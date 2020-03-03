В Кирове состоялся фестиваль декоративно-прикладного творчества "Символ памяти и славы"

К 75-летию Великой Победы был приурочен фестиваль декоративно-прикладного творчества "Символ памяти и славы".Декоративно-прикладное творчество по своему происхождению - народное искусство. Мастера создают вещи, сохраняя и передавая из поколения в поколение их уникальность и красоту. В этих произведениях виден народный характер, его чувства и представления. В этом можно убедиться на выставке "Эхо войны", которая была подготовлена учащимися и педагогами дополнительного образования города Кирова. На сегодняшний день занятия рукоделием становятся актуальными. Так как вещь, сделанная своими руками, получается неповторимой, индивидуальной, особенной. Выставка разделена на две номинации: "Изобразительное искусство" и "Декоративно-прикладное творчество".Учащиеся и педагоги стали участниками мастер-классов, связанных с изготовлением символов Великой Отечественной войны: красной звезды, пилотки, броши, а также танка.Победителям и участникам фестиваля творческих работ были вручены заслуженные награды.