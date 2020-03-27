В Вятском художественном музее идет отбор картин для новой выставки

В Вятском художественном музее сейчас идет отбор произведений для новой выставки. Это экспонаты не только из коллекции музея, но и недавно прибывшие картины из собрания Международной конфедерации Союза художников.
Генеральная уборка - самый первый этап подготовки будущей выставки. С помощью пылесоса художник-реставратор Игорь Трапезников сначала очищает тыльную сторону картины, затем обеспыливает само живописное полотно.
ИГОРЬ ТРАПЕЗНИКОВ, ХУДОЖНИК-РЕСТАВРАТОР:
«Делается легкими движениями бархатной тканью, чтобы собирать не нее пыль. Потом эту ткань мы пылесосим и снова протираем, потому что пыль она ложиться на живописное полотно».
Сотрудники Вятского художественного музея, пожалуй, впервые отбирают работы для будущей выставки прямо в демонстрационном зале. В музее сейчас карантин и можно не спеша работать над коллекцией. Речь об экспонатах, недавно прибывших из собрания Международной конфедерации Союза художников.
АННА ШАКИНА, ДИРЕКТОР ВЯТСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ ИМЕНИ В.М. И А.М. ВАСНЕЦОВЫХ:
«Что такое конфедерация союза художников - в прошлом году коллекцию конфигурации передали лучшим музеям страны. Мы оказались в этом числе и к нам пришло больше тысячи произведений, наши зрители еще их не видели. Мы отбираем работы, связанные с Великой отечественной войной, и покажем на выставке, посвященной этой большой дате, которую ждет вся страна».
Музей начал подготовку к большому проекту, посвященному 75-летию Великой Победы, который будет состоять сразу из двух выставок «Об этом помнит вся Россия» и «Блокада и память о ней». Последнюю музей делает совместно с Государственным историко-мемориальным музеем Смольный. Экспозиция расскажет о трагической странице нашей истории – блокаде и героической обороне Ленинграда. Посетители увидят графику - все работы будут представлены впервые.
НАТАЛЬЯ КЛЕМЕНТЬЕВА, КУРАТОР ВЫСТАВКИ "БЛОКАДА И ПАМЯТЬ О НЕЙ":
«Мы сейчас будем делать измерение размеров, потому что графика требует особого экспонирования. Это паспорту, стекло, рамы - для того, чтобы все учесть необходимо уточнить размеры, и мы это будем фиксировать».
Это уже отобранные произведения художников, переживших блокаду Ленинграда. Картины-воспоминания, переживания - то, как люди искусства запомнили войну. Вот одно из самых драматичных - Соломон Боим "За хлебом"
- Обратите внимание на дату. Написано 42-73гг.
Рискуя жизнью, художники выходили на улицы Ленинграда и фиксировали на холсте образ блокадного города. В 1941 году Алексей Фёдорович Пахомов начал работать над большой серией автолитографий «Ленинград в дни блокады», изображая быт города-героя. Всего им было сделано более 30 художественных хроник ленинградской жизни. Одна из самых оптимистичных - "Раскрытие медного всадника".
НАТАЛЬЯ КЛЕМЕНТЬЕВА, КУРАТОР ВЫСТАВКИ "БЛОКАДА И ПАМЯТЬ О НЕЙ":
«Приехал в Ленинград, дождался этого времени, залезал на эти леса, смотрел, фиксировал, долго искал композицию. Ему хотелось показать вот этих девчонок, которые на фоне классической архитектуры олицетворяют какое-то величие».
Выставку планируют открыть к Дню Победы. Если к тому времени режим карантина будет продолжен, открытие все равно состоится - в режиме онлайн.
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