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27 марта 19:31
27 мар 18:30 Драматургическая лаборатория памяти Михаила Угарова прошла в формате онлайн-трансляций 27 мар 18:26 В Вятском художественном музее идет отбор картин для новой выставки 27 мар 18:23 В полиции опровергают фейк-новости из интернета, где сеют панику по поводу карантина из-за коронавируса 27 мар 15:23 Как не впасть в панику из-за коронавируса? 27 мар 15:21 В инфекционной больнице города Кирова остается 45 человек 27 мар 11:21 Кировчане стали призёрами международного турнира по силовому жонглированию «Гири в воздух». 27 мар 11:14 В Кировской области подтвержден 8 случай коронавируса. 27 мар 11:03 Спортсмены с наставниками на время ограничительных мероприятий меняют привычный тренировочный процесс 27 мар 10:51 Кировские волонтеры создали новую онлайн-площадку для пожилых людей 27 мар 10:49 Как новые поправки в конституции отразятся на чиновниках и депутатах
Драматургическая лаборатория памяти Михаила Угарова прошла в формате онлайн-трансляций

Драматургическая лаборатория памяти Михаила Угарова прошла в формате онлайн-трансляций

Сегодня, 18:30
77
Юлия Шалаева
Драматургическая лаборатория памяти Михаила Угарова прошла в формате онлайн-трансляций


Сегодня - День театра. В «Театре на Спасской» в эти дни проходит драматургическая лаборатория «Разбор вещей», посвященная  памяти Михаила Угарова.  Лаборатория должна была проходить с участием зрителей, но карантин внес свои коррективы, кировчане смогли увидеть читку пьес в формате онлайн-трансляций.

До прямого эфира несколько минут. Видеомонтажер театра на Спасской Вячеслав Мамонов настраивает технику. Для трансляции он будет использовать две камеры и ноутбук.

ВЯЧЕСЛАВ МАМОНОВ, ВИДЕОИНЖЕНЕР:
«Транслируем двумя камерами читки - общий план и я наезжаю моментами».

В зрительном зале людей совсем немного - только актеры и режиссеры. Сегодня по плану читка двух пьес Михаила Угарова -  первой читают "Оборванца".

- В двух тетрадках с косыми линеечками мелькает нервно вписанное мое имя.

Российский драматург, режиссёр театра и кино, сценарист Михаил Угаров когда-то служил в «Театре на Спасской» - сначала артистом, потом завлитом. Именно в нашем городе и нашем театре он написал свои первые пьесы.  Уехав в Москву, вместе с Еленой Греминой он основал  театр документальной пьесы и стал идеологом движения «Новая драма». Михаил Угаров - человек, который пошел своим путем - он был далек от привычных театральных штампов, его интересовала реальность.

ОЛЕГ ЛОЕВСКИЙ, КУРАТОР ЛАБОРАТОРИИ ПАМЯТИ МИХАИЛА УГАРОВА, ТЕАТРАЛЬНЫЙ КРИТИК:
«Миша - уникальный человек. Человек, который изменил лицо театра в России. Он организовал театр остросоциальных проблем - абсолютно независимый театр и в своей независимости очень многое можно сказать».

Угаров начал писать пьесы в 90-е годы - когда современной драматургии в России почти не было. Ему удалось найти новый, естественный, не театральный язык. Это он был одним из организаторов фестиваля молодой драматургии «Любимовка», который со временем стал "питомником" новых авторов и пьес. Из «Любимовки» же вышла культура читок и дискуссий, а также театральных лабораторий.

ЕГОР ЧЕРНЫШОВ, ГЛАВНЫЙ РЕЖИССЕР ТЕАТРА НА СПАССКОЙ:
«Он возвращал театр к реальности. К той жизни, в которой мы живем. Чтобы театр перестал рассказывать бесконечные мифы про золушек, дюймовочек и дедов морозов. Чтобы мы стали людьми, которые живут здесь и сейчас. Чтобы театр перестал заниматься пересказыванием бесконечных мифов и чтоб мы стали осмыслять ту реальность, в которой мы находимся».

Михаилу Угарову и его текстам и была посвящена  первая драматургическая лаборатория "Разбор вещей". По задумке в театре на Спасской она будет ежегодной и познакомит зрителей с новыми именами в современной драматургии.

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