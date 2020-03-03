«Русская весна» объединила любителей народных инструментов

В Первой музыкальной школе состоялся открытый городской конкурс исполнителей на русских народных инструментах «Русская весна».На этом конкурсе они уже встречались - в марте 2015, в 2017 и вот - сейчас. С первого конкурса вырос не только статус мероприятия, но и значительно увеличилось количество его участников. В этом году свое творчество представляют более 70 начинающих музыкантов из Кирова, Кировской области и Сыктывкара.Для оценки выступлений конкурсантов пригласили авторитетных российских музыкантов. Артистизм, эмоциональность, мастерство - основные критерии оценки. Каждый исполнитель играет по два произведения.В творческое соревнование включились баянисты, аккордеонисты, домристы, балалаечники, гитаристы и юные музыканты, играющие на мандолине. Арина Булычева виртуозно играет на домре и уже доказывает - всего три струны, но как они могут звучать в умелых руках.По итогам межрегионального конкурса прошел круглый стол для его участников, а финалом двухдневной конкурсной программы стал большой гала-концерт.