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03 мар 19:30 Плюсовая температура и дожди вновь застали врасплох коммунальные службы города Кирова 03 мар 18:22 Во "Дворце Единоборств" гиревики определили сильнейших на Чемпионате области 03 мар 18:20 В Кировском театре кукол состоялась премьера спектакля «ГОГОЛЬ. СПб» 03 мар 18:17 В Выставочном зале художественного музея открылся межрегиональный проект "Среда обитания. Натюрморт" 03 мар 18:15 В Кирове уже месяц на общественном транспорте действует пересадочный тариф 03 мар 18:13 На Лебяжском городище прокладывают грунтовую дорогу 03 мар 18:09 Киров вновь превратился в город-каток 03 мар 15:25 В Кирове состоялся фестиваль декоративно-прикладного творчества "Символ памяти и славы" 03 мар 15:24 В Кирове чествовали победительниц областного конкурса "Женщина года" 03 мар 15:24 В Кирове на домах стали появляться надписи с рекламой наркотиков
«Русская весна» объединила любителей народных инструментов

«Русская весна» объединила любителей народных инструментов

Вчера, 12:31
225
Карина Алоян
«Русская весна» объединила любителей народных инструментов


В Первой музыкальной школе состоялся открытый городской конкурс исполнителей на русских народных инструментах «Русская весна».

На этом конкурсе они уже встречались - в марте 2015, в 2017 и вот - сейчас. С первого конкурса вырос не только статус мероприятия, но и значительно увеличилось количество его участников. В этом году свое творчество представляют более 70 начинающих музыкантов из Кирова, Кировской области и Сыктывкара.

ЛЮДМИЛА КОМАРОВСКИХ, ДИРЕКТОР ПЕРВОЙ ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ Г. КИРОВА:
«Конечно, это определенное музыкальное состязание, но оно нужно и детям, и преподавателям, чтобы это была самореализация и детей, и преподавателей и, конечно, пропаганда русской народной музыки».

Для оценки выступлений конкурсантов пригласили авторитетных российских музыкантов. Артистизм, эмоциональность, мастерство - основные критерии оценки. Каждый исполнитель играет по два произведения.

МАРИЯ НЕМАНОВА, ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОНСЕРВАТОРИИ ИМ. М.И ГЛИНКИ:
«Конечно, конкурс привлекает тем, что очень много номинаций от самых маленьких. Есть номинация учитель -ученик, когда ребенок может помузицировать со своим педагогом на сцене - это очень здорово. Это привлекает и слушателей, расширяется география конкурса. это очень хорошо».

В творческое соревнование включились баянисты, аккордеонисты, домристы, балалаечники, гитаристы и юные музыканты, играющие на мандолине. Арина Булычева виртуозно играет на домре и уже доказывает - всего три струны, но как они могут звучать в умелых руках.

АРИНА БУЛЫЧЕВА, УЧАСТНИЦА КОНКУРСА:
«"А я по лугу" и "Лисий шаг". Лисий шаг - это как лисичка ходила, а А я по лугу - это русское народное произведение, под него танцуют».

По итогам межрегионального конкурса прошел круглый стол для его участников, а финалом двухдневной конкурсной программы стал большой гала-концерт.
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