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05 мар 19:30 В Кировской области снизят налоговую ставку по «упрощёнке» до 3 процентов 05 мар 17:44 В «Перекопе» состоялись Чемпионат и Первенство России по лыжным гонкам спорта ЛИН 05 мар 17:41 В Кирове выровняли участок улицы Солнечной рядом с пересечением с Производственной 05 мар 15:24 Кировчанин борется за медали Чемпионата Мира среди юниоров по фигурному катанию 05 мар 15:22 В Кирове подвели итоги конкурса "Полицейские рукодельницы" 05 мар 15:18 В Кировскую область прибыла икона святой великомученицы Варвары 05 мар 15:16 В Кирове осуждён генеральный директор УК за долги перед КТК 05 мар 12:39 В Кирове продолжается обработка проезжих частей и тротуаров противогололедными материалами 05 мар 12:23 Детская школа классического танца привезла Гран-При престижного конкурса 05 мар 12:20 Кировчане выиграли несколько Президентских грантов на воплощение в жизнь своих инициатив
Детская школа классического танца привезла Гран-При престижного конкурса

Детская школа классического танца привезла Гран-При престижного конкурса

Сегодня, 12:23
181
Валентина Палкина
Детская школа классического танца привезла Гран-При престижного конкурса


Детская школа классического танца вновь привезла Гран-При престижного конкурса. Международный хореографический фестиваль «Креатив» проходил в концертном зале «Останкино» в Москве.

Эту хореографическую композицию жюри международного фестиваля оценило высоко, как одухотворенную, гармоничную, профессионально поставленную и так же профессионально исполненную. Танец сложный, но, тем не менее, юным балеринам он очень нравится.

РЕГИНА НЕХОРОШКИНА, УЧАЩАЯСЯ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА:
«У меня есть любимый номер - "Перелетные птицы", там очень трудно танцевать, потому что должен ощутить себя птицей и взлететь».

Жюри оценило исполнение и других номеров - это Танец маленьких лебедей, Вальс Штрауса, постановка этого сезона, Гальярда на музыку Эдуарда Артемьева, а также два дуэта - классический и народный. Практически перед самым фестивалем прошел вечер балета "Симфония жизни", посвященный 75-летию Великой Победы. Из тех композиций и была составлена конкурсная программа.

ЮЛИЯ ШАЛАГИНОВА, УЧАЩАЯСЯ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА:
«Мы привезли на конкурс "Креатив" творческие номера, которые мы готовили с педагогами, оттачивали каждое движение. Это очень ответственно для нас, мы должны хорошо показать нашу школу, как на концертах, так и на конкурсах, почти всегда мы привозим хорошие награды, и для нас это незабываемые эмоции».

Международный хореографический фестиваль «Creative», который проходил в Москве, собрал около полутора тысяч участников со всей России и ближнего зарубежья. Кировские танцоры представили номера в разных возрастных группах и разных номинациях и привезли несколько дипломов 1 и 2 степени, а также высшую награду конкурса - Гран-При.

НАТАЛЬЯ ЗАБОЛОТНИКОВА, ДИРЕКТОР ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА:
«Исполнителям всегда очень интересно танцевать разную хореографию, в этом совершенствуется мастерство, и это наша педагогическая задача - научить детей исполнять номера в разных жанрах, и это у них с успехом получается».

В этом сезоне Театр балета и школа классического танца вновь покажут кировчанам  постановку "Забытая кукла", также здесь готовят и премьеру - "Времена года" Вивальди.
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