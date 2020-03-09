Выставка в кировской Диораме об истории русской печи

Об истории русской печи и ее значении в жизни человека рассказывает новая выставка в кировской Диораме. Экспозиция называется "Печки-лавочки" и показывает, как был организован быт в вятских избах.Русская печь – это уникальное явление нашей культуры, яркий символ русского духа. Наши предки просто не представляли себе жизни без неё. Для равномерного отопления всех помещений печка устанавливалась в центре избы, чтобы через окна и двери не вытягивалось тепло. На печи спали, а русские печи больших размеров даже использовали в качестве бани. Около печки всегда стоял ухват, медник с водой и еще один обязательный предмет.Русскую печь использовали не только для приготовления пищи и обогрева, часто она становилась главным украшением дома. Её украшали изразцами, расписными голбичными досками, Эти, например, были найдены в Яранском и Подосиновском районе.Выставка "Печки-лавочки" получилась небольшая, но разнообразная. Почти все экспонаты - подлинные, из фондов Краеведческого музея. Вот, например, деревенская посуда, которая когда-то грелась в русской печи.Выставка «Печки-лавочки» рассказывает об истории печи, о деревенском быте, а также о различных народных обычаях, связанных с русской печью.