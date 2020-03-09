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10 мар 16:29 В Кирове под наблюдением врачей находятся 16 человек, вернувшихся из-за рубежа. 10 мар 12:56 МХК «Олимпия» потерпела седьмое поражение подряд. 10 мар 12:14 Выставка в кировской Диораме об истории русской печи 10 мар 12:12 Кировские школьники прошли квест по здоровому образу жизни 10 мар 10:37 К 80-летию космонавта Виктора Савиных в детском космоцентре обновили экспозицию, посвященную его полетам 10 мар 09:57 В массовом ДТП на улице Воровского пострадал 6-летний ребенок. 09 мар 20:42 Жители Кировской области увидят суперлуние. 09 мар 14:25 Кировский минздрав открыл "горячую линию" по коронавирусу. 09 мар 14:13 В Кировской области зафиксирован подъем уровня воды в Вятке. 09 мар 14:01 В 2020 году в Кировской области отремонтируют 5 аварийных мостов.
Выставка в кировской Диораме об истории русской печи

Выставка в кировской Диораме об истории русской печи

Сегодня, 12:14
157
Юлия Шалаева
Выставка в кировской Диораме об истории русской печи


Об истории русской печи и ее значении в жизни человека рассказывает новая выставка в кировской Диораме. Экспозиция называется "Печки-лавочки" и показывает, как был организован быт в вятских избах.

Русская печь – это уникальное явление нашей культуры, яркий символ русского духа. Наши предки просто не представляли себе жизни без неё. Для равномерного отопления всех помещений печка устанавливалась в центре избы, чтобы через окна и двери не вытягивалось тепло. На печи спали, а русские печи больших размеров даже использовали в качестве бани. Около печки всегда стоял ухват, медник с водой и еще один обязательный предмет.

ЮЛИЯ ШАЛАЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«У каждой хозяйки была вот такая деревянная печная лопата. С её помощью хозяйка вынимала из печи хлеб. Поэтому и отношение к ней было трепетное. Ставили лопату исключительно черенком вниз».

Русскую печь использовали не только для приготовления пищи и обогрева,  часто она становилась главным украшением дома.   Её украшали изразцами, расписными голбичными досками, Эти, например, были найдены в Яранском и Подосиновском районе.

ЕЛЕНА КАЗАНЦЕВА, ЛЕКТОР-ЭКСКУРСОВОД МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНОГО ЦЕНТРА "ДИОРАМА":
«Здесь представлены голбичные доски. Такимидосками украшали заборку от печки до стены».
 
Выставка "Печки-лавочки" получилась небольшая, но разнообразная. Почти все экспонаты - подлинные, из фондов Краеведческого музея. Вот, например, деревенская посуда, которая когда-то грелась в русской печи.

ЕЛЕНА КАЗАНЦЕВА, ЛЕКТОР-ЭКСКУРСОВОД МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНОГО ЦЕНТРА "ДИОРАМА":
«Интересная плошка для запекания рыбы, традиционные горшки и чугунки, они использовались для приготовления супов и каш. Здесь и керамическая посуда, которую наши прабабушки делали вручную».

Выставка «Печки-лавочки» рассказывает об истории печи, о деревенском быте, а также о различных народных обычаях, связанных с русской печью.
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