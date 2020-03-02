В Кирове прошли веселые масленичные гулянья

Накануне в областном центре прошли веселые масленичные гулянья с песнями, танцами, играми и хороводами.
В Первомайском районе прошел музыкальный фестиваль детских фольклорных коллективов. Ребята рассказали и показали всем гостям как раньше на Руси праздновали масленичную недельку. На ней каждый день назывался по-особому и обязательно были свои обряды. Например, в субботу ходили на блины к золовке.
ОЛЬГА ОСТРОВСКАЯ, ОРГАНИЗАТОР ФЕСТИВАЛЯ:
«Золовка - это сестра мужа, новая родня. Поженившись, молодежь собирались в чистой избе, приглашали тех, кто еще не женат был. Гуляли веселись, частушки пели, шутили, вспоминали свадебное время, масленичные гулянья».
В старину говорили: "чем больше блинов съешь, значит, быстрее зима кончится". Обязательно дети изготавливали чучело масленицы. Она гуляла всю неделю с ряжеными, веселила народ.
ОЛЬГА ОСТРОВСКАЯ, ОРГАНИЗАТОР ФЕСТИВАЛЯ:
«Мы сегодня тоже повеселим. Вот видите, у нее в одной руке помазок, в другой блин. Чучелка всегда была безликая, ее сжигали. А у нас она такая домашне-бытовая. С нами она гуляет каждый год на каждой масленице».
А в Ленинском районе у ДК "Космос" для жителей организовали праздничный разгуляй. Не смотря на капризы погоды жители с удовольствием приняли участие в различных конкурсах, играх и посмотрели театрализованное представление. И, конечно, отведали блинчиков. Как утверждают хозяйки, чтобы блины получились, нужно хорошее настроение.
ЕЛЕНА ЩЕПИНА:
«Сегодня солнышко нас не радует, но мы встречаем весну красивым ровным блином, которые помогли испечь наши партнеры».
Масленичные гулянья закончились. Впереди у православных верующих великий пост.