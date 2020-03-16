В Кировском драмтеатре состоится бенефис Владимира Смирнова и Ольги Цивилёвой

В драмтеатре готовятся к бенефису Народного артиста России Владимира Смирнова и Заслуженной артистки России Ольги Цивилёвой. Спектакль, который они сыграют, называется "Надя. Наденька. Надежда", и это постановка по пьесе Дениса Смирнова - старшего сына артистов.Это невероятная история - и с точки зрения возникновения самого спектакля, и тех обстоятельств, в которых находятся его герои. Во-первых, спектакль "Надя. Наденька. Надежда." поставлен по пьесе кировского драматурга Дениса Смирнова. Он является старшим сыном актеров Владимира Смирнова и Ольги Цивилёвой. Они сами выбрали эту пьесу для своего бенефиса. В спектакле показаны отношение между членами одной семьи. И так получилось, что Народный артист Владимир Смирнов впервые в жизни играет самого себя. Говорит, сын признался - "образ главного героя я писал с тебя".Спектакль "Надя. Наденька. Надежда." - это режиссерская версия пьесы "Последие". Драматург Денис Смирнов написал её девять лет назад. Фантастическая история о семье, которая осталась одна в целом мире сегодня смотрится как никогда актуально. Режиссер-постановщик Максим Плюснин называет её нереальная реальность. Говорит, даже задник, повторяющий "Звездную ночь" Ван Гога сегодня смотрится как пророческий намек - уж очень похожи синие завитки на клетки всем известного вируса.Несмотря на чрезвычайные обстоятельства герои пьесы остаются людьми. Они вынуждены совершать непростой нравственный выбор, хотя кажется сделать его невозможно. Остается только надежда. Кстати, обе героини постановки тоже с именем Надежда. Отсюда и название спектакля - "Надя. Наденька. Надежда.", который уже стал самой загадочной премьерой этого театрального сезона.