Воспитанницы ДЮЦ им. Александра Невского успешно выступили на конкурсе-фестивале "Мы вместе. Город Петра"

Воспитанницы детско-юношеского центра имени Александра Невского успешно выступили на пятом международном эстрадно-музыкальном конкурсе-фестивале "Мы вместе. Город Петра".Международный конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества «Мы вместе» основан известным детским композитором Александром Ермоловым. Это значимое музыкальное событие собирает более пяти тысяч ребят из разных уголков нашей страны и из-за рубежа - Китай, Казахстан, Украина, Белоруссия. Жюри формируется из известных деятелей искусств. Например, вокалистов оценивали детские композиторыЗа 3 дня прослушиваний в номинациях «Вокальное и инструментальное творчество» выступили более 500 конкурсантов. Дипломантами разных степеней в своих возрастных категориях стали кировчанки Злата Найман и Анна Ковязина. Стоит отметить, что Анна впервые представляла регион на фестивале такого уровня. Она исполнила песню "Прекрасное далеко"Злата Найман на конкурсе исполнила песню "Сестра моя". Как отметил педагог, за победами девочек стоит большая кропотливая работа. Кстати, сейчас Злата готовится к конкурсу, на который планирует поехать летом.Помимо репетиций, прослушиваний и концертных выступлений для конкурсантов были организованы экскурсии по северной столице и творческие встречи с членами профессионального жюри.