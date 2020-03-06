Выставка Виктора Путинцева «С любовью к жизни» в Выставочном зале художественного музея

Человек из эпохи Возрождения - так называют художника из Нолинска Виктора Путинцева. К 90-летию живописца в Выставочном зале художественного музея открылась выставка "С любовью к жизни".Учитель из Нолинска, писатель, поэт, спортсмен и, конечно, художник. Личность Виктора Путинцева настолько необъятна и вмещает в себя так много знаний, умений и занятий, что еще в молодости про него сняли большой документальный фильм. Уже тогда, в 60-е годы, он был знаменитостью. Успевал всё - преподавал в школе русский язык и литературу, писал стихи и часами просиживал за мольбертом в окрестностях Нолинска.Его выставка также многогранна, как и сам художник. Он пишет, то, что трогает его за душу, восхищаясь красотой окружающего мира. Живопись Виктора Путинцева яркая, жизнерадостная и если это природа, то там всегда светит солнце.Художником Виктор Сергеевич мечтал стать с детства. И после школы он поехал поступать в Ленинградскую академию художеств. Но время было непростое - послевоенное, общежитие академии после бомбежки стояло в руинах, а больше в Ленинграде жить было негде. Пришлось вернуться в Киров и поступить в Педагогический институт. Однако, сегодня, прожив долгую, насыщенную жизнь он об этом не жалеет, ведь педагогика стала его призванием, а живопись осталась любовью на всю жизнь.Несмотря на отсутствие художественного образования его никогда не считали любителем. Виктора Сергеевича тепло приняли в региональном отделении Союза художников, его работы хранятся в фондах Вятского художественного музея, а созданные им образы вызывают восхищение и улыбку.Выставка под названием "С любовью к жизни" юбилейная и посвящена 90-летию художника. Экспозиция включает более 60-ти произведений живописи и графики, написанных с 1949 по 2020 годы. Несмотря на то, что все работы разные объединяет их одно - умение художника видеть красоту и желание поделиться этой радостью со зрителем.