В Белой Холунице может исчезнуть народный промысел кружевоплетения

Кировская область славится кружевницами. Многие сразу вспоминают кукарское кружево из Советска, но искусные мастерицы были и в Белой Холунице. В местном краеведческом музее открылась выставка "Холуница кружевная". Как складывается судьба уникального промысла?Сотрудники музея бьют тревогу: традиции плетения белохолуницкого кружева могут исчезнуть навсегда. У народного промысла нет последователей: в городе отсутствует даже кружок. Хотя история кружевоплетения в Белой Холунице берёт исток ещё с конца 19 века. Всё началось в Санкт-Петербурге. Там была основана Мариинская практическая школа кружевниц, и одна из её выпускниц в последствии переехала в Белую Холуницу, где стала учить девочек. Шёл 1898 год.В 1902 году белохолуницкие кружева поехали в Санкт-Петербург и заняли там третье место. Изящество, качество и тщательность работы оценила сама императрица, она приобрела несколько изделий. И благодаря этому факту, школа кружевниц получила настоящую работу - раз в год петербургское общество помощи ручному труду приобретало белохолуницкое кружево на 3 тысячи рублей. Но в 1925 году школа была закрыта, но обучение плетению на коклюшках продолжалось на дому. Второе возрождение началось в 1972 году с открытия филиала №2 Кировской фабрики строчевышитых и кружевных изделий.В 90-е годы фабрика закрыта. Сейчас остались буквально единицы тех, кто владеет навыком кружевоплетения.Как говорят мастерицы - научиться плести не так сложно, главное, в самом начале приложить старание и усердие, а также быть усидчивым. Чтобы заниматься этим искусством - нужна пара нехитрых приспособлений.Тамара Байшихина - выпускница того самого училища, но про кружевоплетение никогда не забывала, даже сейчас может плести не глядя.На выставке много работ Тамары Павловны, кроме того, она провела небольшой мастер-класс.Для того, чтобы научиться кружевоплетению, нужно знать, из каких элементов состоит изделие.Тамара Павловна заинтересовала девочек, которые пришли к ней на мастер-класс, и кто-то даже готов начать обучение.Её работа - печь булочки, а её призвание - плести кружева. Ангелина Оботурова училась мастерству кружевоплетения в Советске, но работала на белохолуницкой фабрике. А сейчас она плетет для души.Очень важно, чтобы этот народный промысел не был забыт.