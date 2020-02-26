В Кирове снимут кино по мотивам вятских сказок

В Кирове снова будут снимать кино. Режиссер Елена Бронникова, автор фильма "Легенды Иреи", и ее команда уже работают над новой серией вятских сказок.
- Все, все по местам. Работаем.
Сегодня задача сложная. Актерам будущего кинофильма нужно подраться, да так, чтобы не покалечить друг друга. Одно из главных требований, стычка должна быть зрелищной
Это всего лишь репетиция. Режиссер Елена Бронникова и ее команда актеров-любителей эту экшн-сцену будут снимать летом в лесу. Там не будет мягких матов. Поэтому все действия должны быть отточены до совершенства.
ИГОРЬ АГАЛАКОВ, АКТЕР:
«Будем повторять. Два-три месяца - это минимум. Что бы картинка была хорошая и качественная».
В этой сцене дерутся не только парни. Среди участников экшн-сцены фильма из цикла "вятские сказки" - София Кашина. Девушке не только нужно показать физическую подготовку, но и храбрость.
СОФИЯ КАШИНА, АКТРИСА:
«На самом деле очень страшно. Бывает травмоопасно. В силу своей профессии и роли приходится терпеть».
Эту сцену кировским актерам-любителям помогал ставить профессиональный каскадер. Александр Герасимов рассказал участникам съемок, как превратить стычку в зрелище.
ЕЛЕНА БРОННИКОВА, РЕЖИССЕР:
«Это своего рода танец, который они учат. Это постановка, где-кто-куда идет. Каждый шаг, каждое движение. Что бы не нанести вред. Прежде всего безопасность».
После того, как все будет отрепетировано, команда Елены Бронниковой приступит к съемкам фильма для детей и подростков. Премьера запланирована на осень. Отметим, Елена Бронникова уже сняла две ленты. Посмотреть их можно в социальных сетях.