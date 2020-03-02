В ДХШ города Кирова открылась выставка рисунков «Мартовский кот»

1 марта в России отмечался День кошки. К этому празднику учащиеся кировской художественной школы изобразили самых разных пушистых любимцев. Выставку рисунков назвали «Мартовский кот».К экспозиции с удовольствием готовились и юные художники, и преподаватели школы. Здесь представлены живописные и графические работы, выполненные гуашью, акварелью, масляными мелками.Более 70-ти работ учеников в возрасте от 5 до 12 лет отражают самые яркие кошачьи эмоции. Юные художники изобразили и реальных домашних питомцев, и сказочных персонажей. Есть даже кот-космонавт. Идея проведения подобной выставки родилась три года назад, и с тех пор каждый раз к началу марта учащиеся воплощают свои самые смелые фантазии.Работы, выполненные в жанре «лубок», сюжетные композиции из жизни усатых-полосатых можно увидеть в Детской художественной школе на выставке "Мартовский кот" до 15 апреля.