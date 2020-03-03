В Выставочном зале художественного музея открылся межрегиональный проект "Среда обитания. Натюрморт". Это возможность взглянуть по-новому на такой, казалось бы, простой и понятный жанр как натюрморт.
Три раздела - как три возможности взглянуть на натюрморт, призвание которого - изображение мира, созданного человеком, мира искусственной реальности. Говорят, натюрморт – это «портрет» вещей. И тут все так. Одно "но" - вместе с традиционными формами выражения этого жанра на него предлагают посмотреть с новой, неожиданной стороны.
СОФЬЯ ПИКУЛЕВА, КУРАТОР ВЫСТАВКИ:
«Выставка, посвященная натюрморту, потому что на первый взгляд можно представить стену, увешанную яблоками - это было бы скучно, и мы решили показать натюрморт с разных позиций и разных точек зрения. В первом зале продемонстрировали историю развития натюрморта из фондов Вятского художественного музея».
От фламандского натюрморта 17 века с его изображением мертвой дичи и цветочных композиций к современным решениям, не упуская, конечно, эксперименты 20 века. Работы современных художников, фотографов и керамистов - как диалоги и комментарии.
- Второй слой - это стилизация под пластиковые стаканчики и эти стаканчики как бы использованы. В этой работе художница как бы размышляет о том, что мы потребляем.
Второй зал - философия. Рядом с традиционными формами - то, чего не ожидаешь увидеть совсем. Нормы нестандартного видения - современная среда обитания.
КАРИНА АЛОЯН, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Выставочный проект Среда обитания позволяет посмотреть на такой казалось бы простой и привычный жанр как натюрморт с другой, новой стороны, но заставляет зрителей задать себе один очень важный вопрос - а какое место вообще вещи занимают в жизни человека».
Выставка дает возможность раскрыть потенциал натюрморта не только в живописи, но и в керамике, представляя нам самостоятельный художественный объект. Третий зал - диалог на тему "эстетики".
СОФЬЯ ПИКУЛЕВА, КУРАТОР ВЫСТАВКИ:
«Третий зал - это эстетика. Мы представляем натюрморт с точки зрения, что каждый момент может быть красив и призываем после выставки посмотреть на мир - каждый момент он прекрасен».
Искусство, которое идёт в ногу со временем. Именно сегодня, в эпоху, когда отношение к потреблению пересматривается всё большим количеством людей, а осознанное потребление рассматривается уже не как что-то "новое" - выставка о той самой "вещи" - как один из способов размышления о восприятии мира. В первую очередь, самим собой.