ. В.А. РАЕВСКОГО:
«250 лет со дня рождения Бетховена в этом году отмечается и у нас конечно не получилось так сделать, чтобы допустим исполнить все симфонии, но по крайней мере две программы мы посвятим этому, и вот первая из них как раз это открытие фестиваля эта программа целиком из сочинений Бетховена».
В этом году формат фестиваля был расширен, он будет проходить не только в стенах филармонии, один концерт под названием "Вместе с тобой" состоится в ДК Родина, где с вятским симфоническим оркестром выступит итальянский исполнитель Алесандро Сафина.
КОНСТАНТИН МАСЛЮК, ГЛАВНЫЙ ДИРИЖЕР ВЯТСКОГО СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА ИМ. В.А. РАЕВСКОГО:
«Такой с нашей стороны я тоже сказал некий эксперимент 14 апреля состоится концерт, который мы назвали "концерт - импровизация", Антон Котиков, мультиинструменталист, я даже чтобы ничего не забыть воспользуюсь шпаргалкой - саксофон, дудук, альтовая флейта, губная гармоника, я думаю, он нам еще на чем-нибудь сыграет запросто».
Одним из самых ключевых событий фестиваля "Вятская весна - 2020" станет концерт к 75 -летию Великой победы Академического дважды Краснознаменного ордена Красной Звезды ансамбля песни и пляски Российской Армии имени Александрова. Последний раз в наш город ансамбль приезжал в 1990 году.
ТАТЬЯНА МАЗУР, МИНИСТР КУЛЬТУРЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Наш губернатор обращался к министру обороны Сергею Шойгу, эта история, которой полтора года, потому, что заполучить в такой юбилейный год на свою площадку Академический дважды Краснознаменный, ордена Красной Звезды ансамбль песни и пляски Российской Армии имени Александрова, поверьте своеобразный тоже культурный подвиг».
АЛЕКСАНДР ГАВРИЛИН, ДИРЕКТОР ВЯТСКОЙ ФИЛАРМОНИИ:
«В приволжском округе они приезжают только в Киров, только сюда, на сцене 2 апреля 2020 года, в 18:00, будет 130 музыкантов ансамбля песни и пляски, это хор, это оркестр, это балет».
Одно из главных событий в культурной жизни региона - Международный музыкальный фестиваль "Вятская весна - 2020" стартует 1 марта, в этом году он продлится до 7 мая.