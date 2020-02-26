Киров в ожидании "Вятской весны". 1 марта стартует Международный музыкальный фестиваль. "Вятская весна" пройдет уже в 14-ый раз. Кировчане смогут побывать на выступлениях известных музыкантов. Свою искусство продемонстрируют артисты из России, Армении, США, Италии, Польши.Именитые музыканты из разных уголков мира выступят в рамках 14-того Международного музыкального фестиваля "Вятская весна - 2020". Традиционно откроется фестиваль концертом Вятского симфонического оркестра имени Раевского.В этом году формат фестиваля был расширен, он будет проходить не только в стенах филармонии, один концерт под названием "Вместе с тобой" состоится в ДК Родина, где с вятским симфоническим оркестром выступит итальянский исполнитель Алесандро Сафина.Одним из самых ключевых событий фестиваля "Вятская весна - 2020" станет концерт к 75 -летию Великой победы Академического дважды Краснознаменного ордена Красной Звезды ансамбля песни и пляски Российской Армии имени Александрова. Последний раз в наш город ансамбль приезжал в 1990 году.Одно из главных событий в культурной жизни региона - Международный музыкальный фестиваль "Вятская весна - 2020" стартует 1 марта, в этом году он продлится до 7 мая.