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В ДХШ города Кирова открылась выставка рисунков «Мартовский кот»

В ДХШ города Кирова открылась выставка рисунков «Мартовский кот»

Вчера, 18:00
190
Валентина Палкина
В ДХШ города Кирова открылась выставка рисунков «Мартовский кот»


1 марта в России отмечался День кошки. К этому празднику учащиеся кировской художественной школы изобразили самых разных пушистых любимцев. Выставку рисунков назвали «Мартовский кот».

К экспозиции с удовольствием готовились и юные художники,  и преподаватели школы. Здесь представлены живописные и графические работы, выполненные гуашью, акварелью, масляными мелками.

ЕКАТЕРИНА ТОМИЛОВА, УЧАСТНИЦА ВЫСТАВКИ:
«Я всем люблю рисовать - и красками, и карандашами и даже фломастерами. Я нарисовала котика Барсика, который ищет колбаску в лесу».




АЛЕКСАНДРА ОБЛЕЦОВА, УЧАСТНИЦА ВЫСТАВКИ:
«Они милые, их можно как угодно рисовать, хоть какую форму и мордочку сделать. У меня есть кошка Марго, но она уже не может рожать, и я придумала, будто она родила котят».

Более 70-ти  работ учеников в возрасте от 5 до 12 лет отражают самые яркие кошачьи эмоции. Юные художники изобразили и реальных домашних питомцев, и сказочных персонажей. Есть даже кот-космонавт. Идея проведения подобной выставки родилась три года назад, и с тех пор каждый раз к началу марта учащиеся воплощают свои самые смелые фантазии.

ОЛЬГА ЗАКИРОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ:
«Пушистиков обычно дети всегда с охотой рисуют, и с каждым годом участников становится все больше, поэтому решили, что у нас это даже в рамы не войдет и будет висеть именно на лентах».

Работы, выполненные в жанре «лубок», сюжетные композиции из жизни усатых-полосатых можно увидеть в Детской художественной школе на выставке "Мартовский кот" до 15 апреля.
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