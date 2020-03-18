В Кирове до конца марта отменены спектакли во всех театрах

В области принимают все меры для борьбы с коронавирусом. С сегодняшнего дня и до конца марта отменены спектакли во всех театрах.Деньги за билеты, купленные по интернету, будут возвращены автоматически в течение 10 дней, или их можно получить непосредственно в кассе. В Театре кукол планируют организовать онлайн-трансляции спектаклей. С сегодняшнего дня приостановлен доступ посетителей в музеи. До 26 марта отменены все концерты в "Вятской филармонии". Приостановила обслуживание читателей библиотека Герцена. Кировчанам предлагают пользоваться библиотечными онлайн-сервисами.