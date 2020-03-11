В Слободском начались уникальные работы по реставрации старинных печей

В Слободском реставрируют старинные печи в купеческом особняке. В здании краеведческого музея сохранились необычные для наших мест финские печи.
- Это сталь, да, хорошее качество.
Финские печи появились в доме не сразу. Купеческий особняк, построенный в центре Слободского в конце 18 века, сначала принадлежал Ксенофонту Анфилатову. После банкротства купца его дом переходил из рук в руки пока не попал во владение Петра Анчукова. Но только при его сыне - почетном потомственном гражданине Слободского, купце первой гильдии - началось возрождение особняка.
АНАСТАСИЯ РАЗУВАЕВА, ХРАНИТЕЛЬ МУЗЕЙНЫХ ПРЕДМЕТОВ СЛОБОДСКОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ:
«Эта печь, как и та вторая ценна тем, что построена она во время перестройки этого особняка в 1889-1900 год, и привезена она из Финляндии, как уже говорилось, и это для нашей местности огромная редкость».
В середине 50-х годов прошлого века особняк занял горком партии, было проведено центральное отопление, и печи больше не использовались. К счастью, их сохранили, и сейчас они представляют большую ценность.
- Кодовое название - печь с ландскнехтами. Ландскнехты - это вот немецкие воины, которые здесь изображены по обе стороны от печки.
Приводить в порядок печи приехали мастера из Воронежа. Они уже провели расчистку - на печи было много битума, лаков, масляных красок.
РОМАН СУВОРКОВ, ХУДОЖНИК-РЕСТАВРАТОР III КАТЕГОРИИ:
«Подготовили к заделке сколов, разобрали часть печи, потому что она была тоже неправильно отреставрирована прошлым реставратором, то есть не реставратором, правильно сказать. В данный момент мы ставим, уже монтируем те вещи, которые были полностью разбиты».
Некоторые детали Роман Суворков из маленьких кусочков склеивал в единое целое, а то, что полностью утрачено, изготавливал самостоятельно, например, навершие - то есть завершение печи.
- Вот эти недостающие детали - три - я изготавливал сам, это точные копии.
- Из чего?
- Из керамики, всё керамическое.
- А корона?
- Корона? Всё керамическое, естественное, корона родная.
Работ впереди достаточно: предстоит заделать, закрасить все сколы и нанести на них специальный лак, который создаст стекловидное покрытие, оно практически не будет отличаться от глазури.
- Вот эта полка, полка была в плачевном состоянии, нам её пришлось разобрать, она была вся разбита, мы её разобрали, почистили, расчистили, склеили, высушили и теперь готовим к монтажу.
Вторая печь находится в другой комнате - бывшей дамской гостиной, находящейся рядом с бальной залой. Она также финская. Печь будет полностью разобрана, а недостающие детали изготовит Роман Суворков. Реставрацией музей не ограничится. Будет издан печатный каталог изразцов, найденных на территории Кировской области, а в конце лета пройдет фестиваль печников.