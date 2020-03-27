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27 марта 19:31
27 мар 18:30 Драматургическая лаборатория памяти Михаила Угарова прошла в формате онлайн-трансляций 27 мар 18:26 В Вятском художественном музее идет отбор картин для новой выставки 27 мар 18:23 В полиции опровергают фейк-новости из интернета, где сеют панику по поводу карантина из-за коронавируса 27 мар 15:23 Как не впасть в панику из-за коронавируса? 27 мар 15:21 В инфекционной больнице города Кирова остается 45 человек 27 мар 11:21 Кировчане стали призёрами международного турнира по силовому жонглированию «Гири в воздух». 27 мар 11:14 В Кировской области подтвержден 8 случай коронавируса. 27 мар 11:03 Спортсмены с наставниками на время ограничительных мероприятий меняют привычный тренировочный процесс 27 мар 10:51 Кировские волонтеры создали новую онлайн-площадку для пожилых людей 27 мар 10:49 Как новые поправки в конституции отразятся на чиновниках и депутатах
В Вятском художественном музее идет отбор картин для новой выставки

В Вятском художественном музее идет отбор картин для новой выставки

Сегодня, 18:26
82
Юлия Шалаева
В Вятском художественном музее идет отбор картин для новой выставки


В Вятском художественном музее сейчас идет отбор произведений для новой выставки. Это экспонаты не только из коллекции музея, но и недавно прибывшие картины из собрания Международной конфедерации Союза художников.

Генеральная уборка - самый первый этап подготовки будущей выставки. С помощью пылесоса художник-реставратор Игорь Трапезников сначала очищает тыльную сторону картины, затем обеспыливает само живописное полотно.

ИГОРЬ ТРАПЕЗНИКОВ, ХУДОЖНИК-РЕСТАВРАТОР:  
«Делается легкими движениями бархатной тканью, чтобы собирать не нее пыль. Потом эту ткань мы пылесосим и снова протираем, потому что пыль она ложиться на живописное полотно».

Сотрудники Вятского художественного музея, пожалуй, впервые отбирают работы для будущей выставки прямо в демонстрационном зале. В музее сейчас карантин и можно не спеша работать над коллекцией. Речь об экспонатах, недавно прибывших из собрания Международной конфедерации Союза художников.

АННА ШАКИНА, ДИРЕКТОР ВЯТСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ ИМЕНИ В.М. И А.М. ВАСНЕЦОВЫХ:
«Что такое конфедерация союза художников - в прошлом году коллекцию конфигурации передали лучшим музеям страны. Мы оказались в этом числе и к нам пришло больше тысячи произведений, наши зрители еще их не видели. Мы отбираем работы, связанные с Великой отечественной войной, и покажем на выставке, посвященной этой большой дате, которую ждет вся страна».

Музей начал подготовку к большому проекту, посвященному 75-летию Великой Победы, который будет состоять сразу из двух выставок «Об этом помнит вся Россия» и «Блокада и память о ней». Последнюю музей делает совместно с Государственным историко-мемориальным музеем Смольный. Экспозиция расскажет о трагической странице нашей истории – блокаде и героической обороне Ленинграда. Посетители увидят графику - все работы будут представлены впервые.

НАТАЛЬЯ КЛЕМЕНТЬЕВА, КУРАТОР ВЫСТАВКИ "БЛОКАДА И ПАМЯТЬ О НЕЙ":
«Мы сейчас будем делать измерение размеров, потому что графика требует особого экспонирования. Это паспорту, стекло, рамы - для того, чтобы все учесть необходимо уточнить размеры, и мы это будем фиксировать».

Это уже отобранные произведения художников, переживших блокаду Ленинграда. Картины-воспоминания, переживания - то, как люди искусства запомнили войну. Вот одно из самых драматичных - Соломон Боим "За хлебом"

- Обратите внимание на дату. Написано 42-73гг.

Рискуя жизнью, художники выходили на улицы Ленинграда и фиксировали на холсте образ блокадного города. В 1941 году Алексей Фёдорович Пахомов начал работать над большой серией автолитографий «Ленинград в дни блокады», изображая быт города-героя. Всего им было сделано более 30 художественных хроник ленинградской жизни. Одна из самых оптимистичных - "Раскрытие медного всадника".

НАТАЛЬЯ КЛЕМЕНТЬЕВА, КУРАТОР ВЫСТАВКИ "БЛОКАДА И ПАМЯТЬ О НЕЙ":
«Приехал в Ленинград, дождался этого времени, залезал на эти леса, смотрел, фиксировал, долго искал композицию. Ему хотелось показать вот этих девчонок, которые на фоне классической архитектуры олицетворяют какое-то величие».

Выставку планируют открыть к Дню Победы. Если к тому времени режим карантина будет продолжен, открытие все равно  состоится - в режиме онлайн.

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