В Кирове прошли веселые масленичные гулянья

Накануне в областном центре прошли веселые масленичные гулянья с песнями, танцами, играми и хороводами.В Первомайском районе прошел музыкальный фестиваль детских фольклорных коллективов. Ребята рассказали и показали всем гостям как раньше на Руси праздновали масленичную недельку. На ней каждый день назывался по-особому и обязательно были свои обряды. Например, в субботу ходили на блины к золовке.В старину говорили: "чем больше блинов съешь, значит, быстрее зима кончится". Обязательно дети изготавливали чучело масленицы. Она гуляла всю неделю с ряжеными, веселила народ.А в Ленинском районе у ДК "Космос" для жителей организовали праздничный разгуляй. Не смотря на капризы погоды жители с удовольствием приняли участие в различных конкурсах, играх и посмотрели театрализованное представление. И, конечно, отведали блинчиков. Как утверждают хозяйки, чтобы блины получились, нужно хорошее настроение.