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18 марта 21:41
18 мар 18:13 В Кировской области выявлены еще 4 человека с подозрением на коронавирус. 18 мар 18:06 Активисты ОНФ разбираются в ситуации загрязнения реки в Зуевском районе отходами животноводства 18 мар 18:05 Житель Богородского района, который пытался убить жену и дочь, признан невменяемым 18 мар 18:05 В Кирове будут судить семерых последователей «Свидетелей Иеговы» 18 мар 18:03 Бизнесмену Леониду Яфаркину вновь предъявили обвинение по делу о парке Победы 18 мар 18:03 Кировский аэропорт Победилово работает в обычном режиме 18 мар 17:56 Цены на маски в кировских аптеках с начала года выросли на 88 процентов 18 мар 17:55 Киров закрыли для иностранных и иногородних туристов 18 мар 17:55 Массовые, культурные и спортивные мероприятия в регионе поставлены на паузу 18 мар 17:54 В Кирове до конца марта отменены спектакли во всех театрах
В Кирове до конца марта отменены спектакли во всех театрах

В Кирове до конца марта отменены спектакли во всех театрах

Сегодня, 17:54
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В Кирове до конца марта отменены спектакли во всех театрах


В области принимают все меры для борьбы с коронавирусом. С сегодняшнего дня и до конца марта отменены спектакли во всех театрах.

Деньги за билеты, купленные по интернету, будут возвращены автоматически в течение 10 дней, или их можно получить непосредственно в кассе. В Театре кукол планируют организовать онлайн-трансляции спектаклей. С сегодняшнего дня приостановлен доступ посетителей в музеи. До 26 марта отменены все концерты в "Вятской филармонии". Приостановила обслуживание читателей библиотека Герцена.  Кировчанам предлагают пользоваться библиотечными онлайн-сервисами.
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