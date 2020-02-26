В Кирове снимут кино по мотивам вятских сказок

В Кирове снова будут снимать кино. Режиссер Елена Бронникова, автор фильма "Легенды Иреи", и ее команда уже работают над новой серией вятских сказок.Сегодня задача сложная. Актерам будущего кинофильма нужно подраться, да так, чтобы не покалечить друг друга. Одно из главных требований, стычка должна быть зрелищнойЭто всего лишь репетиция. Режиссер Елена Бронникова и ее команда актеров-любителей эту экшн-сцену будут снимать летом в лесу. Там не будет мягких матов. Поэтому все действия должны быть отточены до совершенства.В этой сцене дерутся не только парни. Среди участников экшн-сцены фильма из цикла "вятские сказки" - София Кашина. Девушке не только нужно показать физическую подготовку, но и храбрость.Эту сцену кировским актерам-любителям помогал ставить профессиональный каскадер. Александр Герасимов рассказал участникам съемок, как превратить стычку в зрелище.После того, как все будет отрепетировано, команда Елены Бронниковой приступит к съемкам фильма для детей и подростков. Премьера запланирована на осень. Отметим, Елена Бронникова уже сняла две ленты. Посмотреть их можно в социальных сетях.