Во Дворце Единоборств состоялся ежегодный турнир по спортивным танцам "Вятская весна"

Во Дворце Единоборств состоялся яркий танцевальный праздник - ежегодный турнир по спортивным танцам "Вятская весна". В рамках этого мероприятия прошло и первенство Кировской области.
На турнир собрались танцоры из Кирова, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Йошкар-Олы, Сыктывкара, Ижевска, Перми. Как отмечают организаторы, на Вятскую землю с удовольствием приезжают танцоры из других регионов, поскольку здесь всегда особая атмосфера и объективная оценка судей. Первая часть программы была отдана под массовый спорт, поскольку он для начинающих танцоров. Отметим, что уже не первый год в категории "дети" более двадцати участников и это очень хороший показатель.
ИРИНА КОКОВИХИНА, ЧЛЕН ПРЕЗИДИУМА ФЕДЕРАЦИИ ТАНЦЕВАЛЬНОГО СПОРТА В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Я думаю, что наша молодежь очень боевая. Особенно мне понравилось выступление и порадовало по наполняемости категория "дети". Это 5-6 лет. Это значит, что будущее у бальных танцев есть».
Лилия Плотникова не первый год занимается спортивными танцами и для нее это не просто хобби, а уже образ жизни. Друзья, знакомые, родные и близкие всегда с большим удовольствием приходят на турниры и болеют за Лилию, которая показывает хорошие результаты в бальных танцах.
ЛИЛИЯ ПЛОТНИКОВА, УЧАСТНИЦА СОРЕВНОВАНИЙ:
«Это очень красивый вид спорта. Это костюмы, прическа, макияж. Для женщины это очень важно».
Судейская коллегия соревнования - это судьи всероссийской и международной категории. Техника, музыкальность, взаимодействие, артистизм - это лишь часть критерий, по которым оцениваются танцоры. Снисхождения нет никому, но за этим стоит полная объективность оценок.
ДМИТРИЙ ФЕФИЛОВ, СУДЬЯ ФЕДЕРАЦИИ ТАНЦЕВАЛЬНОГО СПОРТА РОССИИ (Г. ИЖЕВСК):
«Первый критерий это музыка, второе - техническое исполнение, также харизма, эмоциональность».
Вторая половина "Вятской весны" была отдана под спорт высших достижений, где участники смогли показать свои танцевальные номера, получить спортивные разряды и классы мастерства.