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18 марта 21:41
18 мар 18:13 В Кировской области выявлены еще 4 человека с подозрением на коронавирус. 18 мар 18:06 Активисты ОНФ разбираются в ситуации загрязнения реки в Зуевском районе отходами животноводства 18 мар 18:05 Житель Богородского района, который пытался убить жену и дочь, признан невменяемым 18 мар 18:05 В Кирове будут судить семерых последователей «Свидетелей Иеговы» 18 мар 18:03 Бизнесмену Леониду Яфаркину вновь предъявили обвинение по делу о парке Победы 18 мар 18:03 Кировский аэропорт Победилово работает в обычном режиме 18 мар 17:56 Цены на маски в кировских аптеках с начала года выросли на 88 процентов 18 мар 17:55 Киров закрыли для иностранных и иногородних туристов 18 мар 17:55 Массовые, культурные и спортивные мероприятия в регионе поставлены на паузу 18 мар 17:54 В Кирове до конца марта отменены спектакли во всех театрах
Массовые, культурные и спортивные мероприятия в регионе поставлены на паузу

Массовые, культурные и спортивные мероприятия в регионе поставлены на паузу

Сегодня, 17:55
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Роман Четвериков
Массовые, культурные и спортивные мероприятия в регионе поставлены на паузу


Массовые, культурные и спортивные мероприятия в регионе поставлены на паузу. Это решение штаба при областном правительстве по предупреждению коронавирусной инфекции. Как оно действует в реальности?

Театр теперь начинается не с вешалки. Знаменитый афоризм Станиславского в Кировском театре кукол перевели на современный манер. В руках одного человека смартфон. Другой выступает в роли экскурсовода. Так появляется виртуальное общение с людьми на время закрытия одной из трех городских театральных сцен.

ОЛЬГА МЕРКУШЕВА, МЕТОДИСТ МУЗЕЯ ТЕАТРА КУКОЛ:
«Я себя комфортно ощущаю. Привыкла работать со зрителем, на публику».

Прямой эфир Ольги Меркушевой продлился 14 минут. Он стал дебютным в рамках проекта "Театр-онлайн". Идея пришла к актерам после издания распоряжения регионального Министерства культуры о введении ограничительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Двери в театр закрыты. Но связь с ним у кировчан не потеряна.

ЯНА ПЕСТОВА, СПЕЦИАЛИСТ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ КИРОВСКОГО ТЕАТРА КУКОЛ:
«Будем показывать и театральное закулисье. И то куда простому зрителю просто нельзя. Служебные помещение, фрагменты новых спектаклей».

Спектакли отменены до 26 марта. Что не останавливает рабочий процесс. Репетиции продолжаются. В репертуаре труппы на сезон десятки постановок.

Пока в одиночестве и преподаватели опорного вуза. С понедельника обучение перешло на дистанционный уровень. Онлайн-курсы велись и ранее для части студентов. Сейчас компьютер единственный источник знаний для всех, кто занимался на дневной форме обучения.

Методические материалы выкладываются ежедневно. Как и задания для самостоятельной работы. Переход на новый формат работы для преподавателей не в диковинку. В нем они видят даже плюсы.

СЕРГЕЙ НИКУЛИН, ПРОРЕКТОР ПО ОБРАЗОВАНИЮ ВЯТГУ:
«Здесь мы, конечно, понимаем, что сейчас наибольшая ответственность лежит на студентах. Только они сами смогут организовать себя и понять, что если изучают предмет и никто над ним не стоит, то что сами изучат, то и будет у них в голове».

Насколько долго продлится дистанционное обучение в вузе не знают. Стало известно, что на период каникул на него будут переводиться и школьники.
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