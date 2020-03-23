Телеканал «Россия 1» впервые собрал пресс-конференцию онлайн. Виртуальная встреча с журналистами была приурочена к выходу многосерийного фильма «Зулейха открывает глаза», который скоро увидит вся страна.
Пресс-конференция прошла в режиме онлайн-трансляции в связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией в Москве и России. Актёр Сергей Маковецкий признался, что впервые участвует в таком необычном мероприятии: «Это неожиданно, но, глядя на события, которые происходят в мире, я понимаю, что к этой неожиданности нужно привыкать. В этом есть много хорошего: мы вдруг обратили внимание на себя, на природу вокруг».
Первым на вопросы журналистов ответил генеральный директор телеканала «Россия 1», продюсер Антон Златопольский. Он рассказал о давней традиции канала: «В 2002 году телеканал «Россия 1» начал экранизацию классики. Тогда это было новшеством и мало кто верил в успех. Мы сделали первую работу «Идиот», которая стала очень популярной… Теперь поняли, что настало время современных авторов. У нас есть три работы: «Ненастье» режиссёра Сергея Урсуляка, которой мы очень гордимся. Сейчас мы представляем выдающееся, на мой взгляд, произведение «Зулейха открывает глаза». И в монтаже у нас «Обитель» Захара Прилепина, режиссёром которой стал Александр Велединский. Мне кажется, удовольствие от сериала, который мы сегодня обсуждаем, получит и широкий зритель, и интеллектуалы».
Журналистов интересовал вопрос, почему премьера фильма «Зулейха открывает глаза» заставила себя так долго ждать. «Когда я впервые читал роман, то на протяжении всего сюжета переживал о том, что это произведение невозможно экранизировать, не утратив литературной ценности языка. Однако, когда закончил прочтение, то понял, что, не попробовав, мы не узнаем. Такого рода сложное аудиовизуальное произведение требует масштабной работы. Это объясняет причину, по которой мы отложили премьеру. Было уделено внимание всем деталям, таким, как например, титры. Подготовка нужного варианта заняла месяц», - рассказал Антон Златопольский.
Автор романа Гузель Яхина отметила: «Есть важные вещи, которые мы сразу оговорили с Егором Анашкиным и продюсером фильма, и в финальной версии они были соблюдены: в картине звучит голос большой истории. Это не просто драма двух любящих людей на фоне таблички «ГУЛАГ», а история всех людей, находящихся вокруг них. В нашем проекте высокий уровень художественных решений, ведь в романе был заложен мифологический пласт, и здесь имеет значение всё - бюджет, режиссёрская, операторская и актёрская мысли. Я хотела, чтобы роман получился не учебником по истории, а художественным произведением. Мне кажется, и в фильме всё это соблюдено».
По традиции больших премьер режиссёр Егор Анашкин поблагодарил команду, которая работала вместе с ним над проектом, и отметил, что фильм о трагических событиях в истории нашей страны актуален сейчас как никогда: «Когда у нас был кастинг на роль Юсуфа, мы поняли, что современные дети не знают, кто такой Ленин и что такое раскулачивание. Память о тех событиях нужно сохранить, чтобы этого никогда не повторилось. Создать проект, который смог бы рассказать о события тех лет, требовало серьёзной отдачи от каждого».
Конечно, большинство вопросов было адресовано Чулпан Хаматовой, которая не балует журналистов вниманием и редко даёт интервью. Чулпан поделилась: «Это произведение окунуло меня в детство. Читая первую часть с подробным описанием предметов быта, кувшинов, покрывал, я ощутила ностальгию и вдруг поняла, что всё это мои корни, о которых так просто забыть в Москве, то, что соответствует моей самоидентификации. Конечно, в ходе работы над ролью я читала комментарии, посвященные этой книге. Увидела большое количество споров, которое произведение вызывает. Это подтолкнуло меня прочитать роман моего дяди о коллективизации, где он описывает нашу бабушку, чьё имя также было Зулейха. Узнав его точку зрения, я поняла, что для каждого коллективизация была своя и нет однозначного взгляда на события тех лет… У меня был сильный спор с героиней - её развитие от начала, некой бессловесной, послушной жены, к героине, которая сама принимает решения. Это начало мне не сразу удалось».
Сергей Маковецкий рассказал о тонкостях работы над доктором Лейбе. «Когда получаешь роль, сразу начинаешь примерять на себя. Я не читал романа, но когда получил сценарий, сразу спросил режиссёра, почему именно доктор Лейбе? Мне хотелось сыграть отрицательного персонажа. Но Егор нашел очень правильные слова, увлёк меня темой и направил на этого персонажа. Я подумал, как интересно сыграть героя, который находится в определенной капсуле, мире, но при этом не показать, что он сумасшедший. Дереализация - очень опасное состояние. Мне было интересно передать не диагноз, а понять, что это такое, как человек видит, слышит, ставит диагнозы, но не замечает, что у него нет запонки, а ниткой зашитые рукава. Думаю, на месте Лейбе я бы поступил также. Если мне делают хуже, я становлюсь терпеливее. Но легко говорить об этом, сидя в мягком кресле», - поделился Народный артист.
Много вопросов было и к Юлии Пересильд, которая сыграла Настасью. Юлия вспоминает: «В тот момент, когда мы стали обсуждать Настасью и склеилась тетрадка роли, я поняла, что я ненавижу её и всё, что она делает, и чем дальше, тем хуже. Мы хотели, чтобы она была огневая, но чем больше мы заходили на территорию её витальности, тем больше отторжения она вызывала. Надо сказать, что это очень трудная роль. Она женщина Революции, эта героиня не просто начиталась плакатов, она на этом выросла. Настасья уверена в своей правоте, настойчиво думая, что она это делает для лучшего. Это яркий представитель поколения, системы».
Напомним, что многосерийный фильм «Зулейха открывает глаза» по роману Гузель Яхиной рассказывает о татарской крестьянке Зулейхе. Зимой 1930-го года женщину, которая во время раскулачивания теряет мужа-кормильца, вместе с сотнями переселенцев отправляют по каторжному маршруту в Сибирь. Тридцать ссыльных брошены в глухой тайге без пищи, крова и тёплой одежды. Неграмотные крестьяне и ленинградские интеллигенты, деклассированный элемент и уголовники, мусульмане и христиане, язычники и атеисты, русские, татары, немцы, чуваши… Все они отстаивают у тайги и безжалостного государства своё право на жизнь и счастье.
Премьера многосерийного фильма «Зулейха открывает глаза» состоится весной на телеканале «Россия 1». Следите за новостями.
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