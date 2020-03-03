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В Кирове состоялся фестиваль декоративно-прикладного творчества "Символ памяти и славы"

В Кирове состоялся фестиваль декоративно-прикладного творчества "Символ памяти и славы"

Вчера, 15:25
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Михаил Конышев
В Кирове состоялся фестиваль декоративно-прикладного творчества


К 75-летию Великой  Победы был приурочен фестиваль декоративно-прикладного творчества "Символ памяти и славы".

Декоративно-прикладное творчество по своему происхождению - народное искусство. Мастера создают вещи, сохраняя и передавая из поколения в поколение их уникальность и красоту. В этих произведениях виден народный характер, его чувства и представления. В этом можно убедиться на выставке "Эхо войны", которая была подготовлена учащимися и педагогами дополнительного образования города Кирова. На сегодняшний день занятия рукоделием становятся актуальными. Так как вещь, сделанная своими руками, получается неповторимой, индивидуальной, особенной. Выставка разделена на две номинации: "Изобразительное искусство" и "Декоративно-прикладное творчество".

АЛЕКСАНДРА ПЛОСКОНОСОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ МОАУ ДО "ЦРТДЮ Г. КИРОВА":
«Например, у нас в музее детства тоже рассказывали ребятам о подвигах пионеров-героев, о их ровесниках. Сейчас, мне кажется, достаточно много мероприятий, которые направлены на то, чтобы ребята знали, помнили и вкладывали знания в творчество».

Учащиеся и педагоги стали участниками мастер-классов, связанных с изготовлением символов Великой Отечественной войны: красной звезды, пилотки, броши, а также танка.

ЛИДИЯ ПЕТРОВСКАЯ, ПЕДАГОГ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА:
«Будем вот такой подарок-сувенир. Можно для себя, бабушкам, дедушкам. Можно выполнить на шпажке, на магнитике, на булавочке как брошь».

Победителям и участникам фестиваля творческих работ были вручены заслуженные награды.
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