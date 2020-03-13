В Белой Холунице может исчезнуть народный промысел кружевоплетения

Кировская область славится кружевницами. Многие сразу вспоминают кукарское кружево из Советска, но искусные мастерицы были и в Белой Холунице. В местном краеведческом музее открылась выставка "Холуница кружевная". Как складывается судьба уникального промысла?
Сотрудники музея бьют тревогу: традиции плетения белохолуницкого кружева могут исчезнуть навсегда. У народного промысла нет последователей: в городе отсутствует даже кружок. Хотя история кружевоплетения в Белой Холунице берёт исток ещё с конца 19 века. Всё началось в Санкт-Петербурге. Там была основана Мариинская практическая школа кружевниц, и одна из её выпускниц в последствии переехала в Белую Холуницу, где стала учить девочек. Шёл 1898 год.
ОЛЬГА КНЯЗЕВА, ЭКСКУРСОВОД БЕЛОХОЛУНИЦКОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ:
«Всего лишь через 2 года после открытия этой кружевной школы белохолуницкие кружева были представлены на Всемирной выставке в Париже, и они были удостоены большой золотой медали».
В 1902 году белохолуницкие кружева поехали в Санкт-Петербург и заняли там третье место. Изящество, качество и тщательность работы оценила сама императрица, она приобрела несколько изделий. И благодаря этому факту, школа кружевниц получила настоящую работу - раз в год петербургское общество помощи ручному труду приобретало белохолуницкое кружево на 3 тысячи рублей. Но в 1925 году школа была закрыта, но обучение плетению на коклюшках продолжалось на дому. Второе возрождение началось в 1972 году с открытия филиала №2 Кировской фабрики строчевышитых и кружевных изделий.
ОЛЬГА КНЯЗЕВА, ЭКСКУРСОВОД БЕЛОХОЛУНИЦКОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ:
«И вот для того, чтобы плести эти кружева, естественно, нужно было воспитать, выучить женщин, девушек, и вот ГПТУ №16 три курса девушек по 25 человек обучило кружевоплетению».
В 90-е годы фабрика закрыта. Сейчас остались буквально единицы тех, кто владеет навыком кружевоплетения.
ОЛЬГА КНЯЗЕВА, ЭКСКУРСОВОД БЕЛОХОЛУНИЦКОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ:
«Мы хотели привлечь вот этой выставкой внимание к тому, какое оно изящное, тонкое - наше белохолуницкое кружево, и что оно не должно погибнуть, нужно организовать ну какой-то кружок».
Как говорят мастерицы - научиться плести не так сложно, главное, в самом начале приложить старание и усердие, а также быть усидчивым. Чтобы заниматься этим искусством - нужна пара нехитрых приспособлений.
ОЛЬГА КНЯЗЕВА, ЭКСКУРСОВОД БЕЛОХОЛУНИЦКОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ:
«Вот это приспособление - называется бубен или барабан - это ткань, набитая плотно соломой, на неё приколот чертёж - он называется сколок, это, собственно, коклюшки».
Тамара Байшихина - выпускница того самого училища, но про кружевоплетение никогда не забывала, даже сейчас может плести не глядя.
ТАМАРА БАЙШИХИНА, МАСТЕРИЦА:
«Я удивилась сама. Я потому, что давно не плела, и сама удивилась, что получается всё нормально, прямо как будто я вчера плела».
На выставке много работ Тамары Павловны, кроме того, она провела небольшой мастер-класс.
Для того, чтобы научиться кружевоплетению, нужно знать, из каких элементов состоит изделие.
- Вот этот цветок состоит из сеточки, вот это сеточка, а это полотнянка, вот это плетешок, это паучок.
Тамара Павловна заинтересовала девочек, которые пришли к ней на мастер-класс, и кто-то даже готов начать обучение.
ЛИДИЯ ШИТОВА:
«Я бы хотела научиться плести кружева, чтобы сделать себе какие-то украшения».
Её работа - печь булочки, а её призвание - плести кружева. Ангелина Оботурова училась мастерству кружевоплетения в Советске, но работала на белохолуницкой фабрике. А сейчас она плетет для души.
АНГЕЛИНА ОБОТУРОВА, МАСТЕРИЦА:
«Это будет у меня жилетка, сорок, наверно, восьмой размер, половинка, она плетётся по половинкам, у меня бубен маленький».
Очень важно, чтобы этот народный промысел не был забыт.