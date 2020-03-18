Массовые, культурные и спортивные мероприятия в регионе поставлены на паузу. Это решение штаба при областном правительстве по предупреждению коронавирусной инфекции. Как оно действует в реальности?Театр теперь начинается не с вешалки. Знаменитый афоризм Станиславского в Кировском театре кукол перевели на современный манер. В руках одного человека смартфон. Другой выступает в роли экскурсовода. Так появляется виртуальное общение с людьми на время закрытия одной из трех городских театральных сцен.Прямой эфир Ольги Меркушевой продлился 14 минут. Он стал дебютным в рамках проекта "Театр-онлайн". Идея пришла к актерам после издания распоряжения регионального Министерства культуры о введении ограничительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Двери в театр закрыты. Но связь с ним у кировчан не потеряна.Спектакли отменены до 26 марта. Что не останавливает рабочий процесс. Репетиции продолжаются. В репертуаре труппы на сезон десятки постановок.Пока в одиночестве и преподаватели опорного вуза. С понедельника обучение перешло на дистанционный уровень. Онлайн-курсы велись и ранее для части студентов. Сейчас компьютер единственный источник знаний для всех, кто занимался на дневной форме обучения.Методические материалы выкладываются ежедневно. Как и задания для самостоятельной работы. Переход на новый формат работы для преподавателей не в диковинку. В нем они видят даже плюсы.Насколько долго продлится дистанционное обучение в вузе не знают. Стало известно, что на период каникул на него будут переводиться и школьники.