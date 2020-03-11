Воспитанницы ДЮЦ им. Александра Невского успешно выступили на конкурсе-фестивале "Мы вместе. Город Петра"

Воспитанницы детско-юношеского центра имени Александра Невского успешно выступили на пятом международном эстрадно-музыкальном конкурсе-фестивале "Мы вместе. Город Петра".
Международный конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества «Мы вместе» основан известным детским композитором Александром Ермоловым. Это значимое музыкальное событие собирает более пяти тысяч ребят из разных уголков нашей страны и из-за рубежа - Китай, Казахстан, Украина, Белоруссия. Жюри формируется из известных деятелей искусств. Например, вокалистов оценивали детские композиторы
ЕКАТЕРИНА ЛУППОВА, ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЮЦ ИМ. А. НЕВСКОГО:
«Сложнее было потому, что композиторы не смотрели на подачу, на костюмы, а на четкую технику, интонирование песни».
За 3 дня прослушиваний в номинациях «Вокальное и инструментальное творчество» выступили более 500 конкурсантов. Дипломантами разных степеней в своих возрастных категориях стали кировчанки Злата Найман и Анна Ковязина. Стоит отметить, что Анна впервые представляла регион на фестивале такого уровня. Она исполнила песню "Прекрасное далеко"
АННА КОВЯЗИНА, ДИПЛОМАНТ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА "МЫ ВМЕСТЕ. ГОРОД ПЕТРА":
«Когда я вышла на сцену мне было очень страшно, как я спою, как меня оценят. Но потом я успокоилась и радовалась, что попала на такой отличный конкурс».
Злата Найман на конкурсе исполнила песню "Сестра моя". Как отметил педагог, за победами девочек стоит большая кропотливая работа. Кстати, сейчас Злата готовится к конкурсу, на который планирует поехать летом.
ЗЛАТА НАЙМАН, ДИПЛОМАНТ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА "МЫ ВМЕСТЕ. ГОРОД ПЕТРА":
«У меня новая песенка будет, и мы готовимся, хорошо готовимся».
Помимо репетиций, прослушиваний и концертных выступлений для конкурсантов были организованы экскурсии по северной столице и творческие встречи с членами профессионального жюри.