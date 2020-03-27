Драматургическая лаборатория памяти Михаила Угарова прошла в формате онлайн-трансляций

Сегодня - День театра. В «Театре на Спасской» в эти дни проходит драматургическая лаборатория «Разбор вещей», посвященная памяти Михаила Угарова. Лаборатория должна была проходить с участием зрителей, но карантин внес свои коррективы, кировчане смогли увидеть читку пьес в формате онлайн-трансляций.До прямого эфира несколько минут. Видеомонтажер театра на Спасской Вячеслав Мамонов настраивает технику. Для трансляции он будет использовать две камеры и ноутбук.В зрительном зале людей совсем немного - только актеры и режиссеры. Сегодня по плану читка двух пьес Михаила Угарова - первой читают "Оборванца".Российский драматург, режиссёр театра и кино, сценарист Михаил Угаров когда-то служил в «Театре на Спасской» - сначала артистом, потом завлитом. Именно в нашем городе и нашем театре он написал свои первые пьесы. Уехав в Москву, вместе с Еленой Греминой он основал театр документальной пьесы и стал идеологом движения «Новая драма». Михаил Угаров - человек, который пошел своим путем - он был далек от привычных театральных штампов, его интересовала реальность.Угаров начал писать пьесы в 90-е годы - когда современной драматургии в России почти не было. Ему удалось найти новый, естественный, не театральный язык. Это он был одним из организаторов фестиваля молодой драматургии «Любимовка», который со временем стал "питомником" новых авторов и пьес. Из «Любимовки» же вышла культура читок и дискуссий, а также театральных лабораторий.Михаилу Угарову и его текстам и была посвящена первая драматургическая лаборатория "Разбор вещей". По задумке в театре на Спасской она будет ежегодной и познакомит зрителей с новыми именами в современной драматургии.