Кировский драмтеатр готовится к премьере спектакля «Мама» по пьесе Ганны Слуцки

В кировских театрах жизнь продолжается и без зрителей. Драматический театр сейчас работает над спектаклем "Мама" по пьесе российского драматурга и сценариста Ганны Слуцки. Карина Алоян побывала на репетиции и даже заглянула за кулисы.
"Мама" - добрая история о непростых взаимоотношениях весьма деловой матери и её уже взрослого сына. Мама, невзгоды и трудности которой сделали её сердце каменным, а характер циничным. Ганна Слуцки - известный киносценарист и автор сценариев к фильмам. Именно по её пьесе и появился этот спектакль. Язык нашей сегодняшней истории каждого из нас - искренний, смешной, грустный.
ЕВГЕНИЙ ЛАНЦОВ, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ТЕАТРА:
«У них специфические индивидуальные отношения, но с другой стороны очень похожие на нас. Мы обнаружили эту пьесу - мелодрама с комедией, комедия с мелодрамой или чистая мелодрама - пока трудно сказать».
Всю свою жизни она обеспечивала материальное и социальное благополучие своей семьи - в главной роли - народная артистка России Наталья Исаева. Благодаря хлопотам мамы удачно сложилась карьера мужа, бизнес сына, но, кажется, саму маму как будто забыли спросить - какую цену она сама заплатила за своё счастье.
НАТАЛЬЯ ИСАЕВА, НАРОДНАЯ АРТИСТКА РОССИИ:
«Она симпатична, потому что таких мам в большинстве очень много. Такая кажется на первый взгляд зоологическая история любви к сыну. Она наделала много ошибок в любви к сыну, но она пытается их исправить. Моя мама».
Работа идёт полным ходом. Декорации создают таким образом, чтобы играть спектакль можно было не только на сцене драматического театра. Всё-таки, кажется, он будет такой невесомый и бесконечно нежный.
ВЯЧЕСЛАВ МАЛЯШИН, МАСТЕР ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ДЕКОРАЦИЙ:
«Будут просто наносится лепнины на него, это будут работать художники, мы просто делаем портал, который будет разбираться и собираться, потому то спектакль выездной».
То, что театры приостановили свою работу - не помеха. Дел еще много - репетиции, новые планы, чтобы быть готовым к тому дню, когда зритель вновь займет свои места.
АНДРЕЙ СКАЛЬНЫЙ, ДИРЕКТОР КИРОВСКОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА ИМЕНИ С.М. КИРОВА:
«Мы работаем, мы чувствуем себя хорошо, мы не болеем, чтобы не болеть принимаем все рекомендованные мероприятия проводим. Сегодня хотел сказать о том, что сложившиеся обстоятельства не выбивают нас».
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