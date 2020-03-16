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16 марта 22:29
16 мар 20:25 В Кировской области подтвержден первый случай коронавирусной инфекции 16 мар 18:15 В "Перекопе" прошло Первенство России по биатлону среди юношей и девушек 18-19 лет 16 мар 18:11 Во Дворце Единоборств состоялся ежегодный турнир по спортивным танцам "Вятская весна" 16 мар 18:08 Сегодня кировчане могут увидеть космическую «медузу» 16 мар 18:05 Кировские полицейские задержали оптового закладчика наркотиков 16 мар 18:02 В Нолинском районе на реке Воя лёд ушёл на месяц раньше срока 16 мар 18:00 В школах и вузах региона объявлены досрочные каникулы 16 мар 15:10 В Кировском драмтеатре состоится бенефис Владимира Смирнова и Ольги Цивилёвой 16 мар 15:08 Кандидаты на должность главы администрации г. Кирова начали проходить конкурсные испытания 16 мар 12:43 В Областном краеведческом музее города Кирова открылась выставка «Весна на крыльях»
В Областном краеведческом музее города Кирова открылась выставка «Весна на крыльях»

В Областном краеведческом музее города Кирова открылась выставка «Весна на крыльях»

Сегодня, 12:43
159
Карина Алоян
В Областном краеведческом музее города Кирова открылась выставка «Весна на крыльях»


Возвращение птиц в родные края символизирует приближение весны и тепла.  Именно о них в областном краеведческом музее рассказывает новая выставка "Весна на крыльях".

Они в буквальном смысле снова приносят с собой весну на своих крыльях. Но много ли мы о них знаем? На выставке отвечают на вопросы: какие птицы "открываю весну, почему они улетают и почему возвращаются? Прекрасный повод познакомиться с пернатыми и изучить их от клюва до хвоста.

НИКОЛАЙ ХОДЫРЕВ, ЛЕКТОР-ЭКСКУРСОВОД ОТДЕЛА КРАЕВЕДЕНИЯ КИРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ:
«Выставка посвящена первым признакам прихода весны после длительной нашей зимы, и посетители могут познакомиться с первыми признаками, которые говорят, что зима прошла и приходит тепло».

Разнообразие гнёзд - самое интересное из них гнездо зяблика, фотографии, кладки яиц.  Познакомиться с приметами весны и с удивительным миром перелетных птиц, а еще узнать, как работают главные специалисты птичьего мира - орнитологи. Каждый экспонат - редкий экземпляр.

НИКОЛАЙ ХОДЫРЕВ, ЛЕКТОР-ЭКСКУРСОВОД ОТДЕЛА КРАЕВЕДЕНИЯ КИРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ:
«На рабочем столе мы видим ы центре бинокуляр, лупа - для изучения детального перьев или еще каких-то предметов для определения вида птиц, альбом  с перьями птиц, самое важное – бинокль».

Интересные факты для взрослых, интерактивные экскурсии для тех, кто помладше. Все представленные экспонаты - это виды птиц, обитающих на территории нашей области. Здесь они не на птичьих правах, они - главные герои выставки.
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