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11 марта 22:58
11 мар 17:51 В Кирове прошли соревнования по суперкроссу 11 мар 17:49 Полиция задержала серийного вора, похищавшего деньги из храмов 11 мар 17:48 Проблема ливневой канализации в Кирове становится все актуальнее 11 мар 15:24 В Арбажском районе состоялся настоящий спортивный праздник 11 мар 15:20 Киров готовится к 75-летию Великой Победы 11 мар 15:19 В Оричах полицейские задержали подозреваемого в хранении наркотиков 11 мар 15:18 В Кирове полицейские устанавливают личность причастного к краже 11 мар 15:18 В Нолинском районе жители села Кырчаны обеспокоены судьбой местной школы 11 мар 12:11 Воспитанницы ДЮЦ им. Александра Невского успешно выступили на конкурсе-фестивале "Мы вместе. Город Петра" 11 мар 12:10 В Кирове зафиксированы первые случаи укусов клещей
Воспитанницы ДЮЦ им. Александра Невского успешно выступили на конкурсе-фестивале "Мы вместе. Город Петра"

Воспитанницы ДЮЦ им. Александра Невского успешно выступили на конкурсе-фестивале "Мы вместе. Город Петра"

Сегодня, 12:11
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Михаил Конышев
Воспитанницы ДЮЦ им. Александра Невского успешно выступили на конкурсе-фестивале


Воспитанницы детско-юношеского центра имени Александра Невского успешно выступили на пятом международном эстрадно-музыкальном конкурсе-фестивале "Мы вместе. Город Петра".

Международный конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества «Мы вместе» основан известным детским композитором Александром Ермоловым.  Это значимое музыкальное событие собирает более пяти тысяч ребят из разных уголков нашей страны и из-за рубежа - Китай, Казахстан, Украина, Белоруссия. Жюри формируется из известных деятелей искусств. Например, вокалистов оценивали детские композиторы

ЕКАТЕРИНА  ЛУППОВА, ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЮЦ ИМ. А. НЕВСКОГО:
«Сложнее было потому, что композиторы не смотрели на подачу, на костюмы, а на четкую технику, интонирование песни».

За 3 дня прослушиваний в номинациях «Вокальное и инструментальное творчество» выступили более 500 конкурсантов. Дипломантами разных степеней в своих возрастных категориях стали кировчанки  Злата Найман и Анна Ковязина. Стоит отметить, что Анна впервые представляла регион на фестивале такого уровня. Она исполнила песню "Прекрасное далеко"

АННА КОВЯЗИНА, ДИПЛОМАНТ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА "МЫ ВМЕСТЕ. ГОРОД ПЕТРА":
«Когда я вышла на сцену мне было очень страшно, как я спою, как меня оценят. Но потом я успокоилась и радовалась, что попала на такой отличный конкурс».

Злата Найман на конкурсе исполнила песню "Сестра моя". Как отметил педагог, за победами девочек стоит большая кропотливая работа. Кстати, сейчас Злата готовится к конкурсу, на который планирует поехать летом.

ЗЛАТА НАЙМАН, ДИПЛОМАНТ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА "МЫ ВМЕСТЕ. ГОРОД ПЕТРА":
«У меня новая песенка будет, и мы готовимся, хорошо готовимся».

Помимо репетиций, прослушиваний и концертных выступлений для конкурсантов были организованы экскурсии по северной столице и творческие встречи  с членами профессионального жюри.
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