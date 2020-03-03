В Выставочном зале художественного музея открылся межрегиональный проект "Среда обитания. Натюрморт". Это возможность взглянуть по-новому на такой, казалось бы, простой и понятный жанр как натюрморт.Три раздела - как три возможности взглянуть на натюрморт, призвание которого - изображение мира, созданного человеком, мира искусственной реальности. Говорят, натюрморт – это «портрет» вещей. И тут все так. Одно "но" - вместе с традиционными формами выражения этого жанра на него предлагают посмотреть с новой, неожиданной стороны.От фламандского натюрморта 17 века с его изображением мертвой дичи и цветочных композиций к современным решениям, не упуская, конечно, эксперименты 20 века. Работы современных художников, фотографов и керамистов - как диалоги и комментарии.Второй зал - философия. Рядом с традиционными формами - то, чего не ожидаешь увидеть совсем. Нормы нестандартного видения - современная среда обитания.Выставка дает возможность раскрыть потенциал натюрморта не только в живописи, но и в керамике, представляя нам самостоятельный художественный объект. Третий зал - диалог на тему "эстетики".Искусство, которое идёт в ногу со временем. Именно сегодня, в эпоху, когда отношение к потреблению пересматривается всё большим количеством людей, а осознанное потребление рассматривается уже не как что-то "новое" - выставка о той самой "вещи" - как один из способов размышления о восприятии мира. В первую очередь, самим собой.