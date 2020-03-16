Во Дворце Единоборств состоялся ежегодный турнир по спортивным танцам "Вятская весна"

Во Дворце Единоборств состоялся яркий танцевальный праздник - ежегодный турнир по спортивным танцам "Вятская весна". В рамках этого мероприятия прошло и первенство Кировской области.На турнир собрались танцоры из Кирова, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Йошкар-Олы, Сыктывкара, Ижевска, Перми. Как отмечают организаторы, на Вятскую землю с удовольствием приезжают танцоры из других регионов, поскольку здесь всегда особая атмосфера и объективная оценка судей. Первая часть программы была отдана под массовый спорт, поскольку он для начинающих танцоров. Отметим, что уже не первый год в категории "дети" более двадцати участников и это очень хороший показатель.Лилия Плотникова не первый год занимается спортивными танцами и для нее это не просто хобби, а уже образ жизни. Друзья, знакомые, родные и близкие всегда с большим удовольствием приходят на турниры и болеют за Лилию, которая показывает хорошие результаты в бальных танцах.Судейская коллегия соревнования - это судьи всероссийской и международной категории. Техника, музыкальность, взаимодействие, артистизм - это лишь часть критерий, по которым оцениваются танцоры. Снисхождения нет никому, но за этим стоит полная объективность оценок.Вторая половина "Вятской весны" была отдана под спорт высших достижений, где участники смогли показать свои танцевальные номера, получить спортивные разряды и классы мастерства.