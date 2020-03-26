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26 мар 15:26 Кировский драмтеатр готовится к премьере спектакля «Мама» по пьесе Ганны Слуцки 26 мар 15:23 Андрей Усенко избран президентом Вятской ТПП 26 мар 15:22 Все возвращающиеся из-за границы в Россию граждане обязаны пройти двухнедельный карантин 26 мар 12:56 В Кировской области введен карантин. 26 мар 12:10 О продлении срока пребывания иностранных граждан на территории РФ 26 мар 12:08 Во избежание распространения коронавируса в Кировской области вводятся ограничительные меры 26 мар 12:06 Владимир Путин выступил со специальным обращением к гражданам из-за коронавируса 26 мар 11:02 В Кирове выявлены еще 3 человека с подозрением на коронавирус. 26 мар 10:45 С 28 марта студентов вузов отправят на каникулы. 26 мар 10:37 С 26 марта в Кирове сократили количество автобусов на маршрутах.
Кировский драмтеатр готовится к премьере спектакля «Мама» по пьесе Ганны Слуцки

Кировский драмтеатр готовится к премьере спектакля «Мама» по пьесе Ганны Слуцки

Сегодня, 15:26
105
Карина Алоян
Кировский драмтеатр готовится к премьере спектакля «Мама» по пьесе Ганны Слуцки


В кировских театрах жизнь продолжается и без зрителей. Драматический театр сейчас работает над спектаклем "Мама" по пьесе российского драматурга и сценариста  Ганны Слуцки. Карина Алоян побывала на репетиции и даже заглянула за кулисы.

"Мама" - добрая история о непростых взаимоотношениях весьма деловой матери и её уже взрослого сына. Мама, невзгоды и трудности которой сделали её сердце каменным, а характер циничным. Ганна Слуцки - известный киносценарист и автор сценариев к фильмам. Именно по её пьесе и появился этот спектакль. Язык нашей сегодняшней истории каждого из нас -  искренний, смешной, грустный.

ЕВГЕНИЙ ЛАНЦОВ, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ТЕАТРА:
«У них специфические индивидуальные отношения, но с другой стороны очень похожие на нас. Мы обнаружили эту пьесу - мелодрама с комедией, комедия с мелодрамой или чистая мелодрама - пока трудно сказать».

Всю свою жизни она обеспечивала материальное и социальное благополучие своей семьи - в главной роли - народная артистка России Наталья Исаева. Благодаря хлопотам мамы удачно сложилась карьера мужа, бизнес сына, но, кажется, саму маму как будто забыли спросить - какую цену она сама заплатила за своё счастье.

НАТАЛЬЯ ИСАЕВА, НАРОДНАЯ АРТИСТКА РОССИИ:
«Она симпатична, потому что таких мам в большинстве очень много. Такая кажется на первый взгляд зоологическая история любви к сыну. Она наделала много ошибок в любви к сыну, но она пытается их исправить. Моя мама».

Работа идёт полным ходом. Декорации создают таким образом, чтобы играть спектакль можно было не только на сцене драматического театра. Всё-таки, кажется, он будет такой невесомый и бесконечно нежный.

ВЯЧЕСЛАВ МАЛЯШИН, МАСТЕР ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ДЕКОРАЦИЙ:
«Будут просто наносится лепнины на него, это будут работать художники, мы просто делаем портал, который будет разбираться и собираться, потому то спектакль выездной».

То, что театры приостановили свою работу - не помеха. Дел еще много - репетиции, новые планы, чтобы быть готовым к тому дню, когда зритель вновь займет свои места.

АНДРЕЙ СКАЛЬНЫЙ, ДИРЕКТОР КИРОВСКОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА ИМЕНИ С.М. КИРОВА:
«Мы работаем, мы чувствуем себя хорошо, мы не болеем, чтобы не болеть принимаем все рекомендованные мероприятия проводим. Сегодня хотел сказать о том, что сложившиеся обстоятельства не выбивают нас».

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