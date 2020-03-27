В Вятском художественном музее идет отбор картин для новой выставки

В Вятском художественном музее сейчас идет отбор произведений для новой выставки. Это экспонаты не только из коллекции музея, но и недавно прибывшие картины из собрания Международной конфедерации Союза художников.Генеральная уборка - самый первый этап подготовки будущей выставки. С помощью пылесоса художник-реставратор Игорь Трапезников сначала очищает тыльную сторону картины, затем обеспыливает само живописное полотно.Сотрудники Вятского художественного музея, пожалуй, впервые отбирают работы для будущей выставки прямо в демонстрационном зале. В музее сейчас карантин и можно не спеша работать над коллекцией. Речь об экспонатах, недавно прибывших из собрания Международной конфедерации Союза художников.Музей начал подготовку к большому проекту, посвященному 75-летию Великой Победы, который будет состоять сразу из двух выставок «Об этом помнит вся Россия» и «Блокада и память о ней». Последнюю музей делает совместно с Государственным историко-мемориальным музеем Смольный. Экспозиция расскажет о трагической странице нашей истории – блокаде и героической обороне Ленинграда. Посетители увидят графику - все работы будут представлены впервые.Это уже отобранные произведения художников, переживших блокаду Ленинграда. Картины-воспоминания, переживания - то, как люди искусства запомнили войну. Вот одно из самых драматичных - Соломон Боим "За хлебом"Рискуя жизнью, художники выходили на улицы Ленинграда и фиксировали на холсте образ блокадного города. В 1941 году Алексей Фёдорович Пахомов начал работать над большой серией автолитографий «Ленинград в дни блокады», изображая быт города-героя. Всего им было сделано более 30 художественных хроник ленинградской жизни. Одна из самых оптимистичных - "Раскрытие медного всадника".Выставку планируют открыть к Дню Победы. Если к тому времени режим карантина будет продолжен, открытие все равно состоится - в режиме онлайн.