В краеведческом музее города Кирова открылась выставка зеркал

В краеведческом музее открылась выставка, на которой можно увидеть зеркала, часы и фотографии былых времен. "В отражении времени" побывала Альбина Самигуллина.Зеркала существовали с самых древних времен. Сначала их изготавливали из металла, но настоящее зеркало было изобретено в 1279 году монахом-францисканцем Джоном Пекам - он покрыл обычное стекло тонким слоем олова. С зеркалом связано множество легенд: в древнегреческом мифе рассказывается, как Медуза Горгона увидела своё отражение в щите Персея, и это спасло юношу от гибели, а прекрасный Нарцисс, влюбившийся в собственное отражение в воде, из-за этого погиб. В кировском краеведческом музее можно посмотреть в зеркала, возраст которых насчитывает не одно столетие. Идея выставки возникла более года назад.Взглянув на некоторые стеллажи, можно заметить, что кроме зеркал, часов и фотографий на них присутствуют и другие предметы.Каждый предмет на выставке уникален, на некоторых часах до сих пор идёт точное время, а во многие зеркала и сейчас можно посмотреться.История некоторых предметов неизвестна до сих пор, например, в одном из стеллажей можно обнаружить настенные часы, с гравировкой "Орден Подвязки". Для справки - это высший рыцарский орден Великобритании. Каким образом такие часы оказались в Кирове - неизвестно. На экспозиции можно увидеть зеркала-псише, некогда популярные в начале XX века, обычно они появлялись в богатых домах.Напольные, настенные, наручные, карманные - здесь часы с многовековой историй и часы советского времени. Внимание привлекают небольшие настенные с пейзажным изображением. Это часы фирмы Габю - швейцарского и русского часовщика и ювелира.Многие предметы взяты из фондов краеведческого музея, а некоторые - принесли жители нашего города.