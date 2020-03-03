Прямой эфир
03 мар 19:30 Плюсовая температура и дожди вновь застали врасплох коммунальные службы города Кирова 03 мар 18:22 Во "Дворце Единоборств" гиревики определили сильнейших на Чемпионате области 03 мар 18:20 В Кировском театре кукол состоялась премьера спектакля «ГОГОЛЬ. СПб» 03 мар 18:17 В Выставочном зале художественного музея открылся межрегиональный проект "Среда обитания. Натюрморт" 03 мар 18:15 В Кирове уже месяц на общественном транспорте действует пересадочный тариф 03 мар 18:13 На Лебяжском городище прокладывают грунтовую дорогу 03 мар 18:09 Киров вновь превратился в город-каток 03 мар 15:25 В Кирове состоялся фестиваль декоративно-прикладного творчества "Символ памяти и славы" 03 мар 15:24 В Кирове чествовали победительниц областного конкурса "Женщина года" 03 мар 15:24 В Кирове на домах стали появляться надписи с рекламой наркотиков
$
66,44
73,94
04 марта 00:22
03 мар 19:30 Плюсовая температура и дожди вновь застали врасплох коммунальные службы города Кирова 03 мар 18:22 Во "Дворце Единоборств" гиревики определили сильнейших на Чемпионате области 03 мар 18:20 В Кировском театре кукол состоялась премьера спектакля «ГОГОЛЬ. СПб» 03 мар 18:17 В Выставочном зале художественного музея открылся межрегиональный проект "Среда обитания. Натюрморт" 03 мар 18:15 В Кирове уже месяц на общественном транспорте действует пересадочный тариф 03 мар 18:13 На Лебяжском городище прокладывают грунтовую дорогу 03 мар 18:09 Киров вновь превратился в город-каток 03 мар 15:25 В Кирове состоялся фестиваль декоративно-прикладного творчества "Символ памяти и славы" 03 мар 15:24 В Кирове чествовали победительниц областного конкурса "Женщина года" 03 мар 15:24 В Кирове на домах стали появляться надписи с рекламой наркотиков
В Выставочном зале художественного музея открылся межрегиональный проект "Среда обитания. Натюрморт"

В Выставочном зале художественного музея открылся межрегиональный проект "Среда обитания. Натюрморт"

Вчера, 18:17
149
Карина Алоян
В Выставочном зале художественного музея открылся межрегиональный проект


В Выставочном зале художественного музея открылся межрегиональный проект "Среда обитания. Натюрморт". Это возможность взглянуть по-новому на такой, казалось бы, простой и понятный жанр как натюрморт.

Три раздела - как три возможности взглянуть на натюрморт, призвание которого - изображение мира, созданного человеком, мира искусственной реальности. Говорят, натюрморт – это «портрет» вещей. И тут все так. Одно  "но" - вместе с традиционными формами выражения этого жанра на него предлагают посмотреть с новой, неожиданной стороны.

СОФЬЯ ПИКУЛЕВА, КУРАТОР ВЫСТАВКИ:
«Выставка, посвященная натюрморту, потому что на первый взгляд можно представить стену, увешанную яблоками - это было бы скучно, и мы решили показать натюрморт с разных позиций и разных точек зрения. В первом зале продемонстрировали историю развития натюрморта из фондов Вятского художественного музея».

От фламандского натюрморта 17 века с его изображением мертвой дичи и цветочных композиций к современным решениям, не упуская, конечно, эксперименты 20 века. Работы современных художников, фотографов и керамистов - как диалоги и комментарии.

- Второй слой - это стилизация под пластиковые стаканчики и эти стаканчики как бы использованы. В этой работе художница как бы размышляет о том, что мы потребляем.

Второй зал - философия. Рядом с традиционными формами - то, чего не ожидаешь увидеть совсем. Нормы нестандартного видения - современная среда обитания.

КАРИНА АЛОЯН, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Выставочный проект Среда обитания позволяет посмотреть на такой казалось бы простой и привычный жанр как натюрморт с другой, новой стороны, но заставляет зрителей задать себе один очень важный вопрос - а какое место вообще вещи занимают в жизни человека».

Выставка дает возможность раскрыть потенциал натюрморта не только в живописи, но и в керамике, представляя нам самостоятельный художественный объект. Третий зал - диалог на тему "эстетики".

СОФЬЯ ПИКУЛЕВА, КУРАТОР ВЫСТАВКИ:
«Третий зал - это эстетика. Мы представляем натюрморт с точки зрения, что каждый момент может быть красив и призываем после выставки посмотреть на мир - каждый момент он прекрасен».

Искусство, которое идёт в ногу со временем. Именно сегодня, в эпоху,  когда отношение к потреблению пересматривается всё большим количеством людей, а осознанное потребление рассматривается уже не как что-то "новое" - выставка о той самой "вещи" - как один из способов размышления о восприятии мира. В первую очередь, самим собой.
Рассказать друзьям:

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама