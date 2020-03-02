В краеведческом музее города Кирова открылась выставка зеркал

В краеведческом музее открылась выставка, на которой можно увидеть зеркала, часы и фотографии былых времен. "В отражении времени" побывала Альбина Самигуллина.
Зеркала существовали с самых древних времен. Сначала их изготавливали из металла, но настоящее зеркало было изобретено в 1279 году монахом-францисканцем Джоном Пекам - он покрыл обычное стекло тонким слоем олова. С зеркалом связано множество легенд: в древнегреческом мифе рассказывается, как Медуза Горгона увидела своё отражение в щите Персея, и это спасло юношу от гибели, а прекрасный Нарцисс, влюбившийся в собственное отражение в воде, из-за этого погиб. В кировском краеведческом музее можно посмотреть в зеркала, возраст которых насчитывает не одно столетие. Идея выставки возникла более года назад.
ЮРИЙ КИСЛИЦЫН, ЛЕКТОР-ЭКСКУРСОВОД КИРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ:
«Идея была такая: показать выставку, объединенную некой такой общей мыслью, и тема, которая нас тогда интересовала и сейчас по-прежнему интересна - это время. И поэтому, когда мы эту выставку делали, мы подбирали экспонаты и предметы, которые этого времени касаются - это у нас зеркала, это у нас фотографии и, конечно, главный измеритель времени - это часы».
Взглянув на некоторые стеллажи, можно заметить, что кроме зеркал, часов и фотографий на них присутствуют и другие предметы.
ЮРИЙ КИСЛИЦЫН, ЛЕКТОР-ЭКСКУРСОВОД КИРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ:
«Внутри каждого комплекса предметы мы компонуем по хронологическому принципу, признаку, то есть предметы здесь находятся те, которые существовали, когда делались эти фотографии, когда работали эти часы, и когда люди смотрели в эти зеркала и видели себя там».
Каждый предмет на выставке уникален, на некоторых часах до сих пор идёт точное время, а во многие зеркала и сейчас можно посмотреться.
АЛЬБИНА САМИГУЛЛИНА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Существует легенда, что зеркала впитывают энергию, по словам сотрудников музея, многие зеркала, которые здесь есть, пропитаны хорошей энергетикой. Но некоторые из них находились с людьми со сложной судьбой, и со временем, поверхность зеркал помутнела и побледнела. Но это всего лишь легенда».
История некоторых предметов неизвестна до сих пор, например, в одном из стеллажей можно обнаружить настенные часы, с гравировкой "Орден Подвязки". Для справки - это высший рыцарский орден Великобритании. Каким образом такие часы оказались в Кирове - неизвестно. На экспозиции можно увидеть зеркала-псише, некогда популярные в начале XX века, обычно они появлялись в богатых домах.
ЮРИЙ КИСЛИЦЫН, ЛЕКТОР-ЭКСКУРСОВОД КИРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ:
«Псише происходит от названия одной из богинь - Психеи, которая очень часто качалась на качелях, её настроение менялось, и это зеркало тоже двигается, и женщина, которая смотрела в своё отражение, в зависимости тоже от настроения могла наклон этого зеркала менять».
Напольные, настенные, наручные, карманные - здесь часы с многовековой историй и часы советского времени. Внимание привлекают небольшие настенные с пейзажным изображением. Это часы фирмы Габю - швейцарского и русского часовщика и ювелира.
ЮРИЙ КИСЛИЦЫН, ЛЕКТОР-ЭКСКУРСОВОД КИРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ:
«Вильгельм Габю - сам выходец из Швейцарии, и в конце XIX века он переехал в Россию, открыл здесь торговый дом, находился он на Никольской улице в Москве, и продавал большое количество часов, а предприятие его находилось в Швейцарии».
Многие предметы взяты из фондов краеведческого музея, а некоторые - принесли жители нашего города.