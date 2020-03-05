Детская школа классического танца привезла Гран-При престижного конкурса

Детская школа классического танца вновь привезла Гран-При престижного конкурса. Международный хореографический фестиваль «Креатив» проходил в концертном зале «Останкино» в Москве.
Эту хореографическую композицию жюри международного фестиваля оценило высоко, как одухотворенную, гармоничную, профессионально поставленную и так же профессионально исполненную. Танец сложный, но, тем не менее, юным балеринам он очень нравится.
РЕГИНА НЕХОРОШКИНА, УЧАЩАЯСЯ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА:
«У меня есть любимый номер - "Перелетные птицы", там очень трудно танцевать, потому что должен ощутить себя птицей и взлететь».
Жюри оценило исполнение и других номеров - это Танец маленьких лебедей, Вальс Штрауса, постановка этого сезона, Гальярда на музыку Эдуарда Артемьева, а также два дуэта - классический и народный. Практически перед самым фестивалем прошел вечер балета "Симфония жизни", посвященный 75-летию Великой Победы. Из тех композиций и была составлена конкурсная программа.
ЮЛИЯ ШАЛАГИНОВА, УЧАЩАЯСЯ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА:
«Мы привезли на конкурс "Креатив" творческие номера, которые мы готовили с педагогами, оттачивали каждое движение. Это очень ответственно для нас, мы должны хорошо показать нашу школу, как на концертах, так и на конкурсах, почти всегда мы привозим хорошие награды, и для нас это незабываемые эмоции».
Международный хореографический фестиваль «Creative», который проходил в Москве, собрал около полутора тысяч участников со всей России и ближнего зарубежья. Кировские танцоры представили номера в разных возрастных группах и разных номинациях и привезли несколько дипломов 1 и 2 степени, а также высшую награду конкурса - Гран-При.
НАТАЛЬЯ ЗАБОЛОТНИКОВА, ДИРЕКТОР ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА:
«Исполнителям всегда очень интересно танцевать разную хореографию, в этом совершенствуется мастерство, и это наша педагогическая задача - научить детей исполнять номера в разных жанрах, и это у них с успехом получается».
В этом сезоне Театр балета и школа классического танца вновь покажут кировчанам постановку "Забытая кукла", также здесь готовят и премьеру - "Времена года" Вивальди.