Детская школа классического танца привезла Гран-При престижного конкурса

Детская школа классического танца вновь привезла Гран-При престижного конкурса. Международный хореографический фестиваль «Креатив» проходил в концертном зале «Останкино» в Москве.Эту хореографическую композицию жюри международного фестиваля оценило высоко, как одухотворенную, гармоничную, профессионально поставленную и так же профессионально исполненную. Танец сложный, но, тем не менее, юным балеринам он очень нравится.Жюри оценило исполнение и других номеров - это Танец маленьких лебедей, Вальс Штрауса, постановка этого сезона, Гальярда на музыку Эдуарда Артемьева, а также два дуэта - классический и народный. Практически перед самым фестивалем прошел вечер балета "Симфония жизни", посвященный 75-летию Великой Победы. Из тех композиций и была составлена конкурсная программа.Международный хореографический фестиваль «Creative», который проходил в Москве, собрал около полутора тысяч участников со всей России и ближнего зарубежья. Кировские танцоры представили номера в разных возрастных группах и разных номинациях и привезли несколько дипломов 1 и 2 степени, а также высшую награду конкурса - Гран-При.В этом сезоне Театр балета и школа классического танца вновь покажут кировчанам постановку "Забытая кукла", также здесь готовят и премьеру - "Времена года" Вивальди.