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16 мар 20:25 В Кировской области подтвержден первый случай коронавирусной инфекции 16 мар 18:15 В "Перекопе" прошло Первенство России по биатлону среди юношей и девушек 18-19 лет 16 мар 18:11 Во Дворце Единоборств состоялся ежегодный турнир по спортивным танцам "Вятская весна" 16 мар 18:08 Сегодня кировчане могут увидеть космическую «медузу» 16 мар 18:05 Кировские полицейские задержали оптового закладчика наркотиков 16 мар 18:02 В Нолинском районе на реке Воя лёд ушёл на месяц раньше срока 16 мар 18:00 В школах и вузах региона объявлены досрочные каникулы 16 мар 15:10 В Кировском драмтеатре состоится бенефис Владимира Смирнова и Ольги Цивилёвой 16 мар 15:08 Кандидаты на должность главы администрации г. Кирова начали проходить конкурсные испытания 16 мар 12:43 В Областном краеведческом музее города Кирова открылась выставка «Весна на крыльях»
Во Дворце Единоборств состоялся ежегодный турнир по спортивным танцам "Вятская весна"

Во Дворце Единоборств состоялся ежегодный турнир по спортивным танцам "Вятская весна"

Сегодня, 18:11
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Михаил Конышев
Во Дворце Единоборств состоялся ежегодный турнир по спортивным танцам


Во Дворце Единоборств состоялся яркий танцевальный праздник -  ежегодный турнир по спортивным танцам "Вятская весна". В рамках этого мероприятия прошло и первенство Кировской области.

На турнир собрались танцоры из Кирова, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Йошкар-Олы, Сыктывкара, Ижевска, Перми. Как отмечают организаторы, на Вятскую землю с удовольствием приезжают танцоры из других регионов, поскольку здесь всегда особая атмосфера и объективная оценка судей. Первая часть программы была отдана под массовый спорт, поскольку он  для начинающих танцоров. Отметим, что уже не первый год  в категории "дети" более двадцати участников и это очень хороший показатель.

ИРИНА КОКОВИХИНА, ЧЛЕН ПРЕЗИДИУМА ФЕДЕРАЦИИ ТАНЦЕВАЛЬНОГО СПОРТА В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Я думаю, что наша молодежь очень боевая. Особенно мне понравилось выступление и порадовало по наполняемости категория "дети". Это 5-6 лет. Это значит, что будущее у бальных танцев есть».

Лилия Плотникова не первый год занимается спортивными танцами и для нее это не просто  хобби, а уже образ жизни. Друзья, знакомые, родные и близкие всегда с большим удовольствием приходят на турниры и болеют за Лилию, которая  показывает  хорошие результаты в бальных танцах.

ЛИЛИЯ ПЛОТНИКОВА, УЧАСТНИЦА СОРЕВНОВАНИЙ:
«Это очень красивый вид спорта. Это костюмы, прическа, макияж. Для женщины это очень важно».

Судейская коллегия соревнования - это судьи всероссийской и международной категории. Техника, музыкальность, взаимодействие, артистизм - это лишь часть критерий, по которым оцениваются танцоры. Снисхождения нет никому, но за этим стоит полная объективность оценок.

ДМИТРИЙ ФЕФИЛОВ, СУДЬЯ ФЕДЕРАЦИИ ТАНЦЕВАЛЬНОГО СПОРТА РОССИИ (Г. ИЖЕВСК):
«Первый критерий это музыка, второе - техническое исполнение, также харизма, эмоциональность».

 Вторая половина "Вятской весны"  была отдана под спорт высших достижений, где участники  смогли показать свои танцевальные номера, получить спортивные разряды и классы мастерства.
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