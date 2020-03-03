«Русская весна» объединила любителей народных инструментов

В Первой музыкальной школе состоялся открытый городской конкурс исполнителей на русских народных инструментах «Русская весна».
На этом конкурсе они уже встречались - в марте 2015, в 2017 и вот - сейчас. С первого конкурса вырос не только статус мероприятия, но и значительно увеличилось количество его участников. В этом году свое творчество представляют более 70 начинающих музыкантов из Кирова, Кировской области и Сыктывкара.
ЛЮДМИЛА КОМАРОВСКИХ, ДИРЕКТОР ПЕРВОЙ ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ Г. КИРОВА:
«Конечно, это определенное музыкальное состязание, но оно нужно и детям, и преподавателям, чтобы это была самореализация и детей, и преподавателей и, конечно, пропаганда русской народной музыки».
Для оценки выступлений конкурсантов пригласили авторитетных российских музыкантов. Артистизм, эмоциональность, мастерство - основные критерии оценки. Каждый исполнитель играет по два произведения.
МАРИЯ НЕМАНОВА, ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОНСЕРВАТОРИИ ИМ. М.И ГЛИНКИ:
«Конечно, конкурс привлекает тем, что очень много номинаций от самых маленьких. Есть номинация учитель -ученик, когда ребенок может помузицировать со своим педагогом на сцене - это очень здорово. Это привлекает и слушателей, расширяется география конкурса. это очень хорошо».
В творческое соревнование включились баянисты, аккордеонисты, домристы, балалаечники, гитаристы и юные музыканты, играющие на мандолине. Арина Булычева виртуозно играет на домре и уже доказывает - всего три струны, но как они могут звучать в умелых руках.
АРИНА БУЛЫЧЕВА, УЧАСТНИЦА КОНКУРСА:
«"А я по лугу" и "Лисий шаг". Лисий шаг - это как лисичка ходила, а А я по лугу - это русское народное произведение, под него танцуют».
По итогам межрегионального конкурса прошел круглый стол для его участников, а финалом двухдневной конкурсной программы стал большой гала-концерт.