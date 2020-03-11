В Слободском начались уникальные работы по реставрации старинных печей

В Слободском реставрируют старинные печи в купеческом особняке. В здании краеведческого музея сохранились необычные для наших мест финские печи.Финские печи появились в доме не сразу. Купеческий особняк, построенный в центре Слободского в конце 18 века, сначала принадлежал Ксенофонту Анфилатову. После банкротства купца его дом переходил из рук в руки пока не попал во владение Петра Анчукова. Но только при его сыне - почетном потомственном гражданине Слободского, купце первой гильдии - началось возрождение особняка.В середине 50-х годов прошлого века особняк занял горком партии, было проведено центральное отопление, и печи больше не использовались. К счастью, их сохранили, и сейчас они представляют большую ценность.Приводить в порядок печи приехали мастера из Воронежа. Они уже провели расчистку - на печи было много битума, лаков, масляных красок.Некоторые детали Роман Суворков из маленьких кусочков склеивал в единое целое, а то, что полностью утрачено, изготавливал самостоятельно, например, навершие - то есть завершение печи.Работ впереди достаточно: предстоит заделать, закрасить все сколы и нанести на них специальный лак, который создаст стекловидное покрытие, оно практически не будет отличаться от глазури.Вторая печь находится в другой комнате - бывшей дамской гостиной, находящейся рядом с бальной залой. Она также финская. Печь будет полностью разобрана, а недостающие детали изготовит Роман Суворков. Реставрацией музей не ограничится. Будет издан печатный каталог изразцов, найденных на территории Кировской области, а в конце лета пройдет фестиваль печников.