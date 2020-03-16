В Областном краеведческом музее города Кирова открылась выставка «Весна на крыльях»

Возвращение птиц в родные края символизирует приближение весны и тепла. Именно о них в областном краеведческом музее рассказывает новая выставка "Весна на крыльях".Они в буквальном смысле снова приносят с собой весну на своих крыльях. Но много ли мы о них знаем? На выставке отвечают на вопросы: какие птицы "открываю весну, почему они улетают и почему возвращаются? Прекрасный повод познакомиться с пернатыми и изучить их от клюва до хвоста.Разнообразие гнёзд - самое интересное из них гнездо зяблика, фотографии, кладки яиц. Познакомиться с приметами весны и с удивительным миром перелетных птиц, а еще узнать, как работают главные специалисты птичьего мира - орнитологи. Каждый экспонат - редкий экземпляр.Интересные факты для взрослых, интерактивные экскурсии для тех, кто помладше. Все представленные экспонаты - это виды птиц, обитающих на территории нашей области. Здесь они не на птичьих правах, они - главные герои выставки.