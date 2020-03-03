В Кировском театре кукол состоялась премьера спектакля «ГОГОЛЬ. СПб»

Театр кукол для взрослого зрителя. На малой сцене Кировского театра кукол состоялась премьера спектакля «ГОГОЛЬ. СПб» режиссера Александра Янушкевича. В центре авторской постановки - Гоголь и Петербург. На репетиции одного из самых необычных кукольных спектаклей побывала Юлия Шалаева.Премьера совсем скоро, а сочинение спектакля все еще продолжается. Режиссер Александр Янушкевич вносит корректировки прямо на прогоне, видоизменяя ту или иную сцену. Это не стандартный подход, впрочем, как и сам спектакль - Александр его ставит не по пьесе, а по собственной авторской инсценировке.Александр Янушкевич живет в Белорусии. Он известен в театральных кругах как режиссер-новатор, ставящий в самых известных театрах кукол в России. Для Кирова Александр выбрал Гоголя, точнее, сначала он хотел ставить "Нос", но в процессе работы понял, что хочет гораздо шире раскрыть тему. Так появилась постановка "Гоголь СПб" - загадочный мир гоголевских образов.В спектакле нет главной роли. Задействованы четыре актера и все они Гоголи, вне зависимости от пола. Актриса Надежда Попова, говорит, что играть приходится в непривычном формате. Кукол как таковых нет, вместо них предметы и фактуры.По сути - это не кукольный, а фигуративный театр, некоторые называют его визуальным. И здесь действительно есть на что посмотреть: игра больших и малых форм в черно-белой гамме создают неповторимую атмосферу гоголевского Петербурга.Для многих актеров-кукольников это первый опыт работы в постановке для взрослого зрителя. И в театре такой возможности очень рады. Последний раз взрослый спектакль здесь играли десять лет назад, это была "Палата номер 6" по Чехову. И вот снова классика, только уже в новом, оригинальном прочтении."Гоголь СПб" войдет в репертуар театра кукол, а премьерные показы пройдут в течении всей весны. В театре надеются, что судьба у спектакля будет счастливая и он вызовет интерес у взрослой публики.