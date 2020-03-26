Кировский драмтеатр готовится к премьере спектакля «Мама» по пьесе Ганны Слуцки

В кировских театрах жизнь продолжается и без зрителей. Драматический театр сейчас работает над спектаклем "Мама" по пьесе российского драматурга и сценариста Ганны Слуцки. Карина Алоян побывала на репетиции и даже заглянула за кулисы."Мама" - добрая история о непростых взаимоотношениях весьма деловой матери и её уже взрослого сына. Мама, невзгоды и трудности которой сделали её сердце каменным, а характер циничным. Ганна Слуцки - известный киносценарист и автор сценариев к фильмам. Именно по её пьесе и появился этот спектакль. Язык нашей сегодняшней истории каждого из нас - искренний, смешной, грустный.Всю свою жизни она обеспечивала материальное и социальное благополучие своей семьи - в главной роли - народная артистка России Наталья Исаева. Благодаря хлопотам мамы удачно сложилась карьера мужа, бизнес сына, но, кажется, саму маму как будто забыли спросить - какую цену она сама заплатила за своё счастье.Работа идёт полным ходом. Декорации создают таким образом, чтобы играть спектакль можно было не только на сцене драматического театра. Всё-таки, кажется, он будет такой невесомый и бесконечно нежный.То, что театры приостановили свою работу - не помеха. Дел еще много - репетиции, новые планы, чтобы быть готовым к тому дню, когда зритель вновь займет свои места.